20+ животных, которые забыли о том, что они звери, и стали вести себя как люди
В каждом питомце рано или поздно начинает угадываться его хозяин. Братья наши меньшие копируют позы своих владельцев и демонстрируют на своих мордочках ну совсем человеческие эмоции. Что уж говорить о наших предках из дикой природы, сходство с которыми у нас прямо-таки налицо.
Мы в AdMe.ru обнаружили 20+ ситуаций, в которых животные повели себя совсем как люди. А зверек из бонуса нас просто покорил!
«Это я, когда впервые примерила очки и смогла снова разглядеть мир»
Увидел, что фотографируют, и сделал серьезное лицо
Когда просишь запустить любимую компьютерную игру
Когда подруга привела ребенка и его нужно развлекать
«Это я собираюсь на свидание»
«А здесь я сижу и жду, пока мама готовит вкусняшки»
Когда немного устала от воспитания детей
И когда устала еще сильнее
Очень хотел булочку, но услышал щелчок камеры и понял, что спалился
Когда решила присесть и перекусить
«Это я открываю купальный сезон»
Он всегда выглядит таким печальным
Решила вздремнуть как любимый дедушка
Они напоминают пожилую супружескую пару
«Мое лицо, когда я слышу фразу „Пицца готова!“»
«Хорек моей подруги просто одержим ее палкой для селфи. В итоге он снял это»
Когда очень устал после работы и еле дополз до дивана
Так выглядит любой дачник: «Сначала картошку посадим, а потом шашлычки»
А так — тот, кто наконец выбрался на природу
«Это я сижу рядом с мамой и жду приема у врача»
Так выглядит любая девушка после удачного шопинга
Бонус: когда ну очень устал
А какие черты ваши питомцы переняли у вас? Прикрепите к комментарию фотку: мы просто обожаем рассматривать ваших зверушек!
Фото на превью huntermetzger / Reddit