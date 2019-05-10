Почему незамужняя женщина до сих пор вызывает сочувствие? (Несмотря на то, что феминизм уже в моде)

35 16

37

11.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наболевшие вопросы «Когда свадьба?» и «Почему ты еще не замужем?» до сих пор никуда не исчезли, хотя феминизм сегодня в тренде. И это несмотря на то, что теперь каждый может добиться успеха в одиночку, ведь находить себе пару и заключать официальный брак уже совсем не обязательно. Но девушку, насколько бы она ни была успешна, все равно считают несостоявшейся, пока она не выйдет замуж.

AdMe.ru рискнул разобраться, почему сегодня, в эпоху равноправия, толерантности и феминизма, успешными считаются только замужние дамы. Неужели кольцо на пальце важнее других достижений?

Еще в детстве нам успели навязать множество стереотипов о браке, ведь каждая сказка о любви заканчивалась замужеством. Мы росли, думая, что чем раньше выйдем замуж, тем лучше, и что каждая из нас мечтает о белом платье и том самом дне свадьбы. Звание старой девы, заботливо придуманное обществом для незамужних, до сих пор считается позорным клеймом.

Большинство стереотипов о замужестве пришло к нам из прошлого, в основном из тех времен, когда женщины приравнивались к домашним питомцам. Например, еще в ХХ веке представительницам прекрасного пола было запрещено подписывать большинство документов, это делали за них мужья. Во времена отсутствия равноправия замужество было единственным показателем успеха женщины.

В XXI веке девушки свободны как никогда, а официальные браки заключаются все реже. Влюбленные стали серьезнее относиться к построению семьи и теперь стремятся вступить в официальный брак, уже будучи целостными личностями и профессионалами своего дела. Стереотипы еще остались, но только потому, что смена общественного сознания — это длительный процесс.

Поскольку феминизм уже в тренде, у женской половины нет острой надобности спешить в загс. Эта неспешность постепенно стирает заезженные стереотипы о браке и меняет общество. Большинство современных женщин задумывается о замужестве только после достижения успеха в карьере, и эта тенденция уже стала закономерностью.

Теперь перед вступлением в брак девушка хочет быть уверенной на 100%, что претендент ее достоин. Прошли времена, когда только мужчина выбирал себе жену. Сегодня и женщина выбирает себе мужа, который сможет соответствовать ей, помогать развиваться, а не тянуть вниз.

Такая перемена в восприятии брака способствовала появлению модной тенденции в отношениях мужчины и женщины под названием power couple. Этот термин означает союз двух состоявшихся людей, которые становятся еще более эффективными, соединившись в одно целое.

Примеров таких пар немало среди знаменитых людей: Beyonce и Jay-Z, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, а также хорошо известные русскому зрителю Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Каждый из них был успешен и до официального брака, но именно после того, как стали законными супругами, пары достигли пика своей карьеры и мировой известности.

Сегодня брак — это гораздо больше, чем просто официальная регистрация отношений. Все чаще штамп в паспорте ставят не просто ради того, чтобы всегда быть вместе, но и для того, чтобы вместе идти к успеху. Ведь когда брак регистрируют два влюбленных и состоявшихся человека, которые готовы быть одной командой в достижении своих целей, это явный признак успеха и счастья.

Конечно, неприятно, что любознательные родственники до сих пор пристают к девушкам с банальными вопросами о несыгранных свадьбах и несуществующих мужьях. Эти вопросы и стереотипы — пережитки прошлого, которые скоро будут забыты. Сегодня каждая женщина имеет право не торопиться под венец и активно заниматься самореализацией ради того, чтобы будущий брак был более успешным и долговечным.

Согласны ли вы с утверждением, что настоящий успех невозможен без брака? Поделитесь своим мнением в комментариях.