20 человек, у которых на вопрос «Почему тебя так назвали?» найдется целая история
X Æ A-12 — так назвали сына Илон Маск и его жена. В этом имени есть все: и неизвестная переменная «Х», и искусственный интеллект, и «любовь» по-эльфийски, и название самолета-разведчика. Но, конечно же, это далеко не единственная необычная история имени.
Мы в AdMe.ru случайно наткнулись на одну историю и решили собрать целую подборку о том, как детям выбрали имена весьма необычными способами.
- Мои родители думали, как назвать моего брата. Мама говорила, какой том из серии мировой литературы вытащить и какую страницу открыть. Первое попавшееся имя — оно и есть. В общем, брата у меня должны были звать Виниту Михайлович. Но здравый смысл велел родителям перегадать... И во второй раз уже попалось хорошее имя — Михаил. Так брат стал Михаилом Михайловичем. © ProstoElena / Pikabu
- Приезжал к нам водитель, и зашла речь о его имени:
— Слушай, какое имя у тебя необычное, первый раз слышу. Что означает?
— Ну вообще это греческое имя, а означает оно «муж-победитель», но это не мой случай... Отец недавно рассказал, почему меня так назвали. Мать хотела меня Андрюхой назвать, а отец Колькой. Договориться в силу характеров они не смогли. Поэтому я НикАндр. Николай и Андрей в одном имени. Так что греческое происхождение имени здесь вообще ни при чем. © dedmoroz58 / Pikabu
- Мама очень хотела назвать меня Рафаэлем, но мой дед был очень настойчивым узбеком. Поэтому меня зовут Равшонбек. Друзья зовут Бенен. © Rosh Benen / TheQuestion
- До 30 лет считалось, что папа 3 дня и 3 ночи сидел над списком имен, и только потом обнаружилось, что назвал он меня в честь своей школьной любви. Вот мама-то была рада. © Раиса / Obsuzhday
- У меня в семье есть 2 истории. Одну бабушку зовут Нина, только по паспорту она Неонила, а вторая Алла, но по паспорту Галина. В обоих случаях паспортисты говорили, что нет таких имен.
- На работе в документах одной из девушек-коллег увидел стандартное в целом имя, но с одним отличием, за которое сразу цепляется глаз. Звали ее Аксана. Ну я и спросил в один прекрасный момент, мол, это новое веяние было у родителей — дать имя не как у всех? Или что-то типа разновидностей украинско-белорусских имен вроде Олеся / Алеся? На что она мне честно ответила, что при регистрации ее как ребенка сотрудник госорганов допустил ошибку и написал Аксана вместо Оксана. А родители не стали морочить голову и оставили как есть. © Montenegro7 / Pikabu
- У меня папа Кир, и дедушка Кир, и прадедушка. А у нас в семье мальчика как-то не получилось, и решили, что традицию буду продолжать я. Вот я и стала Кирой, и сын у меня будет Кир. © Кира Аммосова / Vk
- Я очень люблю свое имя и благодарна своей маме, что она назвала меня именем любимой куклы. Когда она была маленькой, ее дядя служил в Германии и привез ей в подарок куклу Сабину. Она мне рассказывала, что еще в детстве постоянно говорила, что, когда вырастет, назовет дочку Сабиной. Мама родила меня в 44 года. Но что самое удивительное, кукла Сабина как новенькая сидит до сих пор у нее на тумбочке. © Сабина Корельская / Vk
- Вышла замуж, взяла фамилию мужа — Круг. Спустя 4 года у нас родилась дочь. Назвали ее Аделаида, в честь моей бабушки. Спустя 3 месяца только поняли, что сокращенно нашу дочь зовут... Круг Ада. © mortem1366677 / Pikabu
- Я должна была родиться в марте, поэтому родители выбирали между Мартой и Кариной. После выписки родители не могли определиться и дали мне просто двойное имя Карина-Марта. Карина нравилось маме, а Марта нравилось всем остальным родственникам. Сейчас я почти не использую второе имя, только в шуточных разговорах. © Karina Karyakina / TheQuestion
- Когда я родилась и меня привезли из роддома, на домашний телефон поступил звонок. Мама взяла трубку, к телефону позвали Олесю, на что моя мама ответила: «Позвоните лет через 10, и она вам ответит». После этого меня назвали Олесей. © «Подслушано» / Vk
- Сейчас мода на экстравагантные имена. Услышав, как во дворе зовут очередного Добрыню, вспомнил случай. Знакомая решила назвать дочерей Виталина и Николь. Одна из них пожаловалась, гуляя с моей матерью, что папа называет их Веталь и Колян. © mistabo / Pikabu
- Когда моя мама была беременна, в России только начали показывать «Симпсонов». Ее любимым персонажем стала Лиза Симпсон, и меня назвали в честь нее. Кстати, я реально чувствую связь и схожесть между мной и Лизой Симпсон и очень понимаю все ее мультяшные проблемы. © Лиза Ветка / «Яндекс.Кью»
- В одной компании девушка узнала, что я из России, и объявила: «А к нам приехала студентка из Германии, и у нее русское имя!»
Подходит ко мне эта студентка.
Я: «Привет, я Алекс!»
Она: «Привет, я Соска!»
Мы поговорили, и она поведала секрет своего русского имени. Она родилась в Восточной Германии, и у ее отца были друзья из СССР, работавшие в ГДР. У этой семьи была маленькая годовалая дочка, которую отец называл Соской (скорее всего, как семейное прозвище — это уже мои домыслы). Но немецкому товарищу так понравилось звучание этого слова, что, когда вскоре дочка родилась уже у него самого, он решил назвать ее Соской. Ну и она была искренне уверена, что это популярное русское имя. © alexpuck / Pikabu
- До определенного возраста моим воспитанием занимались бабушка с мамой. Когда я родилась, в свидетельстве меня записали Машей. Но когда я подросла, бабушка решила, что то, как зовут ребенка, никому сообщать нельзя, иначе сглазят. Поэтому меня начали представлять всем как Розу. Потом, когда я подросла еще немного, родители решили, что Роза — это слишком экзотическое имя, тогда я стала Сашей. В школе часто удивлялись, почему в журнале я записана одним именем, а представляюсь другим. К 17 годам мне это надоело, и я рассказала всем своим друзьям, как меня зовут на самом деле. Но до сих пор на улице иногда окликают другим именем. © BlackDD / Pikabu
- До последнего момента не знали, кто у нас будет, хотя почему-то вместе с мужем ждали девочку Настю. Я, будучи беременной, вижу сон: сижу и разговариваю с девочкой. Говорили-говорили с ней, я потом возьми и спроси: «А тебя как зовут?» А она мне в ответ так серьезно и удивленно: «Мам! Ну Ульяна!» Рассказала мужу. Он сказал, раз дочка сама выбрала себе имя, так тому и быть. © Наргиза / Forum.sibmama
- Знакомые казахи рассказали. У них в семье родился мальчик, дали ему обыкновенное казахское имя и отправили сына-школьника передать телеграмму дедушке: «Родился внук. Назвали так-то». Через пару дней приезжает дедушка — и прямиком к кроватке: «Где тут мой любимый внук Диего?» Все в растерянности, мол, какой Диего? Дед показывает телеграмму: «Родился внук. Назвали Диего». Все к старшенькому сыну кинулись. Он сознался, что очень хотел братишку как Диего Марадона. Так внучок и остался Диего, дед имя одобрил... © GalinaSV / Forum.vgd
- Спросил у соседа:
— Как назвали внучку?
— Ясно.
— Вы меня не поняли. Спрашиваю: как назвали внучку?
— Ясно.
Я уже засомневался в его слухе и адекватности, но он дал объяснение, что его внучку зовут Ясна, ласково — Ясенька. © Region89 / Pikabu
- Мама хотела назвать меня Полиной, но при родах мне повредили шею, поэтому надели медицинский воротник. Издалека он напоминал кокошник. Увидев меня в «кокошнике», мама сказала: «Какая это Полина? Это же Нюра». С того момента я Анна и очень люблю свое имя. © Анна Захарова / TheQuestion
- У меня есть знакомый, которого по паспорту зовут Мурзик. Представляется он обычно Марком, но по паспорту Мурзик Вадимович. Дело в том, что его мама (отца и бабушек-дедушек не было, чтобы остановить это безумие) решила назвать сына в честь любимого давно умершего кота. © «Подслушано» / Vk
А какие истории, связанные с именами, есть у вас ? Может быть, ваша история очень необычная или смешная?