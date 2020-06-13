20 человек, у которых на вопрос «Почему тебя так назвали?» найдется целая история

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X Æ A-12 — так назвали сына Илон Маск и его жена. В этом имени есть все: и неизвестная переменная «Х», и искусственный интеллект, и «любовь» по-эльфийски, и название самолета-разведчика. Но, конечно же, это далеко не единственная необычная история имени.