16 звездных пар, которые прошли огонь и воду и до сих пор счастливы вместе
Статистика браков и разводов в мире неутешительная: люди женятся реже, а расстаются чаще. Но значит ли это, что люди начинают забывать, что такое любовь? Неужели это чувство становится таким неважным? Мы очень верим, что это не так.
Мы в AdMe.ru решили наглядно показать на примере известных крепких пар, что это неправда. Они остаются вместе и делят на двоих все хорошее и плохое, что встречалось в их жизни на протяжении долгого времени.
Елизавета II и принц Филипп — 73 года вместе
С будущим мужем, Филиппом Маунтбаттеном, Елизавета II познакомилась, когда была еще подростком, а через несколько лет они поженились. Несмотря на то что в «официальной» жизни принц Филипп всегда в тени супруги, дома он настоящий глава семьи.
Элис и Шэрил Купер — 44 года вместе
Элис Купер в молодости был очень любвеобилен, и не каждая девушка могла ему понравиться. Так однажды сердце рокера покорила танцовщица из его шоу Шэрил Годдард, на которой он женился в 1976 году. И несмотря на трудности, которые встречались на жизненном пути, и даже развод, супруги Купер остались вместе.
Джефф Дэниелс и Кэтлин Розмари Тридо — 41 год вместе
С 1979 года Дэниелс женат на своей школьной подруге Кэтлин Розмари Тридо, с которой он познакомился в старших классах. Они решили пожениться, когда им было по 24, и устроили свадьбу в пятницу, 13-го. У них родилось 3 детей: сыновья Бенджамин и Лукас и дочь Нелли.
Брайан Крэнстон и Робин Дирден — 33 года вместе
Пара познакомилась на съемках фильма «Воздушный волк» в 80-х годах. А в 1993-м у них уже родилась дочь Тэйлор.
Кевин Клайн и Фиби Кейтс — 31 год вместе
Пара познакомилась, когда оба проходили прослушивание на фильм «Большое разочарование». В фильм тогда прошел только Кевин. Пара решила пожениться в 1989 году, вскоре появились и дети: Оуэн и Грета. Актерскую карьеру продолжил только Кевин, а Фиби постепенно отстранилась от съемок в кино.
Бон Джови и Доротея Херли — 31 год вместе
Джон и Доротея — школьные друзья. Несмотря на множество поклонниц, Джон оказался однолюбом. Поженилась пара спонтанно: отправились на прогулку по Лас-Вегасу, где и узаконили отношения. Этот союз стал счастливым, у пары 4 детей.
Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу — 29 лет вместе
Брак Стивена с Кейт был вторым для него, они поженились в 1991 году, а начались их отношения еще в 80-х, когда он снимал ее в фильме об Индиане Джонсе. В их большой семье 7 детей.
Уоррен Битти и Аннетт Бенинг — 29 лет вместе
Аннетт Бенинг и Уоррен Битти женаты уже 29 лет, а впервые они встретились в 1990 году, на съемках фильма «Багси». Сыграв в фильме любовников, пара через некоторое время сыграла свадьбу. У пары 4 детей: 2 дочери и 2 сына.
Джулианна Мур и Барт Фрейндлих — 24 года вместе
Отношения пары завязались в 1996 году на съемочной площадке фильма «Миф об отпечатках пальцев». Они были знакомы и раньше, но присмотрелись друг к другу только тогда. Сначала они жили в гражданском браке, но в 2003-м официально зарегистрировали отношения.
Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон — 23 года вместе
В декабре 1997 года Кейт вышла замуж за сценариста и редактора монтажа Эндрю Аптона. Пара узаконила отношения спустя год после начала романа. Они познакомились на съемочной площадке и с тех пор больше не расстаются.
Снуп Дог и Шанте Бродус — 23 года вместе
Знаменитый рэпер — примерный семьянин. Он познакомился с будущей женой еще в школе, а расписались они в 1997 году, когда Шанте ждала уже второго ребенка. В 2004 году они не смогли преодолеть кризис в отношениях и оформили развод, но снова воссоединились в 2005-м, когда их дочь серьезно заболела. А через 4 года они снова вступили в законный брак.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин — 23 года вместе
Актер был женат трижды, и последний брак оказался самым крепким. Пара вместе с 1997 года, и, несмотря на очень трудное начало отношений, они идут рука об руку вот уже 23 года.
Чак Норрис и Джина О’Келли — 22 года вместе
Брак с Джиной был для Чака Норриса вторым. Он был уже несколько лет в разводе, когда познакомился с девушкой на съемках фильма «Уокер». Поженились они в ноябре 1998-го.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — 20 лет вместе
Пара познакомилась на премьере картины «Маска Зорро». Как говорят, Майкл Дуглас влюбился в Кэтрин сразу и всячески добивался расположения. В декабре 1999 года пара объявила о помолвке, а в ноябре 2000-го узаконила свои отношения.
Эми Адамс и Даррен Ле Галло — 19 лет вместе
В любительском театре-студии в Лос-Анджелесе Эми Адамс познакомилась с профессиональным художником Дарреном Ле Галло в 1999 году. Молодые люди стали встречаться, затем 14 лет жили в гражданском браке, а официально поженились только в 2015-м.
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард — 18 лет вместе
Пара ведет достаточно закрытый образ жизни, поэтому известно о них мало. Они познакомились благодаря брату Мэгги, Джейку, в 2002 году, а поженились в 2009-м. Воспитывают 2 дочек.
А вы знаете крепкие пары, которые и сквозь жизненные радости, и горести идут вместе уже долгие годы?