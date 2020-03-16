7 вещей, которые делают беременные женщины и которые могут сказаться на здоровье ребенка

27 7 30 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существует множество заблуждений о беременности, вроде «будущим мамам нужно есть за двоих» или «нужно держаться подальше от кофе в течение всех 9 месяцев», так что разобраться, чему действительно стоит верить, очень трудно. Однако большинство таких убеждений абсолютно неверны. Поэтому в данной статье мы хотели бы рассказать, от каких действий лучше воздерживаться во время беременности и какую альтернативу им можно найти.

Редакция AdMe.ru желает будущим мамам и их малышам крепкого здоровья и надеется, что эта статья поможет всем, кто ожидает скорого прибавления в семействе.

1. Отдых в горячей ванне или сауне

Очень высокая температура в сауне или бане — главная проблема во время беременности. Вас это действительно способно расслабить, а вот на ребенке это может сказаться не очень хорошо: младенец в утробе не может регулировать температуру своего тела. Некоторые исследователи также предполагают, что жар в сауне приводит к серьезным осложнениям в развитии головного и спинного мозга малыша. Что делать: 1. Не перегреваться и не лежать в горячей ванне более 10 минут. 2. Принимайте прохладные ванны, температура которых равна температуре вашего тела. 3. Проконсультируйтесь с врачом, и если он не запретит походы в сауну, просто ограничьте время, которое вы в ней проводите.

2. Чрезмерное потребление сахара

Исследование показало, что дети матерей, злоупотреблявших сладким во время беременности, имели проблемы, связанные с обучением и памятью. То же самое касается заменителей сахара. Что делать: 1. Ешьте больше фруктов вместо сладостей. 2. Ограничьте потребление газировки.

3. Ругань и крики

Ругань провоцирует тревожность и депрессию, и это может навредить иммунной системе и мозгу будущего ребенка. Кроме того, крик может быть неблагоприятным фактором для самой матери и приводить к головным болям, тошноте и проблемам со сном. Что делать: 1. Больше отдыхать. 2. Высыпаться. 3. Медитировать. 4. Гулять и дышать свежим воздухом.

4. Плач

Плач во время беременности — это нормально, ведь в этот период вы можете стать более эмоциональной. Однако вкупе с такими показателями, как потеря аппетита, чувство вины, сонливость и снижение интереса к любой деятельности, склонность к слезам может быть признаком депрессии. Что делать: 1. Если симптомы длятся более 2 недель, обратитесь к врачу. 2. Найдите поддержку в лице других мам или беременных женщин.

5. Проблемы со сном

По данным исследователей, 78 % женщин сообщают о нарушении режима сна во время беременности. Бессонница становится причиной плохого настроения и тошноты. Другое исследование также показало, что женщины, которые спали менее 6 часов в сутки, имели более продолжительные роды. Что делать: 1. Придерживайтесь четкого графика сна. 2. Старайтесь тренироваться не менее 30 минут в день. 3. Пейте много жидкости в течение дня. 4. Если вы не можете уснуть, не заставляйте себя. Попробуйте почитать хорошую книгу или посмотреть фильм. Главное, не занимайте себя активной деятельностью. 5. Проконсультируйтесь с врачом о том, в каком положении вам лучше всего спать.

6. Отказ от активного образа жизни и переедание

Значительное увеличение веса во время беременности может привести к осложнениям при родах, чрезмерному росту плода и сохранению веса матери после родов. Более того, шансы на то, что ваш ребенок будет страдать от ожирения, увеличиваются. Что делать: 1. Врачи рекомендуют около 30 минут упражнений для здоровых беременных женщин не менее 4 раз в неделю. 2. Не пренебрегайте прогулками. Так вы будете держать себя в форме, а ваш мозг получит приток кислорода, что особенно важно для сохранения психического здоровья. 3. Держите режим питания под контролем. Обычно женщине необходимо потреблять 2 000 ккал в день, и нет необходимости менять это количество в первые 6 месяцев беременности. Но в последнем триместре необходимо потреблять дополнительные 200 ккал ежедневно.

7. Чрезмерное потребление кофеина

При употреблении кофе всегда следует помнить о том, что кофеин проникает через плаценту и попадает в кровь вашего ребенка. Исследования также показали, что чрезмерное ежедневное потребление кофеина может негативно повлиять на плод. В частности, беременные женщины, которые пьют по 8 или более чашек кофе в день, увеличивают шансы мертворождения. Что делать: 1. Лучше обратить особое внимание на режим питания и сократить потребление кофе. 1–2 чашки в день — вполне безопасное количество.

Пожалуйста, учитывайте, что вся информация, представленная в этой статье, предназначена только для ознакомительных целей. Не забудьте проконсультироваться с врачом о том, что вы должны и не должны делать во время беременности.