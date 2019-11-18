8 процедур, которые врачи настоятельно рекомендуют проводить младенцам

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Было доказано, что массаж оказывает чудесное воздействие на недоношенных детей, помогая им покинуть больницу намного раньше. Согласно исследованиям, недоношенные дети, которым ежедневно проводился лечебный массаж, развивались быстрее, их иммунная система становилась сильнее, улучшалось общее состояние. И это лишь одна из «взрослых» практик, которые оказались полезны для младенцев.

Мы в AdMe.ru отобрали несколько других процедур, полезных для роста и здорового развития малышей.

1. Массируйте ступни, чтобы снять стресс

Массировать и тереть ладони и ступни малышей, когда они нервничают, — для некоторых матерей практически инстинктивное действие. Однако мало кто знает, что дети реагируют на рефлексотерапию. Легкий массаж стоп может помочь им расслабиться и быстрее заснуть. Его можно включить в обязательные ежедневные процедуры.

Как это сделать: Разогрейте ступни малыша, нежно растирая их пальцами.

Начните мягкий массаж, отслеживая реакцию ребенка.

Вы можете делать эту процедуру каждый день, чтобы помочь ребенку избавиться от стресса.

2. Ласкайте ребенка, чтобы он рос психически здоровым

Как и любой родитель, вы наверняка и просто так гладите и ласкаете своего ребенка. Но было также доказано научно, что дети, к которым постоянно прикасаются и которых часто берут на руки, имеют более крепкое психическое здоровье, так как у них лучше развиваются нейронные связи. «Мы обнаружили связь между материнской лаской и размером гиппокампа у здоровых детей. Это является бесспорным свидетельством мощного эффекта, который оказывает тактильный контакт», — пишет доктор медицинских наук и профессор детской психиатрии Джоан Л. Льюби.

3. Делайте ребенку массаж, чтобы помочь ему расслабиться

Взрослые люди часто прибегают к массажу, чтобы снять стресс. На младенцев он оказывает такой же эффект. Когда вы делаете массаж своему малышу, он чувствует себя защищенным, и стресс уходит. Также это помогает детям, которые страдают от газов, колик и запоров. Кроме того, недавнее исследование показало, что ежедневный массаж способствует росту и развитию костей у недоношенных младенцев.

Как это сделать: Медленно и нежно растирайте тело ребенка от кончиков пальцев на ногах до макушки, когда он лежит на спине.

Положите малыша на животик и проделайте все то же самое.

Во время массажа разговаривайте с ребенком и смотрите ему в глаза. Это поможет ему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Вы можете делать это несколько раз в день, если малышу это приносит удовольствие. Также вы можете попробовать делать это с эфирным или детским маслом. Но перед этим нужно проверить, нет ли у ребенка аллергии или гиперчувствительности к маслу, для этого капните на кожу малыша небольшое количество вещества перед массажем.

4. Кладите ребенка на живот

Когда ребенок лежит у вас на груди, это не только весело, но еще и полезно, так как помогает укрепить мышцы малыша. Если вы будете регулярно класть ребенка на живот, это поможет ему быстрее начать сидеть и ползать.

Как это сделать: Для начала кладите ребенка себе на грудь на небольшие промежутки времени. Это можно начать делать сразу после рождения.

Постепенно увеличивайте время, когда ребенок лежит на животике. Всегда контролируйте этот процесс.

Через какое-то время ребенок будет готов лежать на полу. Подложите полотенце или сложенную простыню под подмышки ребенка, чтобы он мог приподнять голову, так как первое время ему может быть сложно сделать это самостоятельно.

5. Используйте вибрации и «белый шум», чтобы успокоить малыша

Доказано, что вибрации являются одним из лучших способов успокоить плачущего ребенка. Приборы, производящие «белый шум», оказывают такой же эффект. Кроме того, они помогают малышам засыпать и спать дольше. Сушилки и стиральные машины стали настоящим спасением для отчаявшихся молодых родителей. Эксперты утверждают, что равномерный шум напоминает ребенку звуки тела, которые он слышал в утробе матери.

Как это сделать: Возьмите детское автомобильное кресло, посадите в него младенца, удостоверьтесь, что ему комфортно. Поставьте кресло на стиральную машину и надежно закрепите его, чтобы оно не упало.

Запустите стирку. Вибрации стиральной машины постепенно успокоят малыша.

6. Покатайте ребенка на машине, чтобы он уснул

Эксперты утверждают, что катание ребенка в машине, чтобы он уснул, действительно работает. Езда на машине действует на младенцев как колыбельная, потому что «имитирует» движения, которые ребенок ощущал, находясь в утробе матери. Специалист в области возрастной психологии Трейси Кэсселс говорит, что «двигатель автомобиля — это „белый шум“, к которому дети привыкли. Тот же приглушенный гул, который они слышали, находясь в матке».

7. Лечите укусы насекомых с помощью раствора пищевой соды

В летний период комары и различные мошки могут стать настоящей проблемой для младенцев. Натуральная паста из пищевой соды и воды помогает снять зуд и боль от укусов. Щелочь в соде нейтрализует и уменьшает кислотный отек.

Как это сделать: Смешайте 1 ст. л. соды с небольшим количеством воды, чтобы превратить ее в густую пасту, которую можно мазать на кожу.

Намажьте этой пастой укус и оставьте на некоторое время.

Сотрите соду с кожи ватой, смоченной в теплой воде.

8. Не воспринимайте каждый плач ребенка как сигнал о том, что он голоден

Многие родители воспринимают каждый крик ребенка как сигнал о том, что он голоден, и кормят его, как только он заплачет. По мнению врачей, это серьезная проблема, которая может привести к детскому ожирению. Плач вовсе необязательно означает, что ребенок голоден. Причиной могут быть усталость, скука или дискомфорт. «Если каждый раз, когда ребенок капризничает, его кормят, через некоторое время он может начать думать, что еда — это то, что ему было нужно. Таким образом создаются нездоровые ассоциации, от которых будет трудно ребенка отучить», — говорит Клер Маккарти, доктор медицинских наук из Гарвардского университета.

Что можно попробовать вместо кормления: Если вы недавно покормили малыша, попробуйте поговорить с ним или поиграть.

Возьмите его на руки, приласкайте — это поможет ему расслабиться.

Возможно, нужно просто поменять подгузник.

А у вас есть советы, которые могут помочь молодым родителям? Не забудьте ими поделиться.