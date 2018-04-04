15 животных, которые совсем не те, за кого себя выдают

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Наши питомцы живут с нами бок о бок. Кажется, что мы их отлично знаем и понимаем — сюпризов быть не может. Но у некоторых из них есть свои маленькие секреты. Маскировке этих ребят позавидовали бы даже заправские шпионы.

AdMe.ru собрал животных, которых не так-то просто раскусить.

1. «Сегодня наш спасеныш стал похож на человеческое сердце»

2. С виду обычный кот-бездельник, а оказалось, ценный сотрудник

3. Этот кот выглядит как могущественный волшебник

4. «Иногда мне кажется, что он тюлень»

5. «Мой щенок ни дать ни взять волчонок»

6. «Это Бен. У него борода, и он такого же размера, как человек»

7. «Кажется, моя кошка втихаря носит бикини»

8. Детеныш попугая выглядит как мини-динозавр

9. Кажется, котик думает, что он попугай

10. «Я — грозная акула»

11. Да это же булочка с корицей!

12. Главное, не перепутать

13. «Думаю, мой кот ведет двойную жизнь и водит грузовик, когда мы не видим»

14. Медвежонок или все же щенок?

15. «Это Роберт. Он всегда так притворяется, когда понимает, что прогулка окончена»

А кем притворяются ваши животные? Ради чего?