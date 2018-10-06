Что такое ферментированные продукты и почему их стоит есть всем, кто заботится о здоровье и фигуре

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Пищеварение — важный процесс, от которого зависит очень многое, в том числе и внешний вид человека. Ломкие волосы и ногти, проблемная кожа, лишний вес, от которого практически невозможно избавиться, — все эти проблемы могут возникнуть из-за сбоя в работе ЖКТ. Ферментированные продукты — это то, что поможет привести пищеварение в порядок. И хотя сама тенденция не нова, в последнее время такие продукты становятся все более популярными. В этой статье мы расскажем о процессе ферментации и о том, какую пользу для здоровья, помимо снижения веса, приносит ферментированная еда.

AdMe.ru знает, что похудеть порой бывает очень сложно. Но диетический рацион, который будет включать ферментированные продукты, непременно принесет максимум пользы.

Что такое ферментация

Ферментация — это процесс брожения, в результате которого микроорганизмы или их ферменты расщепляют органические вещества без участия кислорода. Благодаря ей продукты не портятся и обогащаются витаминами группы B, K, C, омега-3 жирными кислотами и разными пробиотиками. Ферментация происходит не только во фруктах и овощах. Ей подвергаются мясо, злаки, молоко, рыба и целый ряд других продуктов.

Чем полезны такие продукты

Ферментированные продукты имеют целый ряд достоинств: Улучшают пищеварение. Они разрушают питательные вещества до более простых и легкоусвояемых форм. В результате снижается риск изжоги, запора или расстройства.

Они разрушают питательные вещества до более простых и легкоусвояемых форм. В результате снижается риск изжоги, запора или расстройства. Помогают переваривать молоко . Тип бактерий, присутствующих в ферментированных молочных продуктах, превращает лактозу, молочный сахар, который многие люди не переносят, в удобоваримую молочную кислоту.

. Тип бактерий, присутствующих в ферментированных молочных продуктах, превращает лактозу, молочный сахар, который многие люди не переносят, в удобоваримую молочную кислоту. Подавляют Helicobacter pylori. Это бактерия, которая является одной из причин развития многих болезней ЖКТ: язвы желудка, гастрита или рака желудка.

Это бактерия, которая является одной из причин развития многих болезней ЖКТ: язвы желудка, гастрита или рака желудка. Помогают лечить печеночную недостаточность, вызванную накоплением лишнего жира в клетках печени.

Улучшают состояние кожи . В частности, помогают в лечении акне и препятствуют фотостарению.

. В частности, помогают в лечении акне и препятствуют фотостарению. Уменьшают симптомы артрита. В одном исследовании 3-месячное лечение пробиотиками привело к тому, что больные почувствовали улучшение.

В одном исследовании 3-месячное лечение пробиотиками привело к тому, что больные почувствовали улучшение. Лечат восполительные заболевания кишечника. Клинические испытания показывают, что пробиотики из ферментированных продуктов помогают уменьшить боль в животе, вздутие, запоры и метеоризм у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.

Помогают ли они похудеть?

Ферментированные продукты помогают снижать вес. Все дело в том, что вы можете питаться только здоровой едой, но если ваш пищеварительный тракт работает неправильно, то тело не почувствует пользы этих продуктов. Именно поэтому важно не просто время от времени включать в свой рацион ферментированные продукты, а сделать их частью своего обычного питания. К тому же в большинстве случаев такая еда не очень калорийна, а это позволит не только сбалансировать диету, но и не превышать число необходимых вам калорий.

Многие знаменитые люди на своем примере доказали пользу потребления таких продуктов. Например, модель Victoriaʼs Secret Бланка Падилья назвала ферментированные продукты «причиной» своего отличного внешнего вида и самочувствия. Аналогичного мнения придерживается и актриса Шейлин Вудли.

Самые эффективные ферментированные продукты

Кимчи. Это блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные ферментированные овощи (в большей степени пекинскую капусту). Оно богато витамином A, B1, B2, кальцием и железом, содержит ряд молочнокислых бактерий.

Квашеная капуста. Она богата витаминами A, B и C. Консервирующий эффект оказывает поваренная соль и молочная кислота. Именно последняя определяет и запах квашеной капусты, который напоминает запах моченых яблок.

Натуральные йогурты содержат витамины А, В и С, а также калий, кальций и железо.

Кисломолочные продукты: кефир, тан, айран. Содержат группу витаминов В, железо, цинк и ряд других микроэлементов. Кисломолочные продукты включают в себя микроорганизмы, полезные для человека.

Мисо — продукт традиционной японской кухни, обычно его готовят в виде густой пасты. Мисо производится путем брожения соевых бобов, пшеницы, риса или смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов Aspergillus oryzae. Он содержит витамины группы В, а также кальций, железо, цинк, марганец и медь.

Ласси — популярный напиток родом из Индии. Его делают на основе йогурта с добавлением воды, соли, сахара, специй, фруктов и льда. Все эти ингредиенты быстро взбивают. Богат витаминами А, В, С и D.

Темпе — ферментированный продукт питания, который готовят из соевых бобов. Он очень богат белком, который благодаря ферментации легко усваивается.

А как вы относитесь к ферментированным продуктам? Часто ли их едите? А может, у вас есть свои проверенные временем рецепты? Поделитесь ими с нами в комментариях.