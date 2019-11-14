20 могучих котов, от тыгыдыков которых сотрясаются стены
Раньше звание самого крупного домашнего кота, по версии Книги рекордов Гиннесса, принадлежало табби по имени Химми, который весил 21,3 кг. Позднее, когда котов стали измерять не в килограммах, а в сантиметрах, это почетное звание перешло к мейн-куну Баривелю, чья длина составляет 120 см. Герои нашей статьи хоть и не рекордсмены, но всячески стараются ими стать. Благодаря особенностям своей породы и необычайно пушистой кости они уже на полпути к победе.
AdMe.ru наткнулся на посты людей, чьи питомцы всем своим видом показывают, что хорошего кота много не бывает. Только посмотрите на этих очаровательных гигантов.
Этого котика назвали Большой Лебовски в честь персонажа одноименного фильма
Его семья больше не могла заботиться о нем, и он попал в приют. Благодаря своему очарованию и характеру кот нашел новый дом буквально за пару дней. И его уже посадили на диету.
«Это Боб, кот моей мамы»
«Что значит мне нужна кровать побольше?»
«Мой сын сидит в обнимку со своим толстячком»
Встречайте Сонни, гигантского кота
А это Тамми
«У моей девушки действительно гигантский кот»
А этого пухляша зовут Скрабс
«Чтобы сфотографировать его целиком, мне пришлось встать на цыпочки»
«Разве мой котик такой уж большой?»
«Наконец-то мне удалось сделать фото, чтобы показать, насколько огромный у моих родителей кот»
Знакомьтесь, это Хал. Он настоящий зверь, весит около 10 кг. Как видите, котик легко достает до края ванной, а ведь он даже не полностью вытянулся
«Это Чизман, кот моей мамы. Он просто большой сладенький пирожочек, я вас уверяю»
Разница между обычным котом и тем, который немножко набрал вес
«Да, мой кот — большой мальчик»
«Мой кот Кэмерон больше, чем я»
Нет, это не шерстяной коврик
«Поздоровайтесь с Оскаром. Мы нашли его 5 лет назад в мусорном контейнере. Теперь это не кот, а котище»
Джордж может занять собой весь стол
Только посмотрите на эту пушистую красоту
А вам когда-нибудь доводилось видеть необычайно крупных животных?
Фото на превью Sultry_Penguin / Reddit