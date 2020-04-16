20+ животных, которые забыли о том, что они звери, и стали вести себя как люди

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В каждом питомце рано или поздно начинает угадываться его хозяин. Братья наши меньшие копируют позы своих владельцев и демонстрируют на своих мордочках ну совсем человеческие эмоции. Что уж говорить о наших предках из дикой природы, сходство с которыми у нас прямо-таки налицо.

Мы в AdMe.ru обнаружили 20+ ситуаций, в которых животные повели себя совсем как люди. А зверек из бонуса нас просто покорил!

«Это я, когда впервые примерила очки и смогла снова разглядеть мир»

Увидел, что фотографируют, и сделал серьезное лицо

Когда просишь запустить любимую компьютерную игру

Когда подруга привела ребенка и его нужно развлекать

«Это я собираюсь на свидание»

«А здесь я сижу и жду, пока мама готовит вкусняшки»

Когда немного устала от воспитания детей

И когда устала еще сильнее

Очень хотел булочку, но услышал щелчок камеры и понял, что спалился

Когда решила присесть и перекусить

«Это я открываю купальный сезон»

Он всегда выглядит таким печальным

Решила вздремнуть как любимый дедушка

Они напоминают пожилую супружескую пару

«Мое лицо, когда я слышу фразу „Пицца готова!“»

«Хорек моей подруги просто одержим ее палкой для селфи. В итоге он снял это»

Когда очень устал после работы и еле дополз до дивана

Так выглядит любой дачник: «Сначала картошку посадим, а потом шашлычки»

А так — тот, кто наконец выбрался на природу

«Это я сижу рядом с мамой и жду приема у врача»

Так выглядит любая девушка после удачного шопинга

Бонус: когда ну очень устал

А какие черты ваши питомцы переняли у вас? Прикрепите к комментарию фотку: мы просто обожаем рассматривать ваших зверушек!