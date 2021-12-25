Мы решили посмотреть, как выглядят вторые половинки звезд с нестандартной внешностью

Знаменитости не всегда привлекают нас идеальной внешностью, часто мы влюбляемся в их талант, харизму и обаяние. Они не оставляют равнодушными не только нас, поклонников, но и своих половинок, которые готовы пойти за ними и в огонь, и в воду.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, с кем связали свою жизнь наши любимые звезды с нестандартной внешностью.

Роуэн Аткинсон и Луиза Форд

С 1990 по 2014 год актер, которого мы обожаем за роль мистера Бина, был в браке с гримершей Сунетрой Шастри, но союз распался на пороге серебряной свадьбы. Аткинсон влюбился в актрису Луизу Форд, и с 2015 года, как только завершился бракоразводный процесс, они официально вместе. В 2017 году Форд родила Роуэну Аткинсону ребенка, который стал для него третьим.

Тильда Суинтон и Сандро Копп

Тильда Суинтон — одна из самых загадочных представительниц современного Голливуда. Кажется, ей в пару подходит только такая же творческая и незаурядная личность. И Тильда нашла свою половинку. С 2004 года актриса состоит в отношениях с художником Сандро Коппом. Он младше своей избранницы на 17 лет, а их отношения не зарегистрированы официально. Но их счастью такие детали не мешают.

Уорик Дэвис и Саманта Дэвис

Звезда «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии» Уорик Дэвис — счастливый семьянин. В 1991 году он женился на Саманте Берроуз. В свадебное путешествие пара отправилась на ранчо самого Джорджа Лукаса, режиссера «Звездных войн», в которых Уорик тоже снимался. Дэвисы вот уже 30 лет вместе справляются со всеми сложностями и радуются жизни, воспитывая двоих детей.

Эд Ширан и Черри Сиборн

Британский певец долго ходил в холостяках, потому что активно занимался музыкой и сам говорил, что не чувствует уверенности в общении с девушками. Однако несколько ярких и известных романов у него было. Один из них, с Черри Сиборн, которую Ширан знал еще со школы, перерос в брак. Они начали встречаться в 2015 году, в 2018-м объявили о помолвке, через год поженились и в 2020-м стали родителями.

Николас Кейдж и Рико Шибата

Николас Кейдж своего рода рекордсмен в этой подборке, ведь Рико Шибата его 5-я жена. Очаровательная японка в кимоно, которая младше своего супруга на 30 лет, быстро привлекла внимание в Голливуде. Кейдж и сам приковывает его уже не первый десяток лет: он был женат на дочери Элвиса Пресли, на простой официантке, а также юной визажистке, брак с которой потребовал аннулировать всего через 4 дня. С 5-й избранницей он тоже вел себя неординарно, например, на первое свидание пригласил на кладбище.

Джек Блэк и Таня Хэйден

Комик и задира Джек Блэк оказался серьезным мужчиной в вопросах любви и семьи и так же, как Эд Ширан, доказал, что школьная любовь может быть на всю жизнь. В 2005 году он повстречал школьную подругу Таню Хэйден, которая вскоре от него забеременела. Несмотря на свою нелюбовь к официальным церемониям и вольный образ жизни, Джек женился на своей любимой и отказался от вредных привычек. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

Лина Данэм и Луис Фелбер

Актриса, режиссер и звезда собственного сериала «Девочки» Лина Данэм, наверное, одна из главных «не таких» современных звезд. Она никогда не пользуется фотошопом, выступает за бодипозитив и не стесняется своего тела. Лина нашла свою любовь в лице англо-перуанского певца Луиса Фелбера. Они поженились в сентябре 2021 года, а их счастливые отношения стали результатом свидания вслепую, которое им организовал общий друг.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед

СМИ следят за актером всю его жизнь, поэтому отношения он научился скрывать весьма умело и свою личную жизнь предпочитает не афишировать. Вуд также не фанат брачных церемоний, поэтому женат никогда не был. Но известно, что последние годы Элайджа состоит в отношениях с продюсером Метте-Мари Конгсвед, родившей от него ребенка в 2020 году.

Рон Перлман и Эллисон Данбар

«Хеллбой» Перлман 38 лет прожил в браке с Опал Стоун, но в 2019 году их история любви закончилась. Но одиноким актер был недолго, сейчас его спутница — актриса Эллисон Данбар.

Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт

Звезда «Игры престолов» и других нашумевших фильмов и сериалов не только успешный актер, но и счастливый отец. В 2005 году Динклэйдж женился на своей любимой женщине — театральном режиссере и костюмере Эрике Шмидт. Сейчас супруги воспитывают сына и дочь.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Plus-size-модель Эшли Грэм давно доказывает всему миру, что красота далеко не в параметрах 90—60—90. В 2010 году она вышла замуж за режиссера и продюсера Джастина Эрвина, а на 10-ю годовщину их свадьбы подарила мужу сына Айзека. Сейчас Грэм снова в положении, пара ждет мальчиков-близнецов.

Хэлли Берри и Ван Хант

Может показаться, что Хэлли Берри попала в этот список случайно, но нет. Оказывается, во внешности актрисы есть интересная особенность — на одной ноге у нее 6 пальцев. Вряд ли это волнует ее любимого мужчину, композитора и исполнителя Ван Ханта. Пара впервые показалась на публике на вручении премии «Оскар» в апреле этого года, но актриса готовила своих подписчиков к знакомству, долгое время выкладывая фото с намеками, что встретила свою любовь.