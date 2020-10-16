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20+ доказательств того, что стоит завести кота — и жизнь никогда уже не будет прежней

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Одно из исследований показало, что просмотр видео с котиками повышает настроение зрителя и даже дает ему заряд энергии. А теперь представьте, насколько счастливыми и бодрыми становятся те, кто решается принести усатого в свой дом. Да, у владельцев появляется много хлопот, но и жизнь с появлением в ней Васьки или Муси становится куда насыщеннее.

AdMe.ru разобрался, из каких забот, испытаний и счастливых моментов складываются типичные будни хозяев котов.

«А ведь сначала мама не верила, что наш новый кот странный. Мы с отцом смеялись до слез, когда увидели это»

© shitaki_taco / Reddit

Это любимое кресло Тигры. Как только вы с него встанете, она тут же туда прыгнет, а потом будет самодовольно на вас смотреть

© KellJoy / Reddit

С этим парнем невозможно застелить постель

© genericuser30 / Reddit

«Мы принесли ему кровать, но тут на пол упало бумажное полотенце, так что ничего не поделаешь»

© brick-house34 / Reddit

«Моя кошка украла посылку у соседей и попыталась передать ее мне. К счастью, у них тоже есть кошка, поэтому они все понимают»

© slumgrum / Reddit

«Карл очень сильно меня любит. Он всегда терпеливо ждет, когда я поем и поглажу его»

© TeslaPrincess69 / Reddit

Она всегда делает такую милую мордашку, когда рвет сетки на окнах

© radisbrocoli / Reddit

«Коко исполнилось 20 лет, и, конечно же, мы устроили праздник»

© lisat-90 / Reddit

Сегодня драка разгорелась из-за спора о том, кто будет сидеть на газете

© theManEater / Reddit

Маверик тестирует новый способ сидения на стуле

© Amehh_ / Reddit

«Реакция кошки после того, когда она увидела меня в ванне»

© tacos_fall_apart / Reddit

«Моя кошка любит таращиться на меня через любое отражение, будь то зеркало или выключенный телевизор. Это пугает»

© alicatmonster / Reddit

«Прошлый хозяин бросил ее. Вот как она встречает меня, своего нового хозяина, когда я прихожу домой»

© scoot_da_fut / Reddit

«Мой кот испытывает целую гамму эмоций, когда мы уходим из дома»

© Whatapityonyou / Twitter

«Я трачу деньги на дорогие лежанки, а он спит в переноске»

© Minxi17 / Reddit

«Наш малыш скатился с дивана, пока спал, и моя девушка решила подержать его голову. Она уже ужасно устала, но не решается разбудить усатого»

© thepervywizard / Reddit

«Это Виски. На этой неделе кто-то пытался ограбить наш дом, а этот парень разбудил меня, побежал к окну и наблюдал за входной дверью. Он наш маленький охранник»

© kba41510 / Reddit

«Гермиона отдыхает на своей любимой подушке, на мне»

© ymarie1989 / Reddit

«Я являюсь хозяйкой Брута уже 14,5 лет, но он никогда не будет смотреть на меня так, как на моего мужа»

© cglafleur / Reddit

«Мои коты решили, что в свитере просто необходима дыра»

© ParisZarcilla / Twitter

«1,5 года назад в это вентиляционное отверстие случайно упало лакомство. С тех пор мой кот Патрик Бейтман каждый день проверяет, нет ли там еще угощения»

© scarlettlush / Reddit

«Я несколько раз снимала решетку и показывала ему, что там ничего нет, но кот мне не верит».

«Просто смотрим телевизор»

© ThinWhiteRogue / Reddit

Как ваш питомец обычно себя ведет? Попробуйте описать его в трех словах.

Фото на превью shitaki_taco / Reddit
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