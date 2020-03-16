7 вещей, которые делают беременные женщины и которые могут сказаться на здоровье ребенка
Существует множество заблуждений о беременности, вроде «будущим мамам нужно есть за двоих» или «нужно держаться подальше от кофе в течение всех 9 месяцев», так что разобраться, чему действительно стоит верить, очень трудно. Однако большинство таких убеждений абсолютно неверны. Поэтому в данной статье мы хотели бы рассказать, от каких действий лучше воздерживаться во время беременности и какую альтернативу им можно найти.
Редакция AdMe.ru желает будущим мамам и их малышам крепкого здоровья и надеется, что эта статья поможет всем, кто ожидает скорого прибавления в семействе.
1. Отдых в горячей ванне или сауне
Очень высокая температура в сауне или бане — главная проблема во время беременности. Вас это действительно способно расслабить, а вот на ребенке это может сказаться не очень хорошо: младенец в утробе не может регулировать температуру своего тела. Некоторые исследователи также предполагают, что жар в сауне приводит к серьезным осложнениям в развитии головного и спинного мозга малыша.
Что делать:
1. Не перегреваться и не лежать в горячей ванне более 10 минут.
2. Принимайте прохладные ванны, температура которых равна температуре вашего тела.
3. Проконсультируйтесь с врачом, и если он не запретит походы в сауну, просто ограничьте время, которое вы в ней проводите.
2. Чрезмерное потребление сахара
Исследование показало, что дети матерей, злоупотреблявших сладким во время беременности, имели проблемы, связанные с обучением и памятью. То же самое касается заменителей сахара.
Что делать:
1. Ешьте больше фруктов вместо сладостей.
2. Ограничьте потребление газировки.
3. Ругань и крики
Ругань провоцирует тревожность и депрессию, и это может навредить иммунной системе и мозгу будущего ребенка. Кроме того, крик может быть неблагоприятным фактором для самой матери и приводить к головным болям, тошноте и проблемам со сном.
Что делать:
1. Больше отдыхать.
2. Высыпаться.
3. Медитировать.
4. Гулять и дышать свежим воздухом.
4. Плач
Плач во время беременности — это нормально, ведь в этот период вы можете стать более эмоциональной. Однако вкупе с такими показателями, как потеря аппетита, чувство вины, сонливость и снижение интереса к любой деятельности, склонность к слезам может быть признаком депрессии.
Что делать:
1. Если симптомы длятся более 2 недель, обратитесь к врачу.
2. Найдите поддержку в лице других мам или беременных женщин.
5. Проблемы со сном
По данным исследователей, 78 % женщин сообщают о нарушении режима сна во время беременности. Бессонница становится причиной плохого настроения и тошноты. Другое исследование также показало, что женщины, которые спали менее 6 часов в сутки, имели более продолжительные роды.
Что делать:
1. Придерживайтесь четкого графика сна.
2. Старайтесь тренироваться не менее 30 минут в день.
3. Пейте много жидкости в течение дня.
4. Если вы не можете уснуть, не заставляйте себя. Попробуйте почитать хорошую книгу или посмотреть фильм. Главное, не занимайте себя активной деятельностью.
5. Проконсультируйтесь с врачом о том, в каком положении вам лучше всего спать.
6. Отказ от активного образа жизни и переедание
Значительное увеличение веса во время беременности может привести к осложнениям при родах, чрезмерному росту плода и сохранению веса матери после родов. Более того, шансы на то, что ваш ребенок будет страдать от ожирения, увеличиваются.
Что делать:
1. Врачи рекомендуют около 30 минут упражнений для здоровых беременных женщин не менее 4 раз в неделю.
2. Не пренебрегайте прогулками. Так вы будете держать себя в форме, а ваш мозг получит приток кислорода, что особенно важно для сохранения психического здоровья.
3. Держите режим питания под контролем. Обычно женщине необходимо потреблять 2 000 ккал в день, и нет необходимости менять это количество в первые 6 месяцев беременности. Но в последнем триместре необходимо потреблять дополнительные 200 ккал ежедневно.
7. Чрезмерное потребление кофеина
При употреблении кофе всегда следует помнить о том, что кофеин проникает через плаценту и попадает в кровь вашего ребенка. Исследования также показали, что чрезмерное ежедневное потребление кофеина может негативно повлиять на плод. В частности, беременные женщины, которые пьют по 8 или более чашек кофе в день, увеличивают шансы мертворождения.
Что делать:
1. Лучше обратить особое внимание на режим питания и сократить потребление кофе. 1–2 чашки в день — вполне безопасное количество.
Пожалуйста, учитывайте, что вся информация, представленная в этой статье, предназначена только для ознакомительных целей. Не забудьте проконсультироваться с врачом о том, что вы должны и не должны делать во время беременности.
Знаете ли вы какие-нибудь мифы о беременности, в которые некоторые люди упорно продолжают верить?