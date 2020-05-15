15+ очаровательных животных, которых можно встретить только в одном месте на Земле

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Животными-эндемиками называют тех, кто обитает на какой-то одной территории. Так, кенгуру или утконос — это эндемики Австралии, а вот косатка, к примеру, — это животное-космополит, поскольку встретить его можно во многих частях Мирового океана. Среди эндемиков очень много редких и находящихся на грани вымирания видов, для сохранения которых должен приложить усилия весь мир.

Мы в AdMe.ru не устаем удивляться тому разнообразию видов, что живут с нами на одной планете, тем более что некоторые из них не похожи ни на кого другого.

Индийская ратуфа

В отличие от белок, которых мы видим в городских садах и парках, индийская ратуфа, обитающая на полуострове Индостан, — зверек довольно крупный. Длина от носа до основания хвоста у него составляет около 36 см, а сам хвост у некоторых особей вырастает до 61 см. Ратуфы отличаются удивительной «летучестью» — спасаясь от хищников, за 1 прыжок они могут преодолевать до 6 м.

Калимантанский орангутан

Калимантанский орангутан, проживающий на острове Борнео, — одна из самых больших человекообразных обезьян, рост которой достигает 1,7 м. Живут они почти так же долго, как человек: известны случаи, когда орангутаны доживали до 60 лет. К сожалению, этот умнейший и хорошо поддающийся дрессировке примат находится на грани исчезновения из-за вырубки лесов — места их естественного обитания — и охоты.

Белоногий саки

Как и многие другие приматы, чья среда обитания ограничивается только одной территорией, белоногий саки находится под угрозой исчезновения, причем по большей части по вине человека. Популяция этих необычных приматов проживает в Бразилии, в междуречье Пуруса и Тефе. Интересно, что детеныши рождаются с темной шерстью, а через 3 недели шерстяной покров белеет и становится таким же, как у взрослых.

Райская птица Уилсона

Несмотря на свой яркий окрас, райская птица Уилсона, обитающая в Индонезии, приходится близким родственником обыкновенному воробью. Правда, отличается она от всем знакомого городского жителя не только окрасом, но и отсутствием растительности на макушке — в голубой цвет окрашены не перья, а кожа этой небольшой птички. Кстати, такой яркий наряд присущ только самцам, а вот окрас самок почти такой же, как у воробьев.

Филиппинский долгопят

Сирихта — так по-другому называется филиппинский долгопят, — как понятно из названия, проживает только на Филиппинских островах. Эти крошечные приматы с длиной тела около 10 см обладают удивительно подвижной шеей, благодаря которой могут поворачивать голову почти на 180°. А вот их огромные глаза — самые большие по отношению к телу у приматов — неподвижны. Интересно, что в темноте зрачки сирихт расширяются настолько, что занимают весь глаз, благодаря чему это ночное животное хорошо видит в темное время суток.

Байкальская нерпа

Нерпа — эндемик крупнейшего пресноводного озера в мире — Байкала — и один из трех видов тюленей, обитающих не в морской воде. Эти крупные млекопитающие, длина тела которых составляет более 1,5 м, способны прожить 55 лет. И что самое интересное, набор жировой массы у них может происходить в течение всей жизни. Кстати, рождаются эти удивительные обитатели Байкала с белой шерстью, которая со временем темнеет и становится почти черной.

Соневидный опоссум

Крошечный соневидный опоссум, размер которого почти такой же, как у обыкновенной мыши, обитает только на территории Чили и Аргентины. Эти сумчатые животные, несмотря на название, приходятся родственниками не американскому опоссуму, а другим сумчатым млекопитающим, которые живут в Австралии. В холодное время года они уходят в спячку, во время которой организм этих малышек получает питательные вещества из жира, отложенного в хвосте.

Фосса

Крупнейший млекопитающий хищник Мадагаскара, фосса, несмотря на внешний вид, не приходится родственником семейству кошачьих, а вместе с другими хищными жителями острова относится к особому отряду мадагаскарских виверр. Интересно, что их голос напоминает кошачье мяуканье, а детеныши фосс умеют мурлыкать — точно так же, как домашние кошки и их дикие родственники. Несмотря на то что вымирание в данный момент им не грозит, эти эндемики относятся к уязвимым видам в основном из-за охоты на них жителей острова, которые считают грациозных животных вредителями.

Кольцехвостый мунго

Еще один представитель мадагаскарских виверр, кольцехвостый мунго, обитает в лесах острова. Свое название он получил благодаря роскошному хвосту, который украшен 5 или 6 кольцами. Внешним видом и поведением мунго напоминает мангуста и так же, как и он, умеет разбивать панцири улиток или разнообразные яйца. В поисках добычи этот зверек способен и забраться на высокое дерево, и нырнуть в воду.

Пантерный хамелеон

И еще одно животное, которое в естественных условиях нельзя встретить нигде, кроме Мадагаскара, — пантерный хамелеон. Молодые особи этого пресмыкающегося, получившего свое название за окрас, схожий с рисунком на шерсти леопарда, не отличаются яркой расцветкой — она появляется по мере взросления, причем самки выглядят гораздо невзрачнее самцов.

Кистехвостый скальный валлаби

Валлаби — одни из ближайших родственников кенгуру. Как понятно из названия, скальные валлаби селятся в местностях с гористым рельефом, где их высокая маневренность позволяет эффективно прятаться от хищников. К сожалению, во время пожаров в Австралии, случившихся летом 2019 года, практически вся растительность в месте обитания этих животных выгорела, и добровольцам пришлось с вертолетов забрасывать морковь и батат, чтобы прыгунам было чем питаться.

Белощекая коата

Белощекие коаты, проживающие на небольшой территории вблизи Амазонки, занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Эти приматы относятся к паукообразным обезьянам, которые основную часть времени проводят на деревьях, перемещаясь между ними с помощью лап и цепкого хвоста, «укомплектованного» чем-то вроде присоски.

Сумчатый муравьед

Австралийский эндемик сумчатый муравьед одновременно похож и на обычного муравьеда, и на кенгуру, правда, значительно уступает в размерах и тому и другому: при длине тела не более 27 см они весят от 280 до 550 г. В отличие от других сумчатых, намбат (второе название животного) питается исключительно социальными насекомыми — термитами и изредка муравьями. Интересно, что муравьеды, попавшие в руки человека, не пускают в ход когти и зубы, а лишь издают звуки, схожие с ворчанием.

Андская кошка

Андская кошка — один из самых мало изученных представителей семейства кошачьих, который к тому же находится под угрозой исчезновения. Несмотря на то что вес у них примерно такой же, как у обычных домашних кошек, длина их тела достигает 85 см, а хвост может вырастать до полуметра. Поскольку этот обитатель Анд проживает в высокогорных районах, труднодоступных для человека, запечатлеть на видео их удалось только в начале XXI века.

Кошачья выдра

Кошачья, или морская выдра — один из самых мелких представителей млекопитающих, проживающих в соленых водах: длина ее тела от кончика носа до кончика хвоста составляет немногим больше 1 м. Эти необычные создания, обитающие на юго-западе Южной Америки, мало изучены, поэтому образ их жизни по большому счету остается загадкой. Размер популяции морских выдр ученым неизвестен, однако вид этот считается редким и находящимся под угрозой исчезновения.

Мирикина

У этой небольшой обезьянки ростом около полуметра, живущей в горных лесах Южной Америки, есть другое название — трехполосый дурукуль, которое она получила за характерный рисунок на голове. Среди высших приматов это единственный вид, ведущий ночной образ жизни. Интересно, что эти обезьяны образуют устойчивые семейные пары, которые разрушаются только в случае смерти одного из партнеров.

Короткомордый кенгуру

Небольших размеров родственник знаменитых австралийских сумчатых имеет второе, не очень благозвучное название — тасманийский крысиный кенгуру. Некогда существовало 2 подвида этих всеядных животных (в рацион которых в числе прочего входят трюфели) — австралийский и тасманский. Однако представители континентальной разновидности вымерли еще в 20-х годах прошлого века из-за того, что в их среду обитания были искусственно внедрены лисы и кролики.

Желтобрюхий капуцин

Обезьянки ростом около 40 см и весом не более 5 кг живут в ограниченном районе юго-восточной части Бразилии. Капуцины находятся на грани исчезновения, поскольку за последние полвека их популяция уменьшилась наполовину из-за постоянной вырубки лесов. Эти всеядные приматы проживают семейными общинами во главе с полигамным альфа-самцом, который выбирает себе «невесту» из нескольких самок. Те же, в свою очередь, стараются привлечь его внимание, поднимая брови, качая головой и исполняя брачный танец.