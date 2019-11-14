20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены

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Раньше звание самого крупного домашнего кота, по версии Книги рекордов Гиннесса, принадлежало табби по имени Химми, который весил 21,3 кг. Позднее, когда котов стали измерять не в килограммах, а в сантиметрах, это почетное звание перешло к мейн-куну Баривелю, чья длина составляет 120 см. Герои нашей статьи хоть и не рекордсмены, но всячески стараются ими стать. Благодаря особенностям своей породы и необычайно пушистой кости они уже на полпути к победе.

AdMe.ru наткнулся на посты людей, чьи питомцы всем своим видом показывают, что хорошего кота много не бывает. Только посмотрите на этих очаровательных гигантов.

Этого котика назвали Большой Лебовски в честь персонажа одноименного фильма

Его семья больше не могла заботиться о нем, и он попал в приют. Благодаря своему очарованию и характеру кот нашел новый дом буквально за пару дней. И его уже посадили на диету.

«Это Боб, кот моей мамы»

«Что значит мне нужна кровать побольше?»

«Мой сын сидит в обнимку со своим толстячком»

Встречайте Сонни, гигантского кота

А это Тамми

«У моей девушки действительно гигантский кот»

А этого пухляша зовут Скрабс

«Чтобы сфотографировать его целиком, мне пришлось встать на цыпочки»

«Разве мой котик такой уж большой?»

«Наконец-то мне удалось сделать фото, чтобы показать, насколько огромный у моих родителей кот»

Знакомьтесь, это Хал. Он настоящий зверь, весит около 10 кг. Как видите, котик легко достает до края ванной, а ведь он даже не полностью вытянулся

«Это Чизман, кот моей мамы. Он просто большой сладенький пирожочек, я вас уверяю»

Разница между обычным котом и тем, который немножко набрал вес

«Да, мой кот — большой мальчик»

«Мой кот Кэмерон больше, чем я»

Нет, это не шерстяной коврик

«Поздоровайтесь с Оскаром. Мы нашли его 5 лет назад в мусорном контейнере. Теперь это не кот, а котище»

Джордж может занять собой весь стол

Только посмотрите на эту пушистую красоту

А вам когда-нибудь доводилось видеть необычайно крупных животных?