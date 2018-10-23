Как обмануть гормоны, из-за которых мы набираем лишний вес
В наборе лишнего веса, помимо сидячей работы и сладостей, могут быть виноваты еще и гормоны. Если вы уже больше месяца сидите на модной белковой диете (едите только мясо и забыли, как выглядят углеводы), а вес стоит на месте или даже растет, возможно, причиной тому является эстроген, ведь при избытке этого гормона употребление протеиносодержащих продуктов следует, напротив, свести к минимуму.
Мы в AdMe.ru составили полное досье на гормоны, которые могут стать препятствием на пути к фигуре мечты.
1. Избыток эстрогена
При повышенном уровне эстрогена вы набираете вес независимо от количества съеденной пищи. Причем лишние килограммы откладываются преимущественно в зоне бедер. Менструальный цикл становится нерегулярным, к этому добавляются головные боли и излишняя эмоциональность. Реже при переизбытке эстрогена выпадают волосы, ухудшаются память и сон.
Накоплению эстрогена способствует мясо, выращенное в промышленных условиях с применением гормонов роста. Вещества, похожие на эстроген, также используются при производстве пластиковой тары и бытовой химии.
- Чтобы вывести из организма «лишний» эстроген, употребляйте меньше мяса, замените его на овощи. Грубые волокна и клетчатка связывают гормон и выводят его из организма. Льняное семя, овес, яблоки и груши снижают негативное воздействие избыточного эстрогена на организм. Эфирное масло розмарина помогает восстановить гормональный баланс и улучшает память.
2. Дефицит серотонина
Острая нехватка серотонина — это почти всегда депрессия и плохое настроение. Кроме того, пищевые предпочтения людей при недостатке этого гормона меняются. Если вам хочется съесть тонну шоколада в один присест, а во сне вы видите гору картошки фри, то ваш организм просто кричит о недостатке «гормона радости».
- Природными источниками серотонина являются яйца, орехи и ананасы. Кстати, в ананасах содержится еще и бромелаин — фермент, который, помимо прочего, борется с отеками. Легкие физические нагрузки и пребывание на солнце также повышают уровень серотонина.
3. Избыток грелина
Грелин — это гормон, который решает, что вы голодны. Он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). Из-за грелина нам гораздо проще сбросить вес, чем удержать его.
- Данный гормон несложно обмануть. Для этого нужно есть продукты, которые растягивают стенки желудка, — овощи, фрукты, цельные зерна и семена. После приема такой пищи запускается гормональная реакция, и вы чувствуете себя сытым. Исключите из рациона сахар и обработанные продукты: они высококалорийны, но при употреблении таких продуктов уровень грелина остается неизменным, и после булочки вам скоро снова захочется есть.
- Сон и отсутствие стресса — лучшие помощники в борьбе с высоким уровнем грелина. После 6–8 часов сна концентрация этого гормона в крови снижается. Предупреждаем: излишне увлекаться снижением уровня грелина вредно, так как он важен для познавательной активности и влияет на интеллектуальные способности.
4. Избыток нейропептида Y
Если в крови наблюдается повышенная концентрация нейропептида Y, то вас будет обуревать зверский аппетит. Этот гормон является виновником не просто набора веса, а самого настоящего клинического ожирения.
При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. К тому же организм переживает настоящие эмоциональные бури: возникают тревожность, повышенная возбудимость и головные боли. Помимо этого увеличивается потоотделение, возникают пигментные пятна, повышается артериальное давление.
- Исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара. Cпеции и пряности также противопоказаны: они повышают аппетит.
5. Избыток пролактина
Избыток пролактина вызывает резкий набор веса. У женщин к тому же появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост молочных желез. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу: повышенный уровень пролактина может свидетельствовать об опухоли гипофиза — пролактиноме.
- Конечно, как и любой гормональный дисбаланс, повышение уровня пролактина требует прежде всего врачебного вмешательства. Однако существуют продукты, которые снижают выработку пролактина. Обратите внимание на женьшень и гинкго билоба — эти природные средства помогают нормализовать гормональный фон.
6. Дефицит глюкагона
Глюкагон снижает аппетит и способствует расщеплению жиров. Уровень этого гормона снижается после пережитого стресса — отсюда возникает желание «заедать» неурядицы. Однако часто недостаток глюкагона говорит о заболеваниях почек, печени и поджелудочной железы.
- Чтобы повысить уровень глюкагона, необходимо отказаться от дробного питания. При длительных перерывах между приемами пищи (без голодания!) гормон сам начнет расщеплять жировые запасы организма. Также нелишними будут физические упражнения: после 30-минутной тренировки концентрация гормона в крови вырастает.
7. Дефицит адреналина
Адреналин (эпинефрин) ускоряет обменные процессы и сжигает жировые отложения. В первую очередь эпинефрин — это яркие эмоции, возникающие в экстремальных обстоятельствах. Если вас давно ничто не волновало до мурашек, возможно, пришло время добавить в жизнь острых ощущений. А заодно и похудеть.
- Вам следует знать, что при обычном питании адреналин ни за что не окажет жиросжигающего эффекта. Но если уменьшить поступление в организм углеводов (белый хлеб, кукуруза, рис, отварная морковь), то адреналин вместе с еще одним гормоном, соматотропином, начнет расщеплять подкожный жир. Спровоцировать выброс адреналина могут компьютерные игры, фильмы ужасов, экстремальные аттракционы и даже выступление перед публикой. Добавьте к этому диету с ограничением быстрых углеводов, и вы станете заметно стройнее.
8. Избыток тестостерона
Тестостерон считается мужским гормоном, но и в женском организме он играет важную роль. При избытке этого гормона у женщин повышается масса тела, причем жир откладывается в верхней его трети — на руках, груди и шее.
- Снизить уровень тестостерона можно естественными способами. На помощь вам придут фитоэстрогены: соя, кофе и зерновые культуры. Рафинированные сладости замените на финики, сладкие яблоки и абрикосы: они снижают выработку андрогенных гормонов.
9. Дефицит адипонектина
Лишний вес часто указывает на недостаток адипонектина, причем весь жир при этом откладывается в нижней части живота. Если вам был поставлен диагноз «сахарный диабет 2-го типа», то, скорее всего, уровень адипонектина у вас слишком низкий.
Специалисты считают, что рано или поздно с ожирением и другими метаболическими нарушениями можно будет бороться с помощью инъекций адипонектина: они вызывают потерю веса и никак не влияют на аппетит.
- Не пренебрегайте физической активностью. Лучшее упражнение для выработки адипонектина — это ходьба. За день рекомендуется проходить 8–10 тыс. шагов. Также существует чудо-продукт, который регулирует уровень этого гормона в крови, и это обычные фисташки. А если заменить углеводы в своем рационе на мононенасыщенные жирные кислоты (авокадо, оливки, оливковое масло), то жир будет сгорать без лишних усилий.
Вся информация, изложенная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер, а советы должны восприниматься как вспомогательные. Если вы подозреваете у себя проблемы с гормонами, обратитесь к врачу: только квалифицированный специалист сможет поставить точный диагноз.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru