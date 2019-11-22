15 слегка безумных фотографий, которые люди по традиции отправляют друг другу на Рождество вместо открытки

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В США есть традиция рождественских фотосессий: снимки, получившиеся в результате, отправляют родным и друзьям в качестве поздравительных открыток. Идею, костюмы и макияж продумывают заранее, а фото делают сами или заказывают у профессионала. Стиль может быть разным: постер к фильму, юмористическая сценка или ретрофото. Некоторые делятся в таких открытках значимыми событиями и достижениями за год: «Мы купили квартиру», «Побывали в 5 странах», «Испекли 30 тортов» и т. д. Некоторые просто веселятся, самовыражаясь по максимуму.

AdMe.ru считает, что эта традиция помогает подготовиться к празднику, добавляет рождественского настроения и объединяет всех участников. Она может стать и вашей. Присоединяйтесь.

1. «В прошлом году эта фотография моего брата и его семьи имела большой успех в интернете. Жду не дождусь, что они придумают на этот раз»

«Вернуть Санте».

2. «Наша рождественская открытка в этом году выглядит так»

«Дорогой Санта, оставь подарки, забери кота!»

3. Семья создала постер к выдуманному фильму «В поисках Рудольфа»

«Сможет ли песик Арахис спасти Рождество, в то время как олень Рудольф пропал?»

4. «Мое рождественское фото с домочадцами»

5. «Я и мои соседи по квартире сфотографировались для рождественской открытки, но рады этому были не все»

6. «Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Каждый год мы с коллегами устраиваем рождественскую фотосессию»

7. Открытка от семьи поклонников «Игры престолов»

8. «В этом году я впервые начала жить одна. Вот мое „семейное“ рождественское фото»

9. «В этом году мы с женой вдохновлялись ретростилем 80-х»

10. «Я одинока всю мою жизнь. Вот моя открытка к Рождеству»

11. «Рождественская открытка с моими соседями по квартире получилась даже лучше, чем мы ожидали»

12. «Я честно пытался сделать рождественское фото!»

13. «Первый рождественский снимок, где наш пес Локи и новорожденные близнецы запечатлены вместе»

14. Собрал семью для фотосессии. Только 33 % животных в кадре рады этому"

15. «Я пасечник, и вот моя открытка в этом году»

Бонус

Во время подводных съемок в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» Дэниел Рэдклифф сфотографировался с членами съемочной группы, а потом прифотошопил всем оленьи рога и красные носы и разослал снимок в качестве рождественской открытки.