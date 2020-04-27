19 животных, которые готовы сбросить с пьедестала ваших любимчиков — собак и кошек
Да, кошки и собаки обаятельны до невозможности. Но удивительно, что другие животные до сих пор не протестуют против того, что у них вот так просто отняли пальму первенства по мимимишности. Наши сегодняшние кандидаты уже готовы оспорить это решение.
Мы в AdMe.ru после этих фотографий задумались: а не завести ли себе необычную животинку? И нам кажется, что, посмотрев на этих милах, вы тоже словите себя на подобной мысли.
Счастье — это когда есть тот, кто тебя почешет
Знакомьтесь: это Григорий
«В метро увидел маму с дочкой. У малышки в руках был кролик. Оказалось, что у девочки аллергия на шерсть, она отдавала питомца в хорошие руки. Я умилился и прошел мимо, но уже через 20 метров вернулся и взял это чудо себе»
«Потягушки от проснувшейся Хрюни»
«Кто-то незаметно подкрадывается»
«Рабочий день начался, а у тебя примерно такое состояние»
«Привет от повелителя акулы!»
«Это Корица, и у нее выходной каждый день»
«Если вам интересно посмотреть, как спят домашние ежики, то... как-то так»
«Нашел этого малыша сегодня. Хотя... это он меня нашел»
«Сегодня одна женщина мне рассказала, как в прошлом году к ним во двор прилетел павлин, да так и остался жить с ними. Он никуда улетать не собирается, ведь все к нему уже очень сильно привязались»
«Пенелопа — дикобраз. Я работаю с ней с тех пор, как она приехала к нам месячным малышом, а на следующей неделе ей будет уже 4 года!»
«Нашел малыша опоссума. Отдал его на реабилитацию в центр дикой природы. Они прислали мне эту фотографию после того, как выходили его»
«Это мой отец. У него идеальная рубашка, а вдобавок еще и еноты»
«Это Джуди. Она каждый день приходит к моему кухонному окну за миндалем. Я таю от этой маленькой улыбки»
«Завел себе маленького дружочка»
«Не говори со мной, я пироженка»
«На веранде моего друга дрыхнут двое лисят. В прошлом году малыш приходил без компании»
«Мне часто говорят, что крысы мерзкие, а я уже 30 минут лежу и не шевелю рукой, чтобы не разбудить»
А у вас есть животные, которые покорили ваше сердце? Котейки и собаки не считаются.
Фото на превью JuliaBistend / Pikabu