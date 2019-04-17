Мать 5 детей опубликовала фото своего живота, чтобы доказать, что женское тело прекрасно всегда, и получила огромную поддержку

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Диеты, ботокс, наряды, прически... Иногда кажется, что наш мир слишком поверхностен: людей, которые не вписываются в определенные рамки, судят очень строго. Так от нас скрывается истина о том, что красота — это нечто более глубокое, она не лежит на поверхности. И многодетная мама доказала это, без боязни продемонстрировав свое тело после родов всему миру.

Позвольте AdMe.ru познакомить вас с Брендой Стернс — мамой, лидером мнений и образцом для подражания.

«После родов это выглядит так».

Бренда Стернс родом из Мексики, но много лет назад она переехала в США. Однажды по ошибке Бренда набрала неверный номер, и это закончилось тем, что она вышла замуж за парня на другом конце провода. Сейчас они живут в Огайо, и Бренда делится в инстаграме своим счастьем, окруженная подгузниками, уроками и 5 детьми. Так она и радовалась жизни, пока у нее не развилась депрессия.

Когда у Бренды родился 5-й ребенок, она столкнулась с послеродовой депрессией. Прошло уже 3 месяца, но тело не возвращалось в прежнюю форму. Бренда не чувствовала себя в нем комфортно и была несчастна. Так продолжалось до тех пор, пока она не прекратила обращать внимание на эмоции и не начала фокусироваться на реальности. «А реальность такова, что мое тело сильное и красивое... так же как и ваше», — написала Бренда в соцсетях.

«Эй, мама! Ты прекрасна!»

Она сделала эту фотографию и поделилась в соцсетях своими мыслями: «Я сделала это фото, чтобы напомнить себе, что не имеет значения, как выглядит наше тело в данный момент. Настало время оценить по достоинству нашу внутреннюю красоту». Большинство людей нашли ее пост вдохновляющим, но многие назвали отвратительным то, что эта женщина показывает, как выглядит ее тело после родов.

Но эти комментарии не принизили ее достоинства. Наоборот, она запустила движение по привлечению внимания общественности к красоте материнства. Женщины благодарны Бренде за силу и мотивацию, которые они получают от нее. «Ты восхитительна, мамочка!» — часто пишут ей в комментариях к постам. Сейчас у Бренды уже более 29 тыс. подписчиков, которым нужны ее советы, слова ободрения, истории о себе и о детях.

Но самая главная мысль, которую она пытается донести до всех, — нужно помнить, что дети воспринимают образ мамы целостно. «Они знают, что в нашем сердце. Их любовь безусловна. Это все, что имеет значение», — говорит Бренда. Рядом с этим любые осуждающие комментарии теряют всякий смысл.

Во времена, когда миром правят стандарты красоты, всегда приятно услышать историю о смелой женщине, бросающей им вызов. А что бы вы сказали тем мамам, которые недовольны своим внешним видом?