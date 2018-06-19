Каков предел человеческой жизни и как он может измениться в будущем

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Согласно наблюдениям биологов, благодаря достижениям науки и общему росту уровня жизни уже сейчас среди нас живет множество будущих долгожителей. Вполне вероятно, что совсем скоро мы станем свидетелями новых рекордов продолжительности жизни человека. Но как с этим обстоит дело в наши дни?

AdMe.ru решил разузнать о пределах долголетия и делится своими находками с вами.

Китайский долгожитель, проживший 256 лет

Тема предельной продолжительности человеческой жизни издавна интересует людей по всему миру. В 1933 году в журнале Time вышла статья «Черепаха-голубь-собака», в которой рассказывалось о китайском долгожителе Ли Чин-Юне. По его словам и согласно свидетельствам его окружения, он родился в 1677 году и прожил 256 лет. В той же статье была пересказана мудрость, в которой долгожитель выразил свой рецепт долголетия: Сохраняйте сердце в спокойствии.

Сидите, как черепаха.

Прогуливайтесь энергично, как голубь.

Спите, как собака. Несмотря на отсутствие доказательств долгожительства Ли Чин-Юна, в США тема изучения пределов человеческой жизни стала очень популярна.

Французский секрет: шоколад и сигареты

Официально зафиксированная максимальная продолжительность жизни человека — 122 года. Француженка Жанна Кальман — единственный человек, достигший 120-летнего возраста, что было подтверждено документально. Вполне возможно, что на планете были или есть люди, которые прожили больше, но в случае с Кальман возраст был официально подтвержден. Любопытно, что Кальман вовсе не отличалась здоровым образом жизни, ела шоколад, курила и пила вино. Притом она не уставала повторять, что главное — это никогда не унывать.

А что мужчины?

Среди мужчин главным долгожителем долгое время считался японец Сигэтиё Идзуми, который якобы прожил более 120 лет. Тем не менее многие высказывали скепсис в отношении его свидетельства о рождении: это мог быть документ его старшего брата, который умер в детстве, а Сигэтиё просто назвали точно так же. Свое долголетие Идзуми объяснял благотворным влиянием Бога, Будды, солнца и воды. Сейчас среди мужчин главным долгожителем официально считается Дзироэмон Кимура, тоже японец. Он прожил 116 лет и 56 дней. Из ныне живущих мужчин старейший — Масадзо Нонака. Не удивляйтесь, но он тоже японец. Ему 112 лет.

Что говорят ученые?

Американские ученые, которые десятки лет собирали данные по Базе данных о смертности человека и данные о смертности долгожителей из Японии, США, Франции и Великобритании, заявили, что им удалось выявить предельную продолжительность жизни человека. По наблюдениям ученых, несмотря на качественный рост средней продолжительности жизни, верхние значения почти не увеличиваются. На основании этих данных ученые говорят о том, что 115 лет — это предел человеческой жизни. Доказанные случаи долголетия, которые выходят за рамки этой границы, являются, по мнению ученых, исключением.

Исследователи из Нидерландов солидарны с коллегами из США. Представители Тилбургского университета проанализировали статистику смертей 75 000 голландцев, которые умерли в последние 30 лет в возрасте не менее 94 лет. Их выводы идентичны исследованиям американцев: существует четкий потолок для максимального возраста, которого достигают люди. Для женщин это 115,7 года, а для мужчин — 114,1 года. Этот максимальный возраст не увеличился за рассматриваемый период с 1986 по 2015 год, хотя число людей, достигших возраста 95 лет, утроилось.

Что изменится в ближайшее время?

Среди ученых хватает и скептиков. Они указывают на то, что все зафиксированные долгожители родились в XIX веке, когда медицина и условия жизни были на низком уровне. Соответственно, есть предположения, что уже сейчас среди нас живет человек, родившийся в XX веке, который встретит начало нового XXII века. Благодаря современной медицине и тому, что мы никогда еще не жили так хорошо, люди смогут превысить предельный возраст.

Кроме того, современные достижения медицины, генетики и биоинженерии говорят в пользу изменений предельного возраста жизни. В моде биохакинг, и современные стартаперы из Силиконовой долины пытаются продлить жизнь комбинацией технологий и медицины. Футурологи предсказывают, что уже через несколько сотен лет человечество сможет полностью победить старение и естественную смерть.

Есть ли среди ваших знакомых или родственников долгожители? В чем секрет их долголетия?