16 пушистых мамочек, которые сполна вкусили все прелести родительства

Растить детей — задача непростая. Они то бегают вокруг и шалят без передышки, то устраивают концерты с громким подвыванием. А еще они постоянно хотят есть и от них ни на минуточку нельзя скрыться. Во всем этом на собственном опыте убедились четвероногие мамы, фото которых их хозяева решили показать всему интернету.

Мы в AdMe.ru, признаться, похихикали, разглядывая мордочки пушистых героинь нашей сегодняшней статьи. Но все же вынуждены отметить: мы искренне понимаем их чувства и погладили бы каждую, если бы могли.

Первый день материнства. Похоже, она уже устала

«Это все закончится, когда они подрастут? Правда же?»

Когда твой малыш научился разговаривать, а ты с ностальгией вспоминаешь, как же было спокойно, когда он молчал

«Мне кажется, внутренне она кричит: „Почему ты не помогаешь мне со всеми этими детьми?“»

«Моя кошка под впечатлением от того, что в действительности означает быть мамой»

«С ума сойти можно от всех этих новых обязанностей»

«Человек, ты правда вот это хочешь снять на память для потомков?»

«Пожалуйста, кто-нибудь, посидите с ними часик»

На самом деле все, что нужно каждому родителю, — это хорошенько выспаться

«Это моя хаски наслаждается материнством»

Она захотела побыть одна, поэтому просто притащила полотенце в уголок и легла там

«Пожалуйста, пусть это прекратится»

«Это что же, ни минуточки нельзя одной побыть, да?»

Маме нужен перерыв

Выражение на ее мордочке — это отчаяние

Папа-пес, наверное, только что вошел, спросил, что на ужин, и сказал, что она весь день только и делала, что валялась без дела