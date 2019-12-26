Как я захотела стать суррогатной матерью, чтобы помочь другой семье и решить свои финансовые проблемы

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Всем привет! Мне 24 года, и в сети я известна как surmami9. Я замужем, и у нас с мужем растет замечательный сын. После его рождения, которое стало для нас настоящим счастьем, я задумалась о тех парах, которые не имеют возможности родить малыша самостоятельно и вынуждены обращаться за помощью к суррогатным матерям. Если честно, не понимаю, почему наше общество с таким негативом относится к этим женщинам, ведь они не только решают свои денежные вопросы, но и помогают семьям осуществить самое заветное желание. Я узнавала все больше информации об этом процессе, пока не поняла, что сама хочу стать суррогатной мамой.

Специально для AdMe.ru я откровенно расскажу, как на самом деле проходит процесс подготовки к суррогатному материнству и что для этого нужно.

Как стать суррогатной матерью?

Для того чтобы стать суррогатной матерью, нужно найти семью, которая нуждается, так сказать, в ваших услугах. Биологических родителей можно искать самостоятельно или же в специальном агентстве, клинике. Я долго размышляла о том, чтобы организовать весь процесс через агентство. Ведь в данном варианте много преимуществ: ожидание минимальное, тебя сопровождают юридически и сама семейная пара по документам уже проверенная. Но тут есть и свои минусы. Во-первых, платят меньше, потому что большую часть суммы агентство забирает себе. Во-вторых, с биологическими родителями — чаще всего в целях безопасности — лично вы не знакомы. Если какие-то пункты контракта вас не устраивают, то никто их менять не будет. Плюс ко всему существует правило, согласно которому суррогатная мать живет у себя дома до 30-й недели беременности, а потом переезжает в отдельный дом или квартиру с другими суррогатными матерями. Меня такой формат не особо устраивал. Я не хотела расставаться со своей семьей, и для меня было важно знать биологических родителей лично, чтобы они участвовали в процессе, видели, как растет и развивается их малыш. Поэтому было решено искать биородителей самостоятельно.

Как я нашла биородителей?

Так как я решила искать родителей самостоятельно, то начала штурмовать разные форумы в интернете, лично писать потенциальным родителям, но все было зря. Некоторые отвечали, что сурмаму уже нашли, в других случаях кого-то из нас не устраивали условия. Потом я решила поискать информацию в «ВКонтакте», где нашла группы, в которых ищут сурмам и биородителей. Читая объявления, я заходила на страницы потенциальных родителей, и одна женщина меня так зацепила своим объявлением, что я сразу подумала: «Я смогу выносить для нее ребенка, она станет отличной мамой!» В итоге я ей написала и мы начали общаться. Но, конечно же, все было не так просто. Во-первых, для начала мы хотели увидеться лично (мы с биородителями живем в разных городах). Потом мы должны были подписать контракт о выполнении двусторонних обязательств. К тому же я пока не сдала ни одного анализа, чтобы начать процесс.

Кто эти люди?

Когда я искала семью, то нарисовала себе некую картинку идеальных биородителей. Для меня были важны следующие пункты: при встрече почувствовать, что малыша хотят оба, а не только, например, будущая мать;

у них должно быть достаточно денег. Я бы не смогла пойти в программу с людьми, которые отдают последние сбережения или берут кредиты (как бы меркантильно это ни звучало, я не хочу всю жизнь думать, что из-за меня у людей долги);

построение дружеских отношений с биородителями. Понятное дело, есть договор, который мы исполняем, но без человеческого отношения никак.

«Мои» биородители — это пара 40+. У женщины уже есть сын от первого брака, которому сейчас 24 года. Со своим нынешним супругом они уже давно вместе, но совместных детей захотели лишь после 35 лет. И, к сожалению, выяснилось, что у биоматери есть генетическая болезнь, которая проявляется в зрелом возрасте, поэтому ребенка она выносить не сможет, а если и сможет, то употребляя большое количество различных лекарств, которые могут повлиять на здоровье будущего малыша.

Как происходит процесс подготовки?

Как только мы договорились с биородителями о сотрудничестве, я должна была сдать ряд анализов. Часть из них я смогла сделать по своей медицинской страховке, остальные пришлось сделать платно — все оплатили биородители. На момент нашего совместного визита к репродуктологу мы с биородителями лично ни разу не виделись, и это был первый день нашего знакомства «вживую». Все были в предвкушении. Мы прилетели с мужем в другой город, где нас встретила семейная пара. Им было важно познакомиться с нами обоими. Мы решили пообщаться в одном из кафе. Вначале было немного неловко, ведь столько вопросов нужно обсудить при первой встрече, а тема очень деликатная. Но все прошло хорошо. Как только формальности решились, мы поехали в клинику. Там нас встретила заведующая отделением. Оказалось, что она наш репродуктолог. Врач посмотрела все мои анализы, сделала мне УЗИ, и ей все понравилось. Я была так счастлива — это непередаваемое чувство, что ты способен спасти чью-то жизнь.

В чем сложности?

До начала программы я даже не догадывалась, сколько времени все это займет. Вначале мы ждали результаты своих анализов, потом — когда биомама сделает операцию, после нее можно будет начинать программу. Операция прошла сложнее, чем предполагали, в связи с чем программу перенесли на май. А в марте выяснили, что у меня хронический эндометрит — воспалительный процесс во внутренней слизистой оболочке тела матки. Я пролечилась, после чего просто ждала, когда у биородителей будут готовы эмбрионы. Нужно также быть подготовленной к тому, что придется пить нереальное количество таблеток. Это делается для того, чтобы создать идеальную среду для будущего эмбриона и чтобы он «зацепился» в моем организме. Иногда кажется, что я могла бы питаться только одними лекарствами. Если честно, то я вижу положительные изменения в самочувствии: теперь меньше устаю, стала меньше есть и больше пить, улучшился сон. Биородителям моя подготовка обходится в ₽ 9 000 в месяц.

Важно понимать, что в суррогатном материнстве не все зависит от самой суррогатной матери. Например, в моем случае у биоматери взяли яйцеклетки и «сделали» эмбрионы, правда, получилось их совсем немного — всего 6 яйцеклеток, и из них только 5 эмбрионов. Затем эти эмбрионы проходят генетическое развитие, в результате которого получилось только 2 эмбриона нормального качества. Дальше нужно быть готовым к тому, что в моем организме могут «зацепиться» как 2 эмбриона, так и, к сожалению, может не прижиться ни один. В последнем случае придется повторять весь процесс заново.

Сколько стоит суррогатное материнство?

Ежемесячно мне платят зарплату — ₽ 30 000. На 20-й неделе беременности есть отдельная выплата на одежду — ₽ 30 000. Окончательный гонорар, который должны выплатить биородители после родов, — ₽ 1 млн. Но сумма может увеличиваться в зависимости от рисков. Например, за кесарево сечение — дополнительные ₽ 250 000. Если окажется, что вместо одного ребенка я ношу двойню, — еще плюс ₽ 250 000. Потеря органов тоже оплачивается. У нас договор на 78 листах, там прописано абсолютно все. Кроме всего вышеперечисленного биородители полностью обеспечивают меня медицинскими препаратами, а также спонсируют ведение беременности в платной клинике и роды там же.

Но, конечно же, согласно договору у меня есть ряд своих обязательств. Я всегда должна быть в зоне доступа. Мне нельзя пить, курить и употреблять наркотики — на все это меня могут тестировать во время беременности. В связи с тем, что по законодательству изначально считается матерью та женщина, которая выносила ребенка, в моем контракте есть пункт, где указано, что если я не отдам ребенка биородителям, то обязуюсь возместить все убытки. Я, конечно же, не собираюсь нарушать договор, я хочу помочь людям быть родителями здорового малыша или двух. Для меня это как быть няней до рождения малыша.

На своем опыте я поняла, что наши люди воспринимают суррогатное материнство очень критично. Поэтому мы с мужем приняли решение: когда животик станет заметным, мы переедем в другой город. Я не хочу становиться предметом обсуждений и тем более не хочу втягивать в эту грязь свою семью. О грядущих переменах мы предупредили только наших родителей. Биологические родители также хотели, чтобы мы переехали в их город, ведь так они смогут наблюдать за тем, как развивается беременность и их малыш (или малыши: будем подсаживать 2 эмбриона).