25 пап, которые не стали сдерживать эмоции при виде своего новорожденного ребенка
Есть в жизни мужчины моменты, которые не забудешь никогда. И рождение ребенка, безусловно, один из таких. Пока мать 9 месяцев вынашивает сына или дочку, отцу только и остается, что напряженно ждать. И когда новорожденного малыша наконец разрешают взять на руки, эмоции бьют через край.
AdMe.ru предлагает придвинуться к экранам поближе и разделить со счастливыми папами их радость, облегчение и счастье.
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Бонус: не только отец может радоваться пополнению в семье, но и отец отца
А в какой момент своей жизни вы испытывали самые сильные чувства?