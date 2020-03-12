100 кличек, которые чаще всего получают кошки и собаки в разных странах
Выбор имени для нового питомца — дело ответственное и волнительное, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому есть множество списков кличек, которые призваны упростить выбор. Обычно в них включают наиболее распространенные в той или иной стране имена. На Западе и в Японии эти наборы заметно отличаются от привычных нам, поэтому иностранные клички мы тоже внесли в списки и добавили к некоторым из них переводы.
AdMe.ru изучил статистику по собачье-кошачьим именам и теперь делится с вами списком наиболее популярных в мире и маленьким бонусом в конце.
Собаки
- Найда (Россия, СНГ)
- Злата (Россия, СНГ)
- Герда (Россия, СНГ)
- Марта (Россия, СНГ)
- Гера (Россия, СНГ)
- Леди (Россия, СНГ)
- Дина (Россия, СНГ)
- Лада (Россия, СНГ)
- Жулька (Россия, СНГ)
- Багира (Россия, СНГ)
- Белла (США, Великобритания, Австралия)
- Люси (США, Великобритания, Австралия)
- Дейзи (США, Великобритания, Австралия)
- Молли (США, Великобритания, Австралия)
- Мэгги (США, Великобритания, Австралия)
- Лола (США, Великобритания, Австралия)
- Софи (США, Великобритания, Австралия)
- Луна (США, Великобритания, Австралия)
- Сэди (США, Великобритания, Австралия)
- Момо («персик», Япония)
- Сакура (Япония)
- Чоко (от «шоколад», Япония)
- Хана («цветок», Япония)
- Нана (Япония)
- Коко (Япония)
Псы
- Рекс (Россия, СНГ)
- Бим (Россия, СНГ)
- Бой (Россия, СНГ)
- Байкал (Россия, СНГ)
- Джерри (Россия, СНГ)
- Дик (Россия, СНГ)
- Хан (Россия, СНГ)
- Дружок (Россия, СНГ)
- Полкан (Россия, СНГ)
- Граф (Россия, СНГ)
- Макс (США, Великобритания, Австралия)
- Чарли (США, Великобритания, Австралия)
- Бадди (США, Великобритания, Австралия)
- Купер (США, Великобритания, Австралия)
- Роки (США, Великобритания, Австралия)
- Джек (США, Великобритания, Австралия)
- Джейк (США, Великобритания, Австралия)
- Тоби (США, Великобритания, Австралия)
- Бейли (США, Великобритания, Австралия)
- Оливер (США, Великобритания, Австралия)
- Котаро («малыш», Япония)
- Коро («неваляшка», Япония)
- Чоко (от «шоколад», Япония)
- Куки («печенье», Япония)
- Лео (Япония)
Коты
- Барсик (Россия, СНГ)
- Кузя (Россия, СНГ)
- Кекс (Россия, СНГ)
- Мурзик (Россия, СНГ)
- Персик (Россия, СНГ)
- Марсик (Россия, СНГ)
- Дымок (Россия, СНГ)
- Феликс (Россия, СНГ)
- Маркиз (Россия, СНГ)
- Симба (Россия, СНГ)
- Майло (США, Великобритания, Австралия)
- Эльфи (США, Великобритания, Австралия)
- Арчи (США, Великобритания, Австралия)
- Бинкс (США, Великобритания, Австралия)
- Джаспер (США, Великобритания, Австралия)
- Финн (США, Великобритания, Австралия)
- Чарли (США, Великобритания, Австралия)
- Тигра (США, Великобритания, Австралия)
- Оливер (США, Великобритания, Австралия)
- Лео (США, Великобритания, Австралия)
- Мару («круглый», Япония)
- Куро («черный», Япония)
- Широ («белый», Япония)
- Фуку («счастливчик», Япония)
- Тора («тигр», Япония)
Кошки
- Ася (Россия, СНГ)
- Мурка (Россия, СНГ)
- Жужа (Россия, СНГ)
- Багира (Россия, СНГ)
- Алиса (Россия, СНГ)
- Мася (Россия, СНГ)
- Соня (Россия, СНГ)
- Боня (Россия, СНГ)
- Буся (Россия, СНГ)
- Нюша (Россия, СНГ)
- Ириска (Россия, СНГ)
- Нала (США, Великобритания, Австралия)
- Луна (США, Великобритания, Австралия)
- Белла (США, Великобритания, Австралия)
- Дейзи (США, Великобритания, Австралия)
- Уиллоу («ива», США, Великобритания, Австралия)
- Клео (США, Великобритания, Австралия)
- Люси (США, Великобритания, Австралия)
- Кики (США, Великобритания, Австралия)
- Ади (США, Великобритания, Австралия)
- Момо («персик», Япония)
- Хана («цветок», Япония)
- Коко (Япония)
- Сакура (Япония)
- Мэй (Япония)
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