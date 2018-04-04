15 животных, которые совсем не те, за кого себя выдают
Наши питомцы живут с нами бок о бок. Кажется, что мы их отлично знаем и понимаем — сюпризов быть не может. Но у некоторых из них есть свои маленькие секреты. Маскировке этих ребят позавидовали бы даже заправские шпионы.
AdMe.ru собрал животных, которых не так-то просто раскусить.
1. «Сегодня наш спасеныш стал похож на человеческое сердце»
2. С виду обычный кот-бездельник, а оказалось, ценный сотрудник
3. Этот кот выглядит как могущественный волшебник
4. «Иногда мне кажется, что он тюлень»
5. «Мой щенок ни дать ни взять волчонок»
6. «Это Бен. У него борода, и он такого же размера, как человек»
7. «Кажется, моя кошка втихаря носит бикини»
8. Детеныш попугая выглядит как мини-динозавр
9. Кажется, котик думает, что он попугай
10. «Я — грозная акула»
11. Да это же булочка с корицей!
12. Главное, не перепутать
13. «Думаю, мой кот ведет двойную жизнь и водит грузовик, когда мы не видим»
14. Медвежонок или все же щенок?
15. «Это Роберт. Он всегда так притворяется, когда понимает, что прогулка окончена»
А кем притворяются ваши животные? Ради чего?
Фото на превью koshhkamus/pikabu, Endless_Vanity/reddit