12 известных отцов, которые доказали, что воспитание дочери — это ни с чем не сравнимое удовольствие

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Иногда экранный образ голливудского красавчика не соответствует его реальному «я». Кто бы мог подумать, что грозный Росомаха Хью Джекман превращается в самого заботливого отца на свете, а брутальный Джейсон Момоа катается с детьми на роликах? Фотографии звездных отцов с маленькими дочками очаровывают с первого взгляда и собирают тысячи лайков в социальных сетях.

Мы в AdMe.ru уверены, что нет ничего более умилительного, чем папа с дочкой на прогулке в парке.

1. Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж не афиширует личную жизнь, а в интервью говорит в основном о работе. Известно, что он уже более 20 лет счастливо живет с театральным режиссером Эрикой Шмидт и воспитывает 2 детей. Питер — образцовый муж и отец. Он много времени проводит с семьей, посвящая ей каждую свободную минуту.

2. Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи и Камила Алвес — многодетные родители. У пары 3 детей: 9-летняя Вида, 10-летний Леви и 6-летний Ливингстон. Несмотря на массу работы, актер много времени проводит с семьей. Мэттью — заботливый отец, но он не очень любит рассказывать о семье в интервью. О наследниках он говорит лишь в общих чертах: «Леви — самый тактичный человек, которого я знаю. Он такой же перфекционист, как и я. Вида во всем ищет смысл. А Ливингстон — человек дела».

3. Бен Аффлек

Несмотря на развод, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сохранили дружеские отношения. Они вместе посещают церковь и бейсбольные матчи, отмечают праздники и гуляют. А совсем недавно Аффлек с детьми был замечен на пляже Санта-Моники. Все вместе они убирали с побережья мусор, вооружившись мешками и резиновыми перчатками. После уборки семейство отправилось на пикник.

4. Дэвид Бекхэм

Дэвид обожает своих детей, а в особенности дочку Харпер, в честь нее футболист набил татуировку на ключице. Девочка посещает с отцом спортивные матчи, обожает играть в футбол и бегать со своими братьями. А сам Дэвид утверждает, что воспитывать дочку — это новое, ни с чем не сравнимое чувство.

5. Алек Болдуин

Алек Болдуин — отец 5 детей. У актера есть старшая дочь от первого брака с Ким Бейсингер и 3 сыновей и дочь от второго брака с Хилари Томас. Алек и Хилари не скрывают детей от общественности. Главной любимицей семьи Болдуин является 5-летняя Кармен. Девочка очень любит корчить рожи папарацци и позировать на ковровых дорожках.

6. Дженсен Эклс

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс ведет активную жизнь в социальных сетях. На его странице в инстаграме можно увидеть множество личных фотографий, в том числе и снимки детей актера — близнецов Зэпа и Эрроу и дочки Джей Джей. Дженсен наслаждается каждым моментом отцовства. В день рождения дочери он написал в инстаграме трогательное поздравление: «Счастливого дня рождения моей Джей-пташке. Я оставлю свою официальную просьбу тут. Прекрати взрослеть. И это все. Я не уверен, что мое сердце в состоянии это выдержать».

7. Джаред Падалеки

Еще один актер сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки также является активным пользователем инстаграма. Поклонники актера могут наблюдать, как растут его дети, заглянуть за кулисы съемок и узнать о последних новостях семьи Падалеки. Джаред — счастливый отец 3 детей: вместе с женой Женевьев он растит 2 сыновей и младшую дочку. Актер утверждает, что с ее появлением его жизнь существенно изменилась: «Это классный опыт — воспитывать девочку. Мне нравится наблюдать за тем, как она взрослеет. Надеюсь, она вырастет настоящей папиной дочкой».

8. Ник Вуйчич

20 декабря 2017 года Ник Вуйчич стал отцом девочек-двойняшек — Оливии и Элли. Этой радостной новостью Ник поделился на своей странице в фейсбуке: «Спасибо за вашу любовь. Малышки Оливия и Элли родились прямо в мамин день рождения. Каждая весит чуть больше 2 кг. Жена и девочки чувствуют себя прекрасно. Спасибо, Господи!» У Ника уже есть двое старших детей: сыновья Киеси Джеймс и Деян Леви.

9. Хью Джекман

Хью Джекман - не только примерный муж, но и образцовый отец. Вместе со своей женой Деборрой-Ли Фернесс актер воспитывает 2 приемных детей: сына Оскара и дочь Аву. Ава занимается танцами и любит кататься на скейтборде и самокате. Девочка следит за карьерой звездного отца, посещает с ним съемочные площадки и даже снялась в эпизодической роли "Величайшего шоумена".

10. Ченнинг Татум

Развод с Дженной Дуан не помешал звездному отцу проводить свободное время с дочерью. Ченнига вместе с маленькой Эверли можно увидеть в парке аттракционов, на прогулке по побережью или собирающим конфеты на Хеллоуин. Девочка унаследовала от родителей любовь к танцам. Она вместе с мамой занимается в танцевальной студии, а еще обожает лошадей. Татум считает, что главное в воспитании детей - это любовь.

11. Райан Рейнольдс

Одна из самых известных пар Голливуда, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, растит 2 дочерей: старшую Джейм и младшую Инес. Супруги никогда не снимаются одновременно, чтобы дети были под присмотром кого-то из родителей. О своих семейных буднях и воспитании детей Райан периодически пишет в твиттере. Актер признается, что хочет большую многодетную семью.

12. Джейсон Момоа