100 кличек, которые чаще всего получают кошки и собаки в разных странах

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Выбор имени для нового питомца — дело ответственное и волнительное, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому есть множество списков кличек, которые призваны упростить выбор. Обычно в них включают наиболее распространенные в той или иной стране имена. На Западе и в Японии эти наборы заметно отличаются от привычных нам, поэтому иностранные клички мы тоже внесли в списки и добавили к некоторым из них переводы.