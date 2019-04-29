25 пап, которые не стали сдерживать эмоции при виде своего новорожденного ребенка

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Есть в жизни мужчины моменты, которые не забудешь никогда. И рождение ребенка, безусловно, один из таких. Пока мать 9 месяцев вынашивает сына или дочку, отцу только и остается, что напряженно ждать. И когда новорожденного малыша наконец разрешают взять на руки, эмоции бьют через край.

AdMe.ru предлагает придвинуться к экранам поближе и разделить со счастливыми папами их радость, облегчение и счастье.

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Бонус: не только отец может радоваться пополнению в семье, но и отец отца