16 пушистых мамочек, которые сполна вкусили все прелести родительства
Растить детей — задача непростая. Они то бегают вокруг и шалят без передышки, то устраивают концерты с громким подвыванием. А еще они постоянно хотят есть и от них ни на минуточку нельзя скрыться. Во всем этом на собственном опыте убедились четвероногие мамы, фото которых их хозяева решили показать всему интернету.
Мы в AdMe.ru, признаться, похихикали, разглядывая мордочки пушистых героинь нашей сегодняшней статьи. Но все же вынуждены отметить: мы искренне понимаем их чувства и погладили бы каждую, если бы могли.
Первый день материнства. Похоже, она уже устала
«Это все закончится, когда они подрастут? Правда же?»
Когда твой малыш научился разговаривать, а ты с ностальгией вспоминаешь, как же было спокойно, когда он молчал
«Мне кажется, внутренне она кричит: „Почему ты не помогаешь мне со всеми этими детьми?“»
«Моя кошка под впечатлением от того, что в действительности означает быть мамой»
«С ума сойти можно от всех этих новых обязанностей»
«Человек, ты правда вот это хочешь снять на память для потомков?»
«Пожалуйста, кто-нибудь, посидите с ними часик»
На самом деле все, что нужно каждому родителю, — это хорошенько выспаться
«Это моя хаски наслаждается материнством»
Она захотела побыть одна, поэтому просто притащила полотенце в уголок и легла там
«Пожалуйста, пусть это прекратится»
«Это что же, ни минуточки нельзя одной побыть, да?»
Маме нужен перерыв
Выражение на ее мордочке — это отчаяние
Папа-пес, наверное, только что вошел, спросил, что на ужин, и сказал, что она весь день только и делала, что валялась без дела
А ваши питомицы когда-нибудь становились мамами? Как они справлялись со своими обязанностями?
Фото на превью chirayuvedekar / Reddit
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