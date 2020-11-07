15 нечистокровных собак, которые с легкостью обгонят породистых в гонке на привлекательность
Часто на улице можно увидеть очаровательных собак непонятной породы. Скорее всего, это метисы — плоды любви совершенно разных родителей. Иногда сами хозяева не знают, какие гены у их щенка, и даже проводят собачий ДНК-тест. Но, какими бы ни были результаты, такой пес унаследует лучшие черты своих предков и будет покорять сердца прохожих.
Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии разных пушистиков, а эти уникальные и харизматичные существа запали нам в сердце.
Чихуахуа + такса
Немецкая овчарка + австралийская пастушья собака
Питбуль + гончая
Лабрадор-ретривер + хаски
Пастушья собака + питбуль
Корги + корейский джиндо
Немецкая овчарка + маламут
Боксер + лабрадор
Чау-чау + корги
Такса + питбуль
Корги + далматинец
Лабрадор-ретривер + чихуахуа
Хаски + корги
Померанский шпиц + ши-тцу
Австралийская овчарка + хаски + колли
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