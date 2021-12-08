17 случаев, когда природа взяла выходной — и все перепуталось
Иногда, устав трудиться, природа решает отдохнуть. Тогда-то и появляются пчелы без черных полосок, коты необычной окраски, идеально круглые куриные яйца и другие странности. Как бы там ни было, специально или нет, природа не перестает подкидывать нам свои вычурные творения, а мы тому и рады.
AdMe.ru, пожалуй, никогда ими не пресытится. И потому мы создали для вас еще одну фотоподборку.
1. «Мои мизинец и средний палец поменялись местами»
2. «У кошки моего брата есть большие пальцы»
3. «У этой птицы как будто есть человеческие губы»
4. «У меня нелепо короткие, широкие и некрасивые ногти на среднем и большом пальцах руки»
5. «Первый снег в этом году. Фото утром и после обеда»
6. «Эта золотая пчелка села сегодня на мою машину»
7. «У кошки моей тети узоры на шерcтке образуют обведенное в круг слово „no“»
8. У этого полосатого кота кончик хвоста рыжий
9. А у этой голубой сойки сменилась на «взрослые» только половина перьев
10. «Из-под моей раковины пробился росток»
11. Внутри этого помидора проросли все его семена
12. Это облако по форме напоминает большую белую акулу
13. «Одна из моих курочек снесла яйцо в форме шара»
14. «Обнаружил чайку с двумя зрачками»
15. «У меня 5 зубов мудрости»
16. «Я нашла 7-листный клевер»
17. Арбуз, растущий на дереве
У вас есть фотографии необычных творений природы? Поделитесь ими с нами.
Фото на превью MaDDieOP / Reddit
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