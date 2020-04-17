20 пушистых мордашек, которые вообразили себя агентами 007
Животные по природе идеальные маскировщики, у них есть для этого все: подходящий окрас, инстинкт, грация и смекалка. И присуще это не только диким, но и домашним питомцам, которые порой мнят себя не иначе как гепардами. Хозяева подтверждают, что их любимцам нравится подурачиться и поиграть в кошки-мышки. Некоторые как будто бы и вправду становятся настоящими шпионами, что так и хочется воскликнуть: «А это не постановочный кадр?»
Мы в AdMe.ru точно знаем, как сложно застать с поличным маленьких агентов 007, ведь они, словно джинны, сразу пытаются раствориться в воздухе. Но нам все-таки удалось найти кадры лучших в своем деле. А в бонусе вы увидите, как проходит шпионская летучка.
1. Тот случай, когда у кота идеальная маска Зорро
2. Когда решил слиться со стеной, но что-то пошло не так
3. У настоящего шпиона должен быть острый нюх даже во сне
4. Притаился в ожидании добычи
5. Когда понимаешь, что раскрыли не только тебя, но и твоего напарника
6. «Ангелы Чарли» справились с задачей
7. Если провалил задание, то спасением станет
занавеска
8. Для специального задания не грех и гепардом стать
9. Настоящий шпион всегда готов нанести удар первым
10. Когда шерстью чуешь, что тебя обнаружили
11. Сложенные вещи — лучшее прикрытие
12. Когда слишком долго ждал идеального момента для нападения и решил открыться
13. Если слишком заигрался, то есть вероятность стать лучшим подарком
14. Когда цвет шерсти совпал с цветом обоев, лучше всего прикинуться элементом декора
15. Если устал, то прикинься ковром
16. Когда лапы оказались слишком длинными, то нужно притвориться спящим
17. Когда вписался в ландшафтный дизайн
18. Матерый шпион снова в деле
19. Эту мордашку тоже можно принять за игрушку
20. Когда идеально мимикрировал и решил попозировать для фото
Бонус: так выглядит летучка у шпионов
А приходилось ли вам наблюдать за своими или чужими питомцами, которые играют в кошки-мышки?