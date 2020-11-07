AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15 нечистокровных собак, которые с легкостью обгонят породистых в гонке на привлекательность

27162120
4k

Часто на улице можно увидеть очаровательных собак непонятной породы. Скорее всего, это метисы — плоды любви совершенно разных родителей. Иногда сами хозяева не знают, какие гены у их щенка, и даже проводят собачий ДНК-тест. Но, какими бы ни были результаты, такой пес унаследует лучшие черты своих предков и будет покорять сердца прохожих.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии разных пушистиков, а эти уникальные и харизматичные существа запали нам в сердце.

Чихуахуа + такса

© popcornchip / reddit, © Spyagent208 / reddit, © Pageeeey / reddit

Немецкая овчарка + австралийская пастушья собака

© Hans Kemperman / Wikimedia Commons, © Michael Hays / Wikimedia Commons, © jacobyskinny / reddit

Питбуль + гончая

© Woikot / reddit, © legendpierre / reddit, © saicarg / reddit

Лабрадор-ретривер + хаски

© mdjrb / Wikimedia Commons, © Flickr user Pamela Carls (IrisDragon) / Wikimedia Commons, © Pirate_Redbeard / reddit

Пастушья собака + питбуль

© Eva holderegger walser / Wikimedia Commons, © Nancy Wong / Wikimedia Commons, © orangeNgreen / reddit

Корги + корейский джиндо

© marriott81 / reddit, © LIM In-Hak / Wikimedia Commons, © FunboyFrags / reddit

Немецкая овчарка + маламут

© gomagoti / Wikimedia Commons, © Continentaleurope / Wikimedia Commons, © DilfordPickles / reddit

Боксер + лабрадор

© Jena Fuller / Wikimedia Commons, © Webdude1 / Wikimedia Commons, © doomguythedoomslayer / reddit

Чау-чау + корги

© Remigiusz Józefowicz / Wikimedia Commons, © sⓘndy° from TAIWAN / Wikimedia Commons, © lurkfestwyo / reddit

Такса + питбуль

© Toschka at de.wikipedia / Wikimedia Commons, © Stacy / Wikimedia Commons, © Lay26 / reddit

Корги + далматинец

© Pierre Despereaux / Wikimedia Commons, © Rsur6933 / Wikimedia Commons, © unknown user / imgur

Лабрадор-ретривер + чихуахуа

© TwoWings / Wikimedia Commons, © Niewiadomek / Wikimedia Commons, © meeshypeeshy / reddit

Хаски + корги

© ShonMichaeli / Wikimedia Commons, © Pmuths1956 / Wikimedia Commons, © sarahsipos / reddit

Померанский шпиц + ши-тцу

© Blackoranges / Wikimedia Commons, © Marcelo RosaMelo / Wikimedia Commons, © Vecordy / reddit

Австралийская овчарка + хаски + колли

© Ahodges7 / Wikimedia Commons, © Nancy Wong / Wikimedia Commons, © Wikimedia Commons, © debugduck / reddit

Хотели бы завести себе очаровательного метиса?

27162120
4k