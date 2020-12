20 событий, вспоминая которые понимаешь, что 20 лет пролетели незаметно

Начало музыкальной карьеры певца Витаса

Дебютный альбом синти-поп-группы Plazma

Робот ASIMO впервые продемонстрирован публике

Летние Олимпийские игры в Сиднее

Группа ’N Sync выпустила песню «Bye Bye Bye»

Легендарный российский фильм «Брат-2»

10 декабря 2000 года состоялся первый показ на российских телеэкранах. За границей фильм вышел под названиями The Brother 2, Brother II и On the Way Home.

Компьютерный сбой тысячелетия Y2K

Одна из крупнейших вспышек на Солнце

Первая долговременная экспедиция МКС

Выпущен легендарный телефон Nokia 3310

Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Фильм «Красота по-американски» номинирован на премию «Оскар»

На российские экраны вышел сериал «Граница. Таежный роман»

Запуск сервиса «Яндекс. Маркет»

Запуск легендарного сервиса «Рамблер/почта»

Пожар на Останкинской башне

Книга «Гарри Поттер и узник Азкабана» номинирована на премию «Хьюго»

Певица Алсу заняла 2-е место на «Евровидении»

На российских экранах появилась передача «Вокруг света»

Вышел альбом Бритни Спирс «Oops!.. I Did It Again»

Альбом «Oops!.. I Did It Again» занял 1-е место в США. Продажи за первую неделю составили 1,319 млн копий, что является абсолютным рекордом. Летом 2000 года Спирс отправилась в свой первый мировой тур — «Oops!.. I Did It Again World Tour». В этом же году Бритни получила 2 награды Billboards Music Awards. Нет сомнений, что при чтении названий этих песен у вас в голове играет знаменитая мелодия.