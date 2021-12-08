17 случаев, когда природа взяла выходной — и все перепуталось

Иногда, устав трудиться, природа решает отдохнуть. Тогда-то и появляются пчелы без черных полосок, коты необычной окраски, идеально круглые куриные яйца и другие странности. Как бы там ни было, специально или нет, природа не перестает подкидывать нам свои вычурные творения, а мы тому и рады.

AdMe.ru, пожалуй, никогда ими не пресытится. И потому мы создали для вас еще одну фотоподборку.

1. «Мои мизинец и средний палец поменялись местами»

2. «У кошки моего брата есть большие пальцы»

3. «У этой птицы как будто есть человеческие губы»

4. «У меня нелепо короткие, широкие и некрасивые ногти на среднем и большом пальцах руки»

5. «Первый снег в этом году. Фото утром и после обеда»

6. «Эта золотая пчелка села сегодня на мою машину»

7. «У кошки моей тети узоры на шерcтке образуют обведенное в круг слово „no“»

8. У этого полосатого кота кончик хвоста рыжий

9. А у этой голубой сойки сменилась на «взрослые» только половина перьев

10. «Из-под моей раковины пробился росток»

11. Внутри этого помидора проросли все его семена

12. Это облако по форме напоминает большую белую акулу

13. «Одна из моих курочек снесла яйцо в форме шара»

14. «Обнаружил чайку с двумя зрачками»

15. «У меня 5 зубов мудрости»

16. «Я нашла 7-листный клевер»

17. Арбуз, растущий на дереве