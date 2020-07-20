19 животных, которые наладили с хозяевами особую связь

Почти каждый владелец домашнего животного может сказать, что питомец стал для него полноценным членом семьи. Но часто и сами пушистые друзья ведут себя так, будто мы для них — главные во всей вселенной. И такое отношение с обеих сторон способно умилить до слез.

Мы в AdMe.ru верим, что животные понимают и чувствуют гораздо больше, чем некоторые считают, но даже нас такое поведение растрогало и заставило улыбнуться.

«Она увидела, что я собрал чемодан. Если она понимает, что я собираюсь надолго уехать, то сидит со мной вот так до отъезда»

«Мы забрали этих двух щенков домой из приюта. Они были очень напуганы и вот наконец разрешили мне погладить их»

Когда до сих пор кажется, что ты щенок

«Мой 10-летний Смоки никому не позволял делать что-то подобное. А у мужа никогда не было кошки до того, как мы съехались. Теперь такое укачивание — обычное дело для них»

А кто-то засыпает на руках и без укачиваний

«Девушка наконец-то смогла встать раньше меня, чтобы сфотографировать, как „удобно“ мы спим с нашим псом. И да, у нас кровать king-size!»

«Это Зури. Она читала сказку на ночь и так и уснула»

«Мой кот всегда составляет мне компанию, когда я в ванной»

А кто-то не стесняется даже залезть внутрь

«День, когда мы взяли ее домой, и год спустя. Она стала по-настоящему „папиной девочкой“»

«Дейзи обожает моего парня. Мне кажется, что теперь это ее парень»

«Мы лежим так каждый день. Кажется, она не до конца уверена, что она именно корова»

«Вообще-то, я — аллергик. Но она сама выбрала меня, я теперь котоотец»

«Она позволяет срезать когти только у меня на ручках»

«У нас есть домашняя корова, и сегодня мы отпраздновали ее день рождения»

«Папа часто нелестно отзывался о моем коте. Сегодня я застала эту картину и мое сердце растаяло»

«Это мой ротвейлер (почти 60 кг веса), когда я готовлю. Кажется, он хочет немного обрезков»

Самый важный пассажир

«Жене осталось 3 недели до родов. Наша кошка обожает вот так прижиматься к ее животику»