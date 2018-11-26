Люди показали, от каких вещей их питомцы без ума (Внезапная любовь, которая не поддается логике)

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Многие собаки обожают мячики, веревки и плюшевых зверей с пищалкой внутри. Но есть и те, кому неинтересен стандартный ассортимент зоомагазинов, потому что там не найти цветочных горшков, кирпичей и пластиковых контейнеров. Несмотря на такие разные вкусы, животные очень трепетно и с огромным обожанием относятся к своим любимым вещам. Вы сможете увидеть это собственными глазами, заглянув в статью.

AdMe.ru собрал фотографии любимых игрушек некоторых питомцев. Несколько предметов сильно удивили редакцию, которая, кажется, повидала уже все.

«7 лет она уничтожала любую новую вещь за пару дней, а этого дракона не трогает уже несколько месяцев. Наконец-то я нашел то, что ей понравилось»

«Любимая игрушка моей собаки — пластиковый контейнер»

«Бульмастиф моих родителей никогда не грызет игрушки и показывает их всем, кто приходит в гости»

Бульдог нашел новую любимую игрушку, но не знает, как донести ее до дома

«Танк и единственная игрушка, которую он не уничтожил»

«У него есть три дорогие кровати, но он любит этот кирпич»

«Мы купили собаке много игрушек, но ей нравится играть с цветочными горшками»

«Только недавно я узнала, как сильно моя собака любит морковь»

«У нее есть целая корзина игрушек, но ей нравится играть с одеялами»

«Моя собака коллекционирует детские соски»

«Я попросил Пенни принести игрушку, она выбрала самую любимую»

«Она никогда не пробовала сардельки и даже не прокусила пакет. Тем не менее она собрала все, что так любит»

«Это единственная игрушка, которую он не разорвал в клочья»

Его любимая игрушка — миска

«Хозяин! Игрушка нормальная, но коробка от нее лучше»

Служебная собака после долгого рабочего дня со своей любимой игрушкой

Собаки выделили целую кровать под игрушки

Собака переживает за своего любимого плюшевого медведя

my dog has a stuffed bear that he always hangs out with and he sat in front of the dryer the whole cycle just to make sure he would be okay😭😭 pic.twitter.com/h8gCzFUdDX — Jacqueline (@jacquelineestey) November 23, 2018

«Иногда приходится отдавать самое дорогое. Когда мы обедаем, Вафли пытается обменять свои игрушки на еду. Когда игрушки заканчиваются, она приносит свою постель»