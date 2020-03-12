100 кличек, которые чаще всего получают кошки и собаки в разных странах

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Выбор имени для нового питомца — дело ответственное и волнительное, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому есть множество списков кличек, которые призваны упростить выбор. Обычно в них включают наиболее распространенные в той или иной стране имена. На Западе и в Японии эти наборы заметно отличаются от привычных нам, поэтому иностранные клички мы тоже внесли в списки и добавили к некоторым из них переводы.

AdMe.ru изучил статистику по собачье-кошачьим именам и теперь делится с вами списком наиболее популярных в мире и маленьким бонусом в конце.

Собаки

  1. Найда (Россия, СНГ)
  2. Злата (Россия, СНГ)
  3. Герда (Россия, СНГ)
  4. Марта (Россия, СНГ)
  5. Гера (Россия, СНГ)
  6. Леди (Россия, СНГ)
  7. Дина (Россия, СНГ)
  8. Лада (Россия, СНГ)
  9. Жулька (Россия, СНГ)
  10. Багира (Россия, СНГ)
  11. Белла (США, Великобритания, Австралия)
  12. Люси (США, Великобритания, Австралия)
  13. Дейзи (США, Великобритания, Австралия)
  14. Молли (США, Великобритания, Австралия)
  15. Мэгги (США, Великобритания, Австралия)
  16. Лола (США, Великобритания, Австралия)
  17. Софи (США, Великобритания, Австралия)
  18. Луна (США, Великобритания, Австралия)
  19. Сэди (США, Великобритания, Австралия)
  20. Момо («персик», Япония)
  21. Сакура (Япония)
  22. Чоко (от «шоколад», Япония)
  23. Хана («цветок», Япония)
  24. Нана (Япония)
  25. Коко (Япония)

Псы

  1. Рекс (Россия, СНГ)
  2. Бим (Россия, СНГ)
  3. Бой (Россия, СНГ)
  4. Байкал (Россия, СНГ)
  5. Джерри (Россия, СНГ)
  6. Дик (Россия, СНГ)
  7. Хан (Россия, СНГ)
  8. Дружок (Россия, СНГ)
  9. Полкан (Россия, СНГ)
  10. Граф (Россия, СНГ)
  11. Макс (США, Великобритания, Австралия)
  12. Чарли (США, Великобритания, Австралия)
  13. Бадди (США, Великобритания, Австралия)
  14. Купер (США, Великобритания, Австралия)
  15. Роки (США, Великобритания, Австралия)
  16. Джек (США, Великобритания, Австралия)
  17. Джейк (США, Великобритания, Австралия)
  18. Тоби (США, Великобритания, Австралия)
  19. Бейли (США, Великобритания, Австралия)
  20. Оливер (США, Великобритания, Австралия)
  21. Котаро («малыш», Япония)
  22. Коро («неваляшка», Япония)
  23. Чоко (от «шоколад», Япония)
  24. Куки («печенье», Япония)
  25. Лео (Япония)

Коты

  1. Барсик (Россия, СНГ)
  2. Кузя (Россия, СНГ)
  3. Кекс (Россия, СНГ)
  4. Мурзик (Россия, СНГ)
  5. Персик (Россия, СНГ)
  6. Марсик (Россия, СНГ)
  7. Дымок (Россия, СНГ)
  8. Феликс (Россия, СНГ)
  9. Маркиз (Россия, СНГ)
  10. Симба (Россия, СНГ)
  11. Майло (США, Великобритания, Австралия)
  12. Эльфи (США, Великобритания, Австралия)
  13. Арчи (США, Великобритания, Австралия)
  14. Бинкс (США, Великобритания, Австралия)
  15. Джаспер (США, Великобритания, Австралия)
  16. Финн (США, Великобритания, Австралия)
  17. Чарли (США, Великобритания, Австралия)
  18. Тигра (США, Великобритания, Австралия)
  19. Оливер (США, Великобритания, Австралия)
  20. Лео (США, Великобритания, Австралия)
  21. Мару («круглый», Япония)
  22. Куро («черный», Япония)
  23. Широ («белый», Япония)
  24. Фуку («счастливчик», Япония)
  25. Тора («тигр», Япония)

Кошки

  1. Ася (Россия, СНГ)
  2. Мурка (Россия, СНГ)
  3. Жужа (Россия, СНГ)
  4. Багира (Россия, СНГ)
  5. Алиса (Россия, СНГ)
  6. Мася (Россия, СНГ)
  7. Соня (Россия, СНГ)
  8. Боня (Россия, СНГ)
  9. Буся (Россия, СНГ)
  10. Нюша (Россия, СНГ)
  11. Ириска (Россия, СНГ)
  12. Нала (США, Великобритания, Австралия)
  13. Луна (США, Великобритания, Австралия)
  14. Белла (США, Великобритания, Австралия)
  15. Дейзи (США, Великобритания, Австралия)
  16. Уиллоу («ива», США, Великобритания, Австралия)
  17. Клео (США, Великобритания, Австралия)
  18. Люси (США, Великобритания, Австралия)
  19. Кики (США, Великобритания, Австралия)
  20. Ади (США, Великобритания, Австралия)
  21. Момо («персик», Япония)
  22. Хана («цветок», Япония)
  23. Коко (Япония)
  24. Сакура (Япония)
  25. Мэй (Япония)

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