11 привычек, которые полезно усвоить, чтобы продлить жизнь вашей маме

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Говорят, что инструкция к жизни не нужна, когда рядом есть мама. Это самый близкий человек, который всегда поддержит в трудной ситуации, примет нас с любыми недостатками и окружит любовью и заботой. И так хочется, чтобы так было всегда.

AdMe.ru собрал несколько простых способов обрадовать вашу маму и сделать все возможное, чтобы подарить ей долгие годы жизни, полные здоровья и радости.

Введите традицию еженедельных семейных обедов и не жалейте дорогого фарфора

Во многих странах существует традиция каждое воскресенье устраивать семейные обеды. Дети приезжают к родителям, обсуждают последние новости и делятся планами. Накрывают праздничный стол, не жалея самой красивой посуды, вместе готовят. Это укрепляет семейные узы и делает людей более открытыми по отношению друг к другу. Когда мама чувствует, что вы тесно связаны, то не будет утаивать от вас свои проблемы, пытаясь разобраться с ними самостоятельно.

Запишите маму к стоматологу, чтобы подарить красивую и здоровую улыбку

Забота о здоровье начинается с зубов: это и красивая улыбка, которая визуально делает моложе, и возможность не ограничивать себя в питании. Из-за проблем с зубами пожилые люди часто переходят на полужидкую мягкую пищу, и первым сбой дает иммунитет. Вырастает риск столкнуться с деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Услуги стоматолога недешевы, поэтому многие люди отказываются от визита к врачу до последнего. Если у вас есть возможность сделать такой подарок маме, не раздумывайте. На оплату такого лечения не стыдно взять в долг или оформить рассрочку.

Подружитесь с соседями, чтобы выручать друг друга

Хорошо, когда соседи дружат между собой. С ними легко связаться, если мама не выходит на связь, или им можно оставить запасные ключи на всякий случай. Для многих культур теплые отношения с соседями — это норма: можно одолжить сахар, вместе приготовить пирог и попить чай без особого повода или сходить на прогулку в парк. Как показывают исследования, люди, объединенные в такие сообщества, живут дольше, чем одиночки.

Не мешайте баловать внуков, но не превращайте маму в круглосуточную няню

Общение с детьми продлевает жизнь: у бабушек, которые сидят с внуками, риск смерти на 37 % ниже. Бабушки больше двигаются, чаще дурачатся и радуются простым мелочам в присутствии внуков. Это снижает уровень стресса и тревожности, хорошо сказывается на работе всего организма. Главное, чтобы посиделки не превращались в постоянную работу, когда бабушка фактически все время проводит с ребенком. Лучше, если внуки и бабушка будут иметь возможность скучать друг по другу, чтобы больше ценить время, проведенное вместе.

Не навязывайте отдых в одиночку. Путешествуйте вместе

Почти 60 % соло-туристов — это люди от 55 лет и старше, большинство из них женщины. Но в первый раз сложно отправиться в путешествие без компании близких. Человек боится потеряться в незнакомом месте, запутаться в документах и деньгах. Лучше начать с коротких совместных поездок. Например, проведите выходные вдвоем с мамой, посетив другой город или страну. Она будет чувствовать себя в безопасности рядом с вами и получит приятные впечатления от путешествия. Возможно, такой вид отдыха станет новой семейной традицией.

Приучите к занятиям спортом после чая со сладостями

Хорошие новости: после 40 лет есть сладкое и мучное может быть полезным, при условии что потом человек уделит время спорту. С возрастом организм теряет способность усваивать глюкозу из пищи. На помощь приходит физическая активность: во время занятий из-за нагрузки на мышцы выделяется адреналин, который усиливает захват и утилизацию глюкозы тканями. Лучше всего, если это будет не пешая прогулка, а йога, танцы или даже катание на велосипедах.

Пригласите стилиста, который подарит уверенность в себе и поможет раскрыть красоту мамы

В обществе царит культ молодости, и после 50 лет женщинам сложно принять свою меняющуюся внешность. С другой стороны, стильные и ухоженные люди всегда привлекательны. Найти свой образ легче, когда есть взгляд со стороны. Научите маму подчеркивать свои достоинства. Помочь может приглашение стилиста, который подскажет, что надевать, как краситься и ухаживать за кожей и волосами. Для многих это еще и психологическая терапия, которая возвращает к жизни и помогает преодолеть депрессию, почувствовать заботу и уход, а затем увидеть себя обновленной и красивой в зеркале.

Запишите в бесплатные кружки, где можно попробовать себя в чем-то новом и найти новых друзей

Для людей старше 60 лет работает огромное количество бесплатных секций и кружков. Можно посещать бассейн, научиться рисовать, танцевать, играть на музыкальном инструменте или освоить театральное мастерство. Но самое главное — найти себе компанию единомышленников и друзей. Самореализация, творчество, чувство собственной значимости и общение замедляют развитие нейродегенеративных заболеваний мозга, помогают поддерживать тело в тонусе и могут стать источником дополнительного заработка.

Не заставляйте себя ждать и не приходите внезапно

Мама всегда рада вас видеть. Но о своем приезде лучше сообщать хотя бы за пару часов. У каждого есть личное пространство, и даже к любимым гостям иногда нужно подготовиться. Если опаздываете, то опишите ситуацию, назовите ориентировочное время, когда сможете быть на месте, и держите человека в курсе, если что-то снова изменится. Может показаться, что маме все равно, будете вы вовремя или опоздаете на 10 минут, но с годами люди чаще тревожатся по пустякам, и это может вызвать развитие проблем с сердцем, гормональный сбой и появление неврологических нарушений.

Нарисуйте схемы-инструкции к технике и научите вести дневник-планировщик, чтобы ничего не забывать

Нашим родителям удобнее ориентироваться по инструкциям и чек-листам на бумаге, когда речь заходит о технике. Это может быть лист бумаги со списком пронумерованных каналов рядом с телевизором или схема запуска стиральной машины. Правило касается и сложных процессов — например как записаться к врачу через интернет или включить видеоприставку. Все дело в механизмах памяти. То, что в молодости легко запоминалось с первого раза, с возрастом нужно зубрить. Выделите один день и разработайте схемы, инструкции и чек-листы для бытовой техники, компьютера, телевизора, гаджетов или отдельных сложных процессов. Это избавит человека от лишних тревог.

Любите во всех проявлениях

Терпимость — это то, чем нужно руководствоваться, когда дело доходит до конфликтов. Разные поколения живут в разном темпе жизни, с другими ценностями и приоритетами. Для вас может быть важным срочное совещание на работе, которое поможет продвинуться вверх по карьерной лестнице, а для вашей мамы — ваша помощь при выборе нового холодильника именно в этот день. Мы не всегда можем понять близкого человека. Но если вы любите друг друга, то не обижаетесь и делаете что-то просто потому, что для кого-то это может быть действительно важно. Или спокойно вместе ищете компромисс из уважения к миру в семье.

А какой совет из вашей личной коллекции помог сделать жизнь мамы комфортнее?