20 событий, вспоминая которые понимаешь, что 20 лет пролетели незаметно

Чем старше мы становимся, тем чаще слышим фразу: «Как быстро летит время!» Ежедневная суета заставляет двигаться вперед, не оглядываясь в прошлое. Когда слышим песню по радио или смотрим знакомый фильм, то не особо задумываемся, как много времени утекло с момента их появления. Некоторые события, которые, казалось, случились только вчера, на самом деле остались позади не на один десяток лет.

Мы в AdMe.ru решили укутаться в теплый плед, взять чашечку кофе и в ненастную погоду вспомнить, какие события произошли целых 20 лет назад. А кажется, что вчера.

Начало музыкальной карьеры певца Витаса

Сольная музыкальная карьера Витаса на большой эстраде началась в декабре 2000 года. Зрители были удивлены невероятно высоким голосом, особенно в композиции «Опера № 2». Даже ходили слухи, что это все из-за «необычного строения организма». До сих пор Витас очень популярен в некоторых странах. В Шанхае даже установили статую в честь него.

Дебютный альбом синти-поп-группы Plazma

Большинство композиций записаны на студии Дмитрия Маликова. Альбом «Take My Love» принес группе большую популярность в России и странах СНГ и был продан тиражом более 1 млн экземпляров. Позднее Plazma завоевала большое количество музыкальных национальных наград.

Робот ASIMO впервые продемонстрирован публике

В модель 2000 года Honda добавила массу функций, которые позволили роботу лучше общаться с людьми. В его голову встроена видеокамера, с помощью которой ASIMO может следить за движением множества объектов и определять дистанцию до них. Робот способен узнавать знакомые лица и умеет верно истолковывать движения рук, распознавая жесты. К сожалению или к счастью, подобного рода роботы не стали востребованы. Но в ближайшем будущем человечество еще не раз удивится возможностям технологий.

Летние Олимпийские игры в Сиднее

Международное спортивное мероприятие, которое проходило в Сиднее с 15 сентября по 1 октября 2000 года. Было разыграно 300 комплектов медалей в 28 видах спорта. Российская сборная заняла 2-е место, завоевав 89 медалей, из которых 32 золотых.

Группа ’N Sync выпустила песню «Bye Bye Bye»

Песня бойз-бэнда ’N Sync из их 2-го студийного альбома «No Strings Attached». Она вышла отдельным синглом и стала международным хитом, заняв 4-е место в США и 3-е в Великобритании. Пик подростковой истерии по группе, когда каждая девчонка мечтала получить автограф Джастина Тимберлейка, пришелся как раз на этот год.

Легендарный российский фильм «Брат-2»

Фильм режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли. Несмотря на колоссальный успех, фильм не смог окупить расходы в кинопрокате. Основным источником дохода картины была продажа видеокассет. Фильм занял 1-е место среди 50 самых продаваемых видеофильмов в 2000 году. 10 декабря 2000 года состоялся первый показ на российских телеэкранах. За границей фильм вышел под названиями The Brother 2, Brother II и On the Way Home.

Компьютерный сбой тысячелетия Y2K

Y2K — проблема, связанная с использованием двузначного представления года в датах в программном обеспечении XX века. Например, 1 января 1951 года представлялось как 01.01.51. После числа 99 следовало 00, что интерпретировалось многими старыми программами как 1900 год. По оценкам, мировые финансовые потери из-за ошибки обошлись более чем в $ 300 млрд. Весь мир стоял на ушах: люди боялись, что эта проблема приведет к скорому концу света или к полному краху цифровых технологий.

Одна из крупнейших вспышек на Солнце

Одна из крупнейших солнечных вспышек была зафиксирована 14 июля спутниками NOAA. Корональное облако из протонов примерно за 15 минут достигло Земли. Буря в 4 раза превышала по силе другие бури, обнаруженные с 1995 года системами мониторинга SOHO и ACE. Полярные сияния наблюдались далеко на юге.

Первая долговременная экспедиция МКС

2 ноября 2000 года на российском корабле «Союз» на Международную космическую станцию прибыл ее первый долговременный экипаж. 3 члена первой экспедиции успешно стартовали с космодрома Байконур, пристыковались к модулю МКС «Звезда». Пробыв 4,5 месяца на борту станции, экипаж вернулся 21 марта 2001 года на Землю. Интересный факт: в 2003 году на борту состоялась заочная свадьба космонавта Юрия Маланченко.

Выпущен легендарный телефон Nokia 3310

Знаменитый «бессмертный» телефон выпущен в сентябре 2000 года. Nokia 3310 — одна из самых удачных моделей в истории: было продано около 126 млн аппаратов. Снята с производства в 2005 году. Она пришла на смену модели Nokia 3210. В феврале 2017 года была представлена обновленная версия Nokia 3310. Телефон обладал высокой прочностью, поэтому пользователи со всего мира придумывали различные способы его уничтожения. У кого была эта модель, с ностальгией вспомнят игру «змейка» и возможность записать имя в справочник русскими буквами.

Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Брэд Питт официально становятся мужем и женой. Свадьба прошла в Малибу. Стоимость всей церемонии оценивают в $ 1 млн, что для того периода времени было огромной суммой. Это была одна из самых роскошных церемоний тех лет — только цветов было 50 тыс. Свадьбу обсуждали поклонники со всего мира, которых, кстати, стало значительно больше. До сих пор пару считают одной из лучших в мире кино.

Фильм «Красота по-американски» номинирован на премию «Оскар»

Американский драматический фильм, который снял Сэм Мендес по сценарию Алана Болла. Эта работа являлась дебютной в режиссерской карьере Сэма. Фильм был хорошо встречен не только зрителями, но и критиками и даже завоевал 5 статуэток «Оскар», в том числе главную награду — за лучший фильм. Главную роль исполнил Кевин Спейси, который получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль. Прошло уже 20 лет, а похвастаться таким количеством наград могут немногие фильмы.

На российские экраны вышел сериал «Граница. Таежный роман»

Знаменитый телесериал, состоящий из 8 серий, был снят режиссером Александром Миттой. На основе сериала была смонтирована полнометражная версия фильма «Таежный роман». Премьера телесериала состоялась 13 декабря 2000 года на телеканале ОРТ. В 2002 году телесериал был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Запуск сервиса «Яндекс. Маркет»

Сервис «Яндекс. Маркет» был запущен 30 ноября 2000 года и до 2016 года принадлежал «Яндексу». В 2016 году для управления создано отдельное юридическое лицо. Сервис создавался с целью быстро предоставлять покупателям нужный товар. Как мы понимаем, задумка полностью оправдалась, и сейчас посетителям представлено более 200 млн товаров.

Запуск легендарного сервиса «Рамблер/почта»

1 августа 2000 года на просторах сети интернет в русскоязычном сегменте появился новый почтовый сервис «Рамблер/почта». На данный момент каждый день пользователи получают 39 млн писем и отправляют 1 млн сообщений. Наверняка ваше первое «мыло» было именно оттуда.

Пожар на Останкинской башне

Пожар начался 27 августа 2000 года на высоте 460 метров. Во время возгорания эвакуировались более 350 человек. В 15:30 по московскому времени оборвалось вещание почти всех телеканалов, передающих с Останкинской телебашни. Дольше всех пытались продержаться в эфире «Первый канал» (ОРТ) и РТР (нынешняя «Россия-1»).

Книга «Гарри Поттер и узник Азкабана» номинирована на премию «Хьюго»

В 2000 году произведение Джоан Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» было номинировано на премию «Хьюго» как лучший роман, а в 2001 году данная награда была присуждена новой книге «Гарри Поттер и Кубок огня».

Певица Алсу заняла 2-е место на «Евровидении»

Конкурс прошел 13 мая 2000 года в городе Стокгольм (Швеция) на стадионе «Глобен-Арена», на котором присутствовали почти 12 тыс. зрителей. Число участников было увеличено до 24. Российская певица Алсу заняла 2-е место.

На российских экранах появилась передача «Вокруг света»

«Вокруг света» — телепрограмма, которая начала выходить в эфир на канале «Россия» с 26 февраля 2000 года. В дальнейшем также были повторы на телеканале «НТВ Мир». Передача впервые показала жизнь «первобытных» племен из непроходимых джунглей.

Вышел альбом Бритни Спирс «Oops!.. I Did It Again»

Альбом «Oops!.. I Did It Again» занял 1-е место в США. Продажи за первую неделю составили 1,319 млн копий, что является абсолютным рекордом. Летом 2000 года Спирс отправилась в свой первый мировой тур — «Oops!.. I Did It Again World Tour». В этом же году Бритни получила 2 награды Billboards Music Awards. Нет сомнений, что при чтении названий этих песен у вас в голове играет знаменитая мелодия.