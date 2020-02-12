20+ пушистых лентяев, которым нет равных в искусстве пролеживать бока

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Собаки умеют считывать мимику и жесты человека, кошки способны разворачивать уши на 180 градусов. Но, будем откровенны, лучше всего у наших питомцев получается лежать и полеживать. И если их вдруг сморит сон, они заснут в какой угодно причудливой и с виду максимально неудобной позе. А впрочем, слова тут ни к чему, на это лучше посмотреть самим.

AdMe.ru покажет вам фотографии животных, которые в совершенстве овладели искусством лежания. Гибкости и непринужденности этих пушистых бездельников могли бы позавидовать даже именитые гимнасты.

Он мог бы играть в тетрис

Ленивая котосуббота

«Она обожает спать вот так»

«Мой кот медленно стекает»

Когда ты вымотан до предела

Наполовину датский дог, наполовину кот

«Шедоу — очаровательный серый толстячок, а Зельда — вот эта вот странная макаронина сверху»

«Эй, приятель, ты в порядке?»

«Наш кот загорал на крыльце и, кажется, расплавился»

«Он спал так минут 30»

Кот, который будто сошел с полотен Сальвадора Дали

«Взял щенка из приюта. Вот как он у меня спал в первую ночь»

Когда даже нет сил перебраться в местечко поудобнее

Кажется, эта поза из йоги

«В эти выходные наша мама поймала 4 мышей, пока мы дрыхли на диване»

«Моя собака любит спать в самых неудобных позах»

«Когда съел слишком много лазаньи»

«Вот как он у нас спит»

«На самом деле он любит прогулки, просто иногда ленится ходить сам»

«Она выросла из своей кровати, но отказывается пользоваться большой новой. Вот как она теперь спит»

Максимальное расслабление

«Почти каждую ночь моя собака спит вот так, пока не соскользнет на пол»

«Глупый человек! Думал, я спал?»

«Кажется, наш кот перелился через край»

Что лучше всего получается у ваших питомцев? Присылайте их фотографии, мы очень хотим на них посмотреть.