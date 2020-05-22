20+ доказательств того, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и завести кота

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Представить девушку, сюсюкающуюся с котиком, не составит никакого труда, а вот с мужчинами это сделать чуть сложнее. Сильная половина человечества до последнего старается держать марку, проявляя твердость характера, не поддаваясь эмоциям и даже частенько накладывая запрет на стремление домочадцев принести в дом мурлыкающий комочек.

Но мы в AdMe.ru знаем, что ни одно мужское сердце, даже самое суровое, в итоге не сможет устоять перед усатиками. И собрали вам порцию примеров того, насколько трогательными становятся мужчины под воздействием кошачьей магии.

«Сегодня наш котенок впервые за все время решился запрыгнуть на колени к моему парню, и я успела заснять этот бесценный момент»

«Мой папа помогает кошке поймать жука»

Эти двое буквально на одно лицо

«Я научил ее ложиться по команде, и теперь она спит со мной»

«Главный помощник папы во всех делах»

«Мой парень и кот спят нос к носу»

«От „я не хочу больше домашних животных“ до игр в прятки и организации засад друг на друга по всему дому»

«Он не был уверен, что сможет продолжать встречаться со мной, из-за кота. Теперь мы женаты и они неразлучны!»

«Она знает, когда у меня был плохой день, и приходит пободаться, чтобы поддержать меня»

Так выглядит «100%-й собачник»

«Когда я временно переехал, папа не хотел заботиться о Деррике. К сожалению, кот ушел на радугу, но он определенно сделал моего папу кошатником: теперь он хочет усыновить кошку для себя»

«Я никогда не пойму людей, которые говорят, что кошки не ласковые»

«Папа не хотел заводить кошку, но сегодня ошарашил меня: „Знаешь, когда будешь уезжать к себе домой, оставь кошку у нас. Твоя мама просто влюбилась в нее“»

«Я не люблю кошек. Я хочу собаку»

«3 года назад: „Я не хочу никаких кошек. Если вы принесете котенка в дом, я перестану с вами разговаривать“»

«Как-то он сказал мне: „Даже близко не подходи к кошкам твоей кузины“. Теперь свободная комната в доме — кошачья спальня»

«От „животные отвратительны, я не хочу видеть их в своем доме“ до „мне кажется, она замерзла“»

«Он говорил, что он собачник и что мы никогда не заведем кошку»

«Папа и кошка, которую он пытался сбагрить на работе»

С котом, которого он не хотел

Когда всячески избегал животных, а теперь ходишь на прогулки с кошкой

Сэр Патрик Стюарт пытается читать Шекспира кошке своего соседа по кличке Гленн

«Больше всего папа любит пазлы и свою кошку. Поэтому, разумеется, я сделал ему пазлы с изображением его кошки»

А в вашем окружении есть примеры, когда мужское сердце не выдержало и сдалось под натиском кошачьих лапок?