18 фото детей, которые могут уснуть где угодно и без мягкой подушки
В то время как мы, взрослые, не можем уснуть ночами, думая о разных вещах или зависая в интернете, дети не знают подобных проблем. Они могут уснуть где и как угодно, даря родителям долгожданную тишину, а вместе с тем и очередной повод достать камеру.
Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться поведению детей и уверены в том, что эти фотографии точно поднимут вам настроение.
Главное, что голова лежит, а остальное может и постоять
Напоминает Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее»
Если он может спать вот так, на лего, то он, скорее всего, бессмертный
Покупки утомляют любого мужчину
«Нет времени жевать — я спать»
Усыпляющая доза молока
Наверное, хотел почистить зубы перед сном
Просто на полу, без лишних изысков
Да, нелегко, когда тебя несут в гору
Или везут куда-то
До дивана добралась, а потом батарейка села
А у папы на плече очень удобно спать, в том числе и сидя
К черту удобные кроватки!
Вот бы и нам так на рабочем месте
В полете сна
Даже картошка фри, торчащая изо рта, не в силах спасти от засыпания
Когда пытаешься все успеть
Миссия «дойти до спальни» почти была выполнена
А у вас есть фотографии смешной позы, в которой засыпал ваш ребенок?
Фото на превью reddit