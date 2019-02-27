18 фото детей, которые могут уснуть где угодно и без мягкой подушки

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В то время как мы, взрослые, не можем уснуть ночами, думая о разных вещах или зависая в интернете, дети не знают подобных проблем. Они могут уснуть где и как угодно, даря родителям долгожданную тишину, а вместе с тем и очередной повод достать камеру.

Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться поведению детей и уверены в том, что эти фотографии точно поднимут вам настроение.

Главное, что голова лежит, а остальное может и постоять

Напоминает Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее»

Если он может спать вот так, на лего, то он, скорее всего, бессмертный

Покупки утомляют любого мужчину

«Нет времени жевать — я спать»

Усыпляющая доза молока

Наверное, хотел почистить зубы перед сном

Просто на полу, без лишних изысков

Да, нелегко, когда тебя несут в гору

Или везут куда-то

До дивана добралась, а потом батарейка села

А у папы на плече очень удобно спать, в том числе и сидя

К черту удобные кроватки!

Вот бы и нам так на рабочем месте

В полете сна

Даже картошка фри, торчащая изо рта, не в силах спасти от засыпания

Когда пытаешься все успеть

Миссия «дойти до спальни» почти была выполнена

А у вас есть фотографии смешной позы, в которой засыпал ваш ребенок?