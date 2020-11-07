15 нечистокровных собак, которые с легкостью обгонят породистых в гонке на привлекательность

Часто на улице можно увидеть очаровательных собак непонятной породы. Скорее всего, это метисы — плоды любви совершенно разных родителей. Иногда сами хозяева не знают, какие гены у их щенка, и даже проводят собачий ДНК-тест. Но, какими бы ни были результаты, такой пес унаследует лучшие черты своих предков и будет покорять сердца прохожих.