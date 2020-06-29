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25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся

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Когда нам говорят: «Красивый кот», мы вряд ли думаем о сфинксах. А зря, это очень даже милые представители семейства кошачьих, пусть и лишенные шикарной меховой шубки. У этих котов очень богатая мимика и дружелюбный характер, это вам любой счастливый владелец сфинкса подтвердит.

AdMe.ru попробовал доказать, что сфинксы не «фу», а мимимишные создания, и, как нам кажется, это у нас отлично получилось. А бонус заставит вас заговорщицки улыбнуться.

«Шарлотта обожает путешествовать»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© ashmole_782 / reddit

Невероятная кошечка

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© ginalmarie / reddit

«Когда помогаешь дедушке сосредоточиться»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© huntingme / reddit

От этих глаз невозможно оторваться

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© Tyraen1992 / reddit

«Чувствую себя прекрасно в этой шляпке»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© bausmaster / reddit

«Наконец-то встретилась со своим малышом! Не могу дождаться, когда приведу его домой!»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© bullterrierlove / reddit

Так выглядит любовь

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© ilovecatsandtacos / reddit

Разминка перед упражнениями

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© norelationtokylie / reddit

Готовая обложка для музыкального альбома

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© bausmaster / reddit

Приятного аппетита

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© _LadyGimli / reddit

«Мой кот — произведение искусства»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© olive_c / reddit

Так и хочется погладить

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© unknown author / reddit

«Мама, правда я миленький котик?»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© swellcat / reddit

Чтобы ушкам было тепло

Радужный кот

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© beeziboo / reddit

Свет такой яркий

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© neck_bangs / reddit

«Нет там никакой работы, если я здесь!»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© OldManThatGuy / reddit

Сладких снов

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© gcsalg / reddit

«Осторожно, остерегайтесь собаки. И кошки тоже, она странная»

«Моя прелесть»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© xxEnnie / reddit

Время купания

«Мама наблюдает за тобой»

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© chongdog / reddit

Отсыпьте мне немного миленьких котят

Когда сказали, что ты не самый красивый котик на земле

Какой хвостик!

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© batya0931 / reddit

Как же хорошо на солнышке!

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© Usual_Limit / reddit

Кто сказал, что хвост невкусный?

Когда сморозил какую-то глупость

От этого взгляда кровь стынет в жилах

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© mistermajik2000 / reddit

Бонус: первое правило Бойцовского клуба...

25+ примеров того, как сфинксы завоевывают наши сердца, а мы не особо-то и сопротивляемся
© GuardingxCross / reddit
Фото на превью huntingme / reddit
3021619
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