25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся

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Когда нам говорят: «Красивый кот», мы вряд ли думаем о сфинксах. А зря, это очень даже милые представители семейства кошачьих, пусть и лишенные шикарной меховой шубки. У этих котов очень богатая мимика и дружелюбный характер, это вам любой счастливый владелец сфинкса подтвердит.

AdMe.ru попробовал доказать, что сфинксы не «фу», а мимимишные создания, и, как нам кажется, это у нас отлично получилось. А бонус заставит вас заговорщицки улыбнуться.

«Шарлотта обожает путешествовать»

Невероятная кошечка

«Когда помогаешь дедушке сосредоточиться»

От этих глаз невозможно оторваться

«Чувствую себя прекрасно в этой шляпке»

«Наконец-то встретилась со своим малышом! Не могу дождаться, когда приведу его домой!»

Так выглядит любовь

Разминка перед упражнениями

Готовая обложка для музыкального альбома

Приятного аппетита

«Мой кот — произведение искусства»

Так и хочется погладить

«Мама, правда я миленький котик?»

Чтобы ушкам было тепло

Радужный кот

Свет такой яркий

«Нет там никакой работы, если я здесь!»

Сладких снов

«Осторожно, остерегайтесь собаки. И кошки тоже, она странная»

«Моя прелесть»

Время купания

«Мама наблюдает за тобой»

Отсыпьте мне немного миленьких котят

Когда сказали, что ты не самый красивый котик на земле

Какой хвостик!

Как же хорошо на солнышке!

Кто сказал, что хвост невкусный?

Когда сморозил какую-то глупость

От этого взгляда кровь стынет в жилах