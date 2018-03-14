93-летняя итальянка покорила сердца тысяч людей одним добрым поступком. И с такой истории стоит начинать каждый новый день
Эту обаятельную женщину из итальянского города Виченца зовут Ирма, и ей 93 года. Несмотря на свой возраст, она полна энергии и желания менять мир к лучшему. Ее внучка разместила на странице в фейсбуке фотографии своей бабушки, которые покорили весь интернет.
AdMe.ru решил разобраться, чем же эта бабуля удивила тысячи людей и какой подвиг совершила.
Неважно, кто вы и чем занимаетесь, никогда не поздно внести свой вклад в совершенствование мира. И как же здорово, что есть люди вокруг, которые своим примером напоминают, что для добрых поступков нужно лишь желание.
Элиза, внучка Ирмы, рассказала, что ее неутомимая бабушка решила отправиться в далекое путешествие. Но ее цель вовсе не отдых: она захотела стать волонтером в детском приюте в Кении.
По словам внучки, Ирма всегда любила жизнь и никогда не останавливалась перед преградами. Она не понаслышке знает, что такое трудности, поэтому стремится помочь другим. Ирма овдовела в 26 лет и осталась с тремя детьми, позже пережив и смерть одного ребенка. Ее жизнь была нелегкой, и ей всегда приходилось опираться на собственные силы.
Много лет назад судьба свела ее с отцом Ремиджио, миссионером, который провел свою жизнь, помогая жителям Кении. Ирма поддерживала его долгие годы. Сейчас дон Ремиджио находится в больнице. Желание побывать в Кении и посетить детские сады и больницы, которые священник сам построил, появилось у Ирмы еще несколько лет назад. И вот наконец она сделала это.
Сейчас, находясь там, Ирма помогает детям как только может. Она преподает английский и математику в школе города Малинди. С собой женщина привезла иглы, разноцветные нитки, ножницы и клей, чтобы вместе с детьми делать красивые открытки и подарочные коробочки, которые она любила создавать еще дома, в Италии.
Жизнелюбие и энергия Ирмы поражают. Возраст для нее совсем не повод лишать себя поездок с ветерком. Несмотря на все трудности, она продолжает радоваться жизни.
В Африке Ирма планировала задержаться на несколько недель, но есть вероятность, что она захочет остаться там навсегда.
Помогать другим женщина учила и своих детей и внуков. В 2016 и 2017 годах ее внучка Элиза добровольно помогала сирийским беженцам в Греции, пострадавшим в ходе конфликтов на Ближнем Востоке. Поступок Ирмы вдохновляет и тысячи людей со всего мира, и они делятся добрыми и эмоциональными комментариями в социальных сетях.
Ее добрые дела — это пример для всех нас, потому что для добродетели, альтруизма и мужества нет никаких преград. Никогда не поздно начать совершать великодушные поступки.
Что вы думаете об этой истории? Есть ли среди ваших знакомых люди, без добрых дел которых миру не обойтись?
Фото на превью Elisa Coltro / facebook, Elisa Coltro / facebook