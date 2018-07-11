13 вещей, которые есть в списке покупок всех молодых родителей, но абсолютно бесполезны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие из нас, узнав, что скоро станут родителями, отправляются в магазины и покупают для своего малыша все, что видели в рекламе. Так комнаты захламляются стопками ненужной одежды, бесполезными электронными приборами и даже мебелью, без которой вполне можно было бы обойтись. Поэтому перед походом в магазин важно оценить, какие вещи из списка покупок действительно необходимы, а какими вы не будете пользоваться.

AdMe.ru решил помочь молодым родителям и, почитав форумы мам и пап, а также узнав мнение педиатров, составил список вещей, на которые не стоит тратить деньги в ожидании прибавления в семье.

13. Слинг

Слинги действительно здорово упрощают жизнь мамам, к тому же, вопреки распространенному мифу, при соблюдении инструкций абсолютно безопасны для детей (кроме переноски типа «кенгуру»). Но некоторые дети категорически отказываются в них сидеть. Поэтому перед покупкой слинга проведите тест. Возьмите это приспособление у знакомых или напрокат (такая услуга есть у многих магазинов, специализирующихся на продаже слингов) и посмотрите, подходит ли вам и вашему ребенку этот тип переноски.

12. Бортики для кроватей

По мнению специалистов, красивые мягкие бортики, которыми родители обрамляют детские кроватки, не только бесполезны, но и опасны, так как грозят удушьем (и печальных случаев очень много). Педиатры настаивают на том, что в кроватке новорожденного не должно быть никаких лишних предметов, в том числе игрушек, бамперов (другое название бортиков), рекомендуется убрать даже одеяла. Поэтому не тратьте деньги на эти вещи.

11. Подогреватель для бутылочек

Покупать такой прибор стоит только родителям, которые планируют замораживать грудное молоко. Остальным такой агрегат не нужен. При искусственном вскармливании для приготовления смеси нужной температуры достаточно смешать кипяток с холодной водой.

10. Мягкие игрушки

Молодым родителям хочется, чтобы у новорожденного было все самое лучшее и как можно больше. И это желание часто оборачивается пустой тратой денег на красивые мягкие игрушки. Покупать их не стоит по нескольким причинам. Во-первых, они незаметно накапливают пыль.

Во-вторых, в первые дни малыша не будут интересовать даже самые красивые игрушки.

В-третьих, скорее всего, родственники и так завалят ваш дом мягкими игрушками, как только узнают о прибавлении.

В-четвертых, любимые игрушки малышей не продаются в магазинах: мамины локоны, которые так приятно зажимать в кулачке, шелестящие фантики, чайные ложки и многие другие вещи, которые случайно попадаются под маленькую руку.

9. Стерилизатор

Стерилизатор для сосок стоит около 2,5 тыс. рублей. Стерилизатор для бутылочек — примерно вдвое дороже. А между тем с давних времен функцию этого прибора выполняет обычный кипяток. И, кстати, прекрасно справляется.

8. Ходунки

Родителям кажется, что ходунки — отличный помощник в обучении малыша ходьбе, но, по мнению педиатров, это не так. На самом деле этот вспомогательный аксессуар не только часто становится причиной травм, но и подавляет мотивацию ребенка к обучению ходьбе.

7. Царапки

Не самый удобный способ защитить малыша от собственных ногтей. Чтобы не перетянуть ручку, в них используются слабые резинки. В итоге такие «варежки» постоянно слетают. Намного удобнее использовать распашонки с отгибающимися кончиками рукавов.

6. Весы для младенца

Совершенно непонятно, для чего нужно ежедневно взвешивать здорового младенца. Если у него нет проблем с питанием, вам будет достаточно регулярных взвешиваний у педиатра. А личные весы станут абсолютно бесполезной тратой денег.

5. Пеленальный столик

Родители покупают пеленальный столик ради бортиков, которые не дадут малышу соскользнуть с него. Но реальность такова, что до того, как ребенок научился переворачиваться, эти бортики ему не нужны, а вскоре после того, как переворачиваться он научится, эти бортики не смогут его остановить. Пеленать ребенка и менять ему подгузник можно и на обычной кровати, подложив на нее одноразовую пеленку. Либо, если очень хочется, купить специальную накладку с бортиками на комод.

4. Море одежды

Во время первой беременности большинство мам представляют, как будут одевать своего малыша, словно куклу, во все самое красивое. Это заставляет женщин буквально сметать с прилавков одежду для новорожденных. Но многие дети вырастают из такой одежки намного раньше, чем успевают все примерить. Поэтому лучше докупать одежду по мере необходимости, чем потом искать, кому отдать неношеные вещи, на которые когда-то вы потратили половину зарплаты.

3. Балдахин

Этот предмет когда-то создавался, чтобы защитить малыша от насекомых, но сегодня с этой проблемой принято справляться при помощи москитной сетки. А вот балдахин над кроваткой несет исключительно эстетическую функцию. При этом на нем скапливается пыль, и к тому же такая «шторка» может мешать аккуратно укладывать уснувшего малыша в кроватку.

2. Присыпка

Часто представители старшего поколения рекомендуют молодым родителям сразу обзавестись детской присыпкой, чтобы в будущем защищать кожу малыша от опрелостей и раздражения. Но, по правде говоря, такой порошок не очень-то удобен в использовании. К тому же, по мнению врачей, он опасен тем, что попадает в дыхательные пути младенца, раздражая их. Кремы от опрелостей и воздушные ванны с легкостью заменят это средство гигиены.

1. Радионяня

Этот прибор нужен только тем, кто живет в большом доме и рискует не услышать плач своего малыша при выходе из его комнаты. Но родителям, живущим в одноуровневых квартирах, эта рация ни к чему. В таких помещениях ребенка слышно и без дополнительных приборов. Правда, иногда плач может быть заглушен, например, шумом воды во время мытья посуды, но в этот момент можно не услышать и радионяню, если только не держать динамик у самого уха.

Какие из этих вещей были в вашем списке покупок? Какие еще популярные вещи вы бы рекомендовали не покупать тем, кто только ожидает первенца?