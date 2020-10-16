20+ доказательств того, что стоит завести кота — и жизнь никогда уже не будет прежней

Одно из исследований показало, что просмотр видео с котиками повышает настроение зрителя и даже дает ему заряд энергии. А теперь представьте, насколько счастливыми и бодрыми становятся те, кто решается принести усатого в свой дом. Да, у владельцев появляется много хлопот, но и жизнь с появлением в ней Васьки или Муси становится куда насыщеннее.

AdMe.ru разобрался, из каких забот, испытаний и счастливых моментов складываются типичные будни хозяев котов.

«А ведь сначала мама не верила, что наш новый кот странный. Мы с отцом смеялись до слез, когда увидели это»

Это любимое кресло Тигры. Как только вы с него встанете, она тут же туда прыгнет, а потом будет самодовольно на вас смотреть

С этим парнем невозможно застелить постель

«Мы принесли ему кровать, но тут на пол упало бумажное полотенце, так что ничего не поделаешь»

«Моя кошка украла посылку у соседей и попыталась передать ее мне. К счастью, у них тоже есть кошка, поэтому они все понимают»

«Карл очень сильно меня любит. Он всегда терпеливо ждет, когда я поем и поглажу его»

Она всегда делает такую милую мордашку, когда рвет сетки на окнах

«Коко исполнилось 20 лет, и, конечно же, мы устроили праздник»

Сегодня драка разгорелась из-за спора о том, кто будет сидеть на газете

Маверик тестирует новый способ сидения на стуле

«Реакция кошки после того, когда она увидела меня в ванне»

«Моя кошка любит таращиться на меня через любое отражение, будь то зеркало или выключенный телевизор. Это пугает»

«Прошлый хозяин бросил ее. Вот как она встречает меня, своего нового хозяина, когда я прихожу домой»

«Мой кот испытывает целую гамму эмоций, когда мы уходим из дома»

«Я трачу деньги на дорогие лежанки, а он спит в переноске»

«Наш малыш скатился с дивана, пока спал, и моя девушка решила подержать его голову. Она уже ужасно устала, но не решается разбудить усатого»

«Это Виски. На этой неделе кто-то пытался ограбить наш дом, а этот парень разбудил меня, побежал к окну и наблюдал за входной дверью. Он наш маленький охранник»

«Гермиона отдыхает на своей любимой подушке, на мне»

«Я являюсь хозяйкой Брута уже 14,5 лет, но он никогда не будет смотреть на меня так, как на моего мужа»

«Мои коты решили, что в свитере просто необходима дыра»

«1,5 года назад в это вентиляционное отверстие случайно упало лакомство. С тех пор мой кот Патрик Бейтман каждый день проверяет, нет ли там еще угощения»

«Я несколько раз снимала решетку и показывала ему, что там ничего нет, но кот мне не верит».

«Просто смотрим телевизор»