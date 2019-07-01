20+ песиков, которые сами себе могут заработать на косточку

94 1

63

395

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый песик, несомненно, приносит пользу. Только глянешь на него — и настроение уже взмыло вверх, а день стал светлее и ярче. Но некоторые хорошие мальчики и девочки пошли еще дальше: у них появилась самая настоящая работа. Они не только служат полицейскими собаками, но и помогают людям выйти из депрессии, детям — свидетельствовать на суде, убирают территорию за человеком и даже сами продают фастфуд.

AdMe.ru захотел непременно показать вам снимки собакенов, которые трудятся не покладая лап во благо нашего мира.

1. Этот пес помогает детям давать показания в суде

2. Этот сиба-ину продает печеный картофель. Он приветствует покупателя, а после человек берет из коробки угощение и кладет деньги в специальное отделение

3. Это Тор. Он помогает людям бороться с депрессией

4. У Фриды выдался до-о-о-олгий день в офисе полиции

5. Чистопес всегда возвращается с прогулки в лесу с пластиковым мусором

6. «Стэнли вызвал 911, когда у меня случился инсульт. Он был со мной рядом и отлично справлялся со своей работой до приезда медиков»

7. Это Аргас, он охранник на ферме

8. Когда стоишь на страже страны и взял небольшой перерыв

9. «Я снял жилье на Airbnb. В обязанности этого парня входило составлять нам компанию и развлекать»

10. Это Дина. Она работает в библиотеке: дети, испытывающие трудности, читают ей, и она терпеливо слушает, не осуждая

11. У этой собачки очень важная работа: она служит в похоронном бюро и успокаивает тех, кто потерял своих близких

12. Это Огурчик, сертифицированный поисковый пес. Здесь он гордо позирует с найденным им ботинком

13. Этот песик работает за прилавком в типографии

14. А это Арти, он учится на собаку-терапевта

15. Хороший мальчик Уно помогает разрабатывать видеоигры

16. Спасатели на службе

17. «Эта пиццерия определенно знает, как заставить меня заказывать у них»

18. Оззи работает в аэропорту: он успокаивает людей

19. «В нашем хозяйственном магазине есть пес, который ходит за вами и может отнести ваши покупки на прилавок»

20. Охранять вокзал невероятно утомительно и трудно

21. Гордый Стэнли и его улов трюфелей

22. «Пес моего друга обучен откапывать гнезда морских черепах, чтобы их можно было безопасно вывести и выпустить после вылупления»

23. Это Расти, он подбадривает пациентов в местной больнице. Песик никогда не выходит из дома без своих очков и банданы. Все настолько любят Расти, что больница даже заказала его портрет

24. Уровень крутизны этого хорошего мальчика зашкаливает