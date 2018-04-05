15 родителей, которые вызвали гордость у своих детей

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В обществе больше принято упоминать о достижениях детей. Тем временем нашим родителям тоже есть чем нас удивить: они могут исполнить мечту, которая ждала своего часа 47 лет, или сделать кружочек вокруг парка на скейтборде. Мы предлагаем вам посмотреть на таких людей и вдохновиться их историями.

AdMe.ru подготовил подборку, которая напомнит вам о чувстве родом из детства, когда казалось, что наши мамы и папы — супергерои, знающие и умеющие делать все на свете.

1. «Мой отец недавно начал ходить в кулинарную школу, и я очень им горжусь»

2. «На создание этой картины моему папе потребовалось около 2,5 лет»

3. «Моей маме 60, и она сделала на скейтборде целый круг вокруг парка»

4. «Моему отцу 72 года, и он впервые прошел видеоигру. На это ему потребовалось 215 часов»

5. «Мама за 7 месяцев похудела на 24 кг»

6. «В прошлом году папа пытался вырастить ананас, и наконец-то у него получилось»

7. «Мой папа — педиатр. Сотрудник в магазине оказался его бывшим пациентом (мужчина был еще ребенком). А потом мы встретили еще одного папиного пациента в очереди. Горжусь отцом!»

8. «Горжусь этим творением моей мамы»

9. «Мой отец в 70 лет начал осваивать абстракцию, и это одна из моих любимых картин»

10. «Моя мама работала швеей. Теперь она на пенсии, но нашла способ подрабатывать — она шьет костюмы»

11. «Мой папа на своем байке. Ему 80 лет»

12. «Маленькая библиотека, которую помогла создать моя мама»

13. «Этот свитер мой папа связал сам»

14. «47 лет моя мама мечтала о собственном ресторане. Наконец-то ее мечта сбылась»

15. «Моя мама делает милые фигурки мышек, и у каждой есть своя история»

Возможно, и вам захочется поделиться с нами приятным воспоминанием, когда вы испытали гордость за ваших родителей.