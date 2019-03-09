Ученые обнаружили червей, поедающих пластик. И это замечательные новости для нашей планеты

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2 миллиона пластиковых упаковок ежеминутно используется по всему миру. Горы пластика, скопившиеся за все годы, даже сложно вообразить. Ученые стараются найти решение, а правительства разрабатывают лимиты на использование этого материала. Тем не менее проблема остается серьезной и по сей день. Однако положение можно спасти с помощью одного червя. Это неожиданное открытие подтолкнуло ученых к проведению исследований, и их результаты оказались положительными.

AdMe.ru познакомит вас с маленьким, но мощным червем, который может стать героем и очистить нашу планету от пластиковых отходов.

Этот червь на самом деле гусеница, называемая восковым червем. Он паразитирует на пчелиных семьях и поедает воск; также его покупают в качестве корма владельцы террариумных животных, например ящериц. В некоторых экспериментах восковой червь даже способен заменить собой млекопитающих. И, как мы уже выяснили, он недавно был признан способным предотвратить разрушение планеты.

То, что эта гусеница может переваривать пластик, выяснилось случайно. Профессор Федерика Бертоккини (Federica Bertocchini), пчеловод, поместила восковых червей в пластиковый пакет, а чуть позже обнаружила в нем многочисленные дыры. Совместно с другими учеными — Паоло Бомбелли (Paolo Bombelli ) и Кристофером Дж. Хау (Christopher J. Howe) — она организовала исследование, основанное на инциденте с пластиковым пакетом, используя 100 червей.

Они положили червей в пластиковые пакеты, и через 40 минут в них стали появляться отверстия. Через 12 часов масса пластика уменьшилась на 92 мг. Причем выяснилось, что черви действительно разрушают химические связи пластика, а не просто пожирают его.

Ученые считают, что секрет кроется в ферменте червей, который помогает им переваривать пластик. Кроме того, они давно питаются воском, представляющим собой «натуральный пластик».

После того как исследователи поймут, как использовать фермент и как происходит процесс пищеварения у этого червя, они станут на один шаг ближе к решению проблемы пластикового мусора.

Следите ли вы за собственным потреблением пластика? Есть ли у вас свои методы его утилизации? Поделитесь с нами своими знаниями.