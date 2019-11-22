Откровенный рассказ отца-одиночки, который столкнулся с осуждением окружающих за то, что «отобрал» у матери дочь

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В современном обществе детей при разводе почти всегда оставляют с матерью, зачастую не разбираясь, с кем из родителей ребенку будет действительно хорошо. В тех редких случаях, когда отцу все же удается объяснить жене и суду, что он справляется с воспитанием лучше, чем мама, он может столкнуться с непониманием и осуждением окружающих. Мол, отобрал ребенка у матери, и наверняка нечестным путем.

Отец-одиночка под ником Mordoraptor оказался в подобной ситуации, рассказав в социальной сети Pikabu о своем разводе. Вокруг его рассказа моментально разразилась дискуссия, появились комментарии из серии «То есть ты настроил дочку против матери и этим хвастаешься?», а поступок автора стали называть нелитературными словами (правда, нашлись и защитники). Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо его трогательной истории, которая показывает, что некоторые отцы способны заботиться о своем ребенке лучше мам.

У нас с моей бывшей супругой большая разница в возрасте — 12 лет. После родов жену накрыла сильная депрессия, которая то разгоралась, то утихала. Сейчас я понимаю, что надо было обращаться к врачам, лечиться, но тогда я не до конца осознавал всю серьезность происходящего.

Жена раза 2–3 в месяц плакала, бросалась в меня тяжелыми вещами. Кричала, часто оскорбляла при ребенке. Дочка тоже плакала, а я успокаивал обеих. Потом супруга извинялась, просила прощения, клялась, что любит, и мне казалось, что теперь все будет хорошо, — до следующей истерики. Жена пила разные успокоительные, но они не помогали.

К году дочка стала грызть ногти, их не приходилось даже подстригать: нечего было стричь. Мы пытались ее отучить, но ни один из способов не сработал.

Казалось, совместный отдых нам поможет. Когда малышке исполнилось полтора года, мы в первый раз полетели в Таиланд, потом в Турцию и снова в Тай следующей зимой. Поездки помогали мало, во время отпуска жена видела вокруг себя только негатив: то жарко, то холодильник маленький, то магазинов рядом нет.

Сейчас я думаю, что для сохранения семьи нам стоило отвезти ребенка к бабушке и съездить отдохнуть вдвоем с женой. Возможно, тогда брак удалось бы спасти. Но сейчас об этом уже поздно говорить.

В конце лета 2017 года истерики жены возобновились. Она кричала на ребенка, если дочка не засыпала в течение нескольких минут, разливала или разбивала что-то. У малышки появились следы шлепков на попе. Тогда дочка отказалась засыпать с мамой, требовала, чтобы ее уложил я.

Мы с малышкой были близки и до этого. Я проводил с ней много времени: практически с самого рождения гулял и играл с дочкой, читал ей сказки, купал ее, кормил, укладывал спать... Я бежал с работы домой к этому ребенку, к этой женщине. Не пытался провести как можно больше времени где-то вне дома, как многие отцы, а когда приходил к своей семье, не сидел, уткнувшись в «танчики» или интернет.

Все походы с дочкой в поликлинику тоже были на мне: я жалел жену, не хотел, чтобы она лишний раз видела слезы ребенка после уколов. Поэтому сам ходил с дочкой по врачам и на прививки, провел с ней неделю в больнице, когда малышка заболела ротавирусом в полтора годика.