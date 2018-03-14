93-летняя итальянка покорила сердца тысяч людей одним добрым поступком. И с такой истории стоит начинать каждый новый день

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Эту обаятельную женщину из итальянского города Виченца зовут Ирма, и ей 93 года. Несмотря на свой возраст, она полна энергии и желания менять мир к лучшему. Ее внучка разместила на странице в фейсбуке фотографии своей бабушки, которые покорили весь интернет.

AdMe.ru решил разобраться, чем же эта бабуля удивила тысячи людей и какой подвиг совершила.

Неважно, кто вы и чем занимаетесь, никогда не поздно внести свой вклад в совершенствование мира. И как же здорово, что есть люди вокруг, которые своим примером напоминают, что для добрых поступков нужно лишь желание.

Элиза, внучка Ирмы, рассказала, что ее неутомимая бабушка решила отправиться в далекое путешествие. Но ее цель вовсе не отдых: она захотела стать волонтером в детском приюте в Кении.

По словам внучки, Ирма всегда любила жизнь и никогда не останавливалась перед преградами. Она не понаслышке знает, что такое трудности, поэтому стремится помочь другим. Ирма овдовела в 26 лет и осталась с тремя детьми, позже пережив и смерть одного ребенка. Ее жизнь была нелегкой, и ей всегда приходилось опираться на собственные силы.

Много лет назад судьба свела ее с отцом Ремиджио, миссионером, который провел свою жизнь, помогая жителям Кении. Ирма поддерживала его долгие годы. Сейчас дон Ремиджио находится в больнице. Желание побывать в Кении и посетить детские сады и больницы, которые священник сам построил, появилось у Ирмы еще несколько лет назад. И вот наконец она сделала это.

Сейчас, находясь там, Ирма помогает детям как только может. Она преподает английский и математику в школе города Малинди. С собой женщина привезла иглы, разноцветные нитки, ножницы и клей, чтобы вместе с детьми делать красивые открытки и подарочные коробочки, которые она любила создавать еще дома, в Италии.

Жизнелюбие и энергия Ирмы поражают. Возраст для нее совсем не повод лишать себя поездок с ветерком. Несмотря на все трудности, она продолжает радоваться жизни.

В Африке Ирма планировала задержаться на несколько недель, но есть вероятность, что она захочет остаться там навсегда. Помогать другим женщина учила и своих детей и внуков. В 2016 и 2017 годах ее внучка Элиза добровольно помогала сирийским беженцам в Греции, пострадавшим в ходе конфликтов на Ближнем Востоке. Поступок Ирмы вдохновляет и тысячи людей со всего мира, и они делятся добрыми и эмоциональными комментариями в социальных сетях.

Ее добрые дела — это пример для всех нас, потому что для добродетели, альтруизма и мужества нет никаких преград. Никогда не поздно начать совершать великодушные поступки.