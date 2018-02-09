20 «самозванцев» среди животных, которые любого собьют с толку своим внешним видом

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Однажды посетитель китайского зоопарка рассказывал сыну про разных животных и звуках, которые они издают. Каково же было их удивление, когда при приближении к клетке со львом они услышали, как царь зверей неожиданно залаял. Так и была обнаружена подмена — африканского льва сотрудники зоопарка заменили тибетским мастифом. Думаете, это невозможно? Тогда предлагаем вам собственными глазами увидеть этого «льва» и еще нескольких животных, которых легко можно выдать за других.

В истории с зоопарком лев оказался не единственным самозванцем: еще одна собака сидела в клетке с надписью «волк», а лисы — в вольере для леопардов. AdMe.ru собрал 20 доказательств отличного чувства юмора матушки-природы, которая решила сделать животных разных видов удивительно похожими.

1. Тот самый «лев» из китайского зоопарка. Но грива и правда роскошная!

2. Этого щенка можно было бы выдать за белого медведя

3. А вот и идеальный самозванец для бурого медведя

4. Кот, который похож на волка. Разве можно представить кого-то шикарнее?

5. Сводные братья

6. У этой собаки дальними родственниками точно были медведи, возможно, даже плюшевые

7. Если бы кролики были размером с собаку

8. «Мой пес очень похож на волка»

9. А эта собака похожа на лису

10. Нет, это тоже не лиса, это горный волк

11. Как доказать, что эта собака не медведь?

12. Домашний коала

13. И выглядит как карликовая свинка, и ведет себя так же

14. «Моя собака похожа на олененка»

15. Если поменять его с детенышем полярного медведя, то даже мама не заметит подмены

16. «Моя кошка выглядит как пума»

17. Нет, это не пудель, это стриженый ангорский кролик

18. Котенок, которому достался окрас красной панды

19. Бывают и сходства с мифическими существами

20. Фруктовая мышь, которая больше похожа на летающую собаку

А кто удивил вас больше всего? Поделитесь в комментариях!