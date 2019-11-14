20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

31
8
15
8k

Раньше звание самого крупного домашнего кота, по версии Книги рекордов Гиннесса, принадлежало табби по имени Химми, который весил 21,3 кг. Позднее, когда котов стали измерять не в килограммах, а в сантиметрах, это почетное звание перешло к мейн-куну Баривелю, чья длина составляет 120 см. Герои нашей статьи хоть и не рекордсмены, но всячески стараются ими стать. Благодаря особенностям своей породы и необычайно пушистой кости они уже на полпути к победе.

AdMe.ru наткнулся на посты людей, чьи питомцы всем своим видом показывают, что хорошего кота много не бывает. Только посмотрите на этих очаровательных гигантов.

Этого котика назвали Большой Лебовски в честь персонажа одноименного фильма

© DuPage County Animal Services / Facebook  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Его семья больше не могла заботиться о нем, и он попал в приют. Благодаря своему очарованию и характеру кот нашел новый дом буквально за пару дней. И его уже посадили на диету.

«Это Боб, кот моей мамы»

© ptrk83 / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Что значит мне нужна кровать побольше?»

© No_Im_here_to_upvote / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Мой сын сидит в обнимку со своим толстячком»

© vthang72 / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Встречайте Сонни, гигантского кота

© JonIsacLindberg / Imgur  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

А это Тамми

© michaelbromo / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«У моей девушки действительно гигантский кот»

© TAB1996 / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

А этого пухляша зовут Скрабс

© Girlycle / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Чтобы сфотографировать его целиком, мне пришлось встать на цыпочки»

© llepeka / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Разве мой котик такой уж большой?»

© JohnnSACK / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Наконец-то мне удалось сделать фото, чтобы показать, насколько огромный у моих родителей кот»

© xJerkensteinx / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Знакомьтесь, это Хал. Он настоящий зверь, весит около 10 кг. Как видите, котик легко достает до края ванной, а ведь он даже не полностью вытянулся

© joelham01 / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Это Чизман, кот моей мамы. Он просто большой сладенький пирожочек, я вас уверяю»

© prettehkitteh / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Разница между обычным котом и тем, который немножко набрал вес

© alcoholicow / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Да, мой кот — большой мальчик»

© Zulubo / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Мой кот Кэмерон больше, чем я»

© unknown author / Imgur  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Нет, это не шерстяной коврик

© mamalopp / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

«Поздоровайтесь с Оскаром. Мы нашли его 5 лет назад в мусорном контейнере. Теперь это не кот, а котище»

© sacthomas211 / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Джордж может занять собой весь стол

© DrewBk / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

Только посмотрите на эту пушистую красоту

© Sultry_Penguin / Reddit  

20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

А вам когда-нибудь доводилось видеть необычайно крупных животных?

Фото на превью Sultry_Penguin / Reddit

31
8
15
8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться