Как обмануть гормоны, из-за которых мы набираем лишний вес

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В наборе лишнего веса, помимо сидячей работы и сладостей, могут быть виноваты еще и гормоны. Если вы уже больше месяца сидите на модной белковой диете (едите только мясо и забыли, как выглядят углеводы), а вес стоит на месте или даже растет, возможно, причиной тому является эстроген, ведь при избытке этого гормона употребление протеиносодержащих продуктов следует, напротив, свести к минимуму.

Мы в AdMe.ru составили полное досье на гормоны, которые могут стать препятствием на пути к фигуре мечты.

1. Избыток эстрогена

При повышенном уровне эстрогена вы набираете вес независимо от количества съеденной пищи. Причем лишние килограммы откладываются преимущественно в зоне бедер. Менструальный цикл становится нерегулярным, к этому добавляются головные боли и излишняя эмоциональность. Реже при переизбытке эстрогена выпадают волосы, ухудшаются память и сон. Накоплению эстрогена способствует мясо, выращенное в промышленных условиях с применением гормонов роста. Вещества, похожие на эстроген, также используются при производстве пластиковой тары и бытовой химии. Чтобы вывести из организма «лишний» эстроген, употребляйте меньше мяса, замените его на овощи. Грубые волокна и клетчатка связывают гормон и выводят его из организма. Льняное семя, овес, яблоки и груши снижают негативное воздействие избыточного эстрогена на организм. Эфирное масло розмарина помогает восстановить гормональный баланс и улучшает память.

2. Дефицит серотонина

Острая нехватка серотонина — это почти всегда депрессия и плохое настроение. Кроме того, пищевые предпочтения людей при недостатке этого гормона меняются. Если вам хочется съесть тонну шоколада в один присест, а во сне вы видите гору картошки фри, то ваш организм просто кричит о недостатке «гормона радости». Природными источниками серотонина являются яйца, орехи и ананасы. Кстати, в ананасах содержится еще и бромелаин — фермент, который, помимо прочего, борется с отеками. Легкие физические нагрузки и пребывание на солнце также повышают уровень серотонина.

3. Избыток грелина

Грелин — это гормон, который решает, что вы голодны. Он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). Из-за грелина нам гораздо проще сбросить вес, чем удержать его. Данный гормон несложно обмануть. Для этого нужно есть продукты, которые растягивают стенки желудка, — овощи, фрукты, цельные зерна и семена. После приема такой пищи запускается гормональная реакция, и вы чувствуете себя сытым. Исключите из рациона сахар и обработанные продукты: они высококалорийны, но при употреблении таких продуктов уровень грелина остается неизменным, и после булочки вам скоро снова захочется есть.

Сон и отсутствие стресса — лучшие помощники в борьбе с высоким уровнем грелина. После 6–8 часов сна концентрация этого гормона в крови снижается. Предупреждаем: излишне увлекаться снижением уровня грелина вредно, так как он важен для познавательной активности и влияет на интеллектуальные способности.

4. Избыток нейропептида Y

Если в крови наблюдается повышенная концентрация нейропептида Y, то вас будет обуревать зверский аппетит. Этот гормон является виновником не просто набора веса, а самого настоящего клинического ожирения. При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. К тому же организм переживает настоящие эмоциональные бури: возникают тревожность, повышенная возбудимость и головные боли. Помимо этого увеличивается потоотделение, возникают пигментные пятна, повышается артериальное давление. Исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара. Cпеции и пряности также противопоказаны: они повышают аппетит.

5. Избыток пролактина

Избыток пролактина вызывает резкий набор веса. У женщин к тому же появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост молочных желез. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу: повышенный уровень пролактина может свидетельствовать об опухоли гипофиза — пролактиноме. Конечно, как и любой гормональный дисбаланс, повышение уровня пролактина требует прежде всего врачебного вмешательства. Однако существуют продукты, которые снижают выработку пролактина. Обратите внимание на женьшень и гинкго билоба — эти природные средства помогают нормализовать гормональный фон.

6. Дефицит глюкагона

Глюкагон снижает аппетит и способствует расщеплению жиров. Уровень этого гормона снижается после пережитого стресса — отсюда возникает желание «заедать» неурядицы. Однако часто недостаток глюкагона говорит о заболеваниях почек, печени и поджелудочной железы. Чтобы повысить уровень глюкагона, необходимо отказаться от дробного питания. При длительных перерывах между приемами пищи (без голодания!) гормон сам начнет расщеплять жировые запасы организма. Также нелишними будут физические упражнения: после 30-минутной тренировки концентрация гормона в крови вырастает.

7. Дефицит адреналина

Адреналин (эпинефрин) ускоряет обменные процессы и сжигает жировые отложения. В первую очередь эпинефрин — это яркие эмоции, возникающие в экстремальных обстоятельствах. Если вас давно ничто не волновало до мурашек, возможно, пришло время добавить в жизнь острых ощущений. А заодно и похудеть. Вам следует знать, что при обычном питании адреналин ни за что не окажет жиросжигающего эффекта. Но если уменьшить поступление в организм углеводов (белый хлеб, кукуруза, рис, отварная морковь), то адреналин вместе с еще одним гормоном, соматотропином, начнет расщеплять подкожный жир. Спровоцировать выброс адреналина могут компьютерные игры, фильмы ужасов, экстремальные аттракционы и даже выступление перед публикой. Добавьте к этому диету с ограничением быстрых углеводов, и вы станете заметно стройнее.

8. Избыток тестостерона

Тестостерон считается мужским гормоном, но и в женском организме он играет важную роль. При избытке этого гормона у женщин повышается масса тела, причем жир откладывается в верхней его трети — на руках, груди и шее. Снизить уровень тестостерона можно естественными способами. На помощь вам придут фитоэстрогены: соя, кофе и зерновые культуры. Рафинированные сладости замените на финики, сладкие яблоки и абрикосы: они снижают выработку андрогенных гормонов.

9. Дефицит адипонектина

Лишний вес часто указывает на недостаток адипонектина, причем весь жир при этом откладывается в нижней части живота. Если вам был поставлен диагноз «сахарный диабет 2-го типа», то, скорее всего, уровень адипонектина у вас слишком низкий. Специалисты считают, что рано или поздно с ожирением и другими метаболическими нарушениями можно будет бороться с помощью инъекций адипонектина: они вызывают потерю веса и никак не влияют на аппетит. Не пренебрегайте физической активностью. Лучшее упражнение для выработки адипонектина — это ходьба. За день рекомендуется проходить 8–10 тыс. шагов. Также существует чудо-продукт, который регулирует уровень этого гормона в крови, и это обычные фисташки. А если заменить углеводы в своем рационе на мононенасыщенные жирные кислоты (авокадо, оливки, оливковое масло), то жир будет сгорать без лишних усилий.

Вся информация, изложенная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер, а советы должны восприниматься как вспомогательные. Если вы подозреваете у себя проблемы с гормонами, обратитесь к врачу: только квалифицированный специалист сможет поставить точный диагноз.