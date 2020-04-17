20 пушистых мордашек, которые вообразили себя агентами 007

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Животные по природе идеальные маскировщики, у них есть для этого все: подходящий окрас, инстинкт, грация и смекалка. И присуще это не только диким, но и домашним питомцам, которые порой мнят себя не иначе как гепардами. Хозяева подтверждают, что их любимцам нравится подурачиться и поиграть в кошки-мышки. Некоторые как будто бы и вправду становятся настоящими шпионами, что так и хочется воскликнуть: «А это не постановочный кадр?»

Мы в AdMe.ru точно знаем, как сложно застать с поличным маленьких агентов 007, ведь они, словно джинны, сразу пытаются раствориться в воздухе. Но нам все-таки удалось найти кадры лучших в своем деле. А в бонусе вы увидите, как проходит шпионская летучка.

1. Тот случай, когда у кота идеальная маска Зорро

2. Когда решил слиться со стеной, но что-то пошло не так

3. У настоящего шпиона должен быть острый нюх даже во сне

4. Притаился в ожидании добычи

5. Когда понимаешь, что раскрыли не только тебя, но и твоего напарника

6. «Ангелы Чарли» справились с задачей

7. Если провалил задание, то спасением станет

занавеска

8. Для специального задания не грех и гепардом стать

9. Настоящий шпион всегда готов нанести удар первым

10. Когда шерстью чуешь, что тебя обнаружили

11. Сложенные вещи — лучшее прикрытие

12. Когда слишком долго ждал идеального момента для нападения и решил открыться

13. Если слишком заигрался, то есть вероятность стать лучшим подарком

14. Когда цвет шерсти совпал с цветом обоев, лучше всего прикинуться элементом декора

15. Если устал, то прикинься ковром

16. Когда лапы оказались слишком длинными, то нужно притвориться спящим

17. Когда вписался в ландшафтный дизайн

18. Матерый шпион снова в деле

19. Эту мордашку тоже можно принять за игрушку

20. Когда идеально мимикрировал и решил попозировать для фото

Бонус: так выглядит летучка у шпионов