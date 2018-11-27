Я перестала устанавливать правила для детей и разрешила им установить свои. Они научили меня многому

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Вы бегаете вместе со своим ребенком по лужам? Гоняете голубей? Или катаетесь с горы на санках? Я знаю родителей, которые всегда занимают позицию разумного взрослого и никак не могут выйти из этой роли. Их функция никогда не меняется: они поучают, отчитывают, снова поучают и не могут позволить себе просто подурачиться с ребенком. Я чувствовала, как становлюсь именно такой, и решила сопротивляться этому изо всех сил.

Привет! Меня зовут Маша, у меня растут сын и дочь. Я всегда хотела быть веселой и в меру строгой мамой. Но в жизни часто получалось совсем наоборот: я занудно требовала убираться, не вертеться за столом, писать прописи, а просто расслабиться и побеситься с детьми позволить себе не могла. Когда я в очередной раз поняла, что дети не слышат от меня ничего, кроме одергиваний и поучений, я сказала себе «стоп». И решила устроить 2 недели самоуправления, во время которых мой 4-летний сын принимал самостоятельные решения, а я должна была соглашаться (если только это не могло навредить здоровью). Сегодня специально для AdMe.ru я расскажу, чему меня научила жизнь по детским правилам и почему мне хотелось бы почаще им следовать.

Правило № 1: Дресс-код — это нелепая формальность

В первый день мой сын напрочь отказался менять одежду с уличной на домашнюю и наоборот. Он выбрал одну любимую футболку, у которой перестегиваются картинки. Акула стала вариантом для дома, а динозавр — вариантом для прогулок. Я тут же вспомнила Марка Цукерберга и общую тенденцию к созданию капсульного гардероба и поняла, что мой сын тоже в теме. В 4 года он уже знает, как сэкономить кучу времени, энергии и денег, избавив себя от мучительного выбора одежды каждое утро.

Правило № 2: Радоваться жизни надо в любую погоду

Для взрослого собраться на прогулку в дождь кажется не лучшей идеей: небо пасмурное, слякоть, могут промокнуть ноги, да и лень. Но для детей такая прогулка — праздник, они с утра упрашивали меня пойти бегать под дождем, поэтому мне пришлось перебороть себя. Я нацепила на них 100 слоев одежды, непромокаемые комбинезоны и нехотя повела на улицу. Они носились по лужам, и в какой-то момент я заразилась их драйвом и решила присоединиться. Я перестала думать о том, как выгляжу, и поняла, насколько бесценны такие моменты. Этот опыт мне ужасно понравился. Думаю, для следующего раза куплю непромокаемый комбинезон и себе. Почему бы и нет?

Правило № 3: Чаще смотреть по сторонам — простой способ увидеть мир глазами ребенка

Это то, что видит ребенок.

Сын, как и все дети, залипает на гаджеты, поэтому я их ему не даю. Но он просто обожает делать фото, а потом их рассматривать, поэтому мне пришлось уступить. В итоге карта памяти смартфона забита десятками одинаковых фотографий его ног, рук, прически сестры, машинок и всего, что находится на уровне его глаз и вызывает интерес. А у меня есть уникальная возможность понять, на что обращает внимание ребенок в течение дня.



Самыми поразительными были фото, которые он сделал во время прогулки. Я изучала их и понимала, что не видела и десятой доли того, что заметил он. Например, он фотографировал небо и мачту корабля детской площадки. Видимо, я в этот момент уткнулась в асфальт и ничего не заметила. Мне определенно стоит чаще поднимать голову.

Правило № 4: Не быть слишком взрослым

Мы гуляли в парке, младшая дочка ходила сама, а сын вдруг попросился покататься в ее коляске. Я не отказала, хотя поместился он туда с трудом. Но он был так рад. На мгновение он снял с себя роль старшего брата. Он был доволен, что я вожу его, как малыша, и не требую быть взрослым. Хотя бы в этот короткий момент.



Конечно, никто из нас не влезет в свои детские вещи. Но как приятно иногда вспомнить ощущение, когда ты был полностью окружен заботой и не должен был ничего решать. Приятно положить маме голову на плечо, приятно, когда она наливает чай и готовит любимый десерт, даже если тебе уже 30+ лет. Сидишь и радуешься этому, как в детстве.

Правило № 5: Замечать удивительное в мелочах

Из парка мы можем возвращаться на 2 автобусах: «А» и № 92. Погуляли мы на славу, поэтому сил не было никаких и ни у кого. Я собралась с духом и готовилась затащить коляску, беговел, велосипед и двоих детей в подъехавший 92-й автобус (вы же тоже видели таких шестируких матерей, верно?). Но вдруг сын расплакался, что хочет дождаться автобуса «А». Я жутко разозлилась. В другой раз я бы уговорила его, заставила, но в этот решила сделать так, как хотел он. Мы прождали автобус «А» еще 20 минут. Дома я спросила, почему он не захотел поехать на 92-м. «92-й — автобус с цифрами, как все. „А“ — автобус с буквой, поэтому я его люблю» — обезоруживающий детский ответ, который совершенно точно не мог прийти в мою взрослую голову. Потом сын добавил: «Но если ты расстроилась, в следующий раз поедем на 92-м». Я так быстро забыла, что в детстве тоже выстраивала целый мир из деталей, которые взрослому кажутся ерундой. Любимые игрушки, трещины на асфальте, ритуал нажатия кнопок в лифте... Если какого-то привычного и любимого действия не происходило, я могла запаниковать. Мама ругалась и торопила куда-то, а у меня слезы текли ручьями. Поэтому прежде чем злиться на ребенка, важно попытаться увидеть ситуацию его глазами. А еще лучше — глазами себя маленького.

Выводы для типичного взрослого