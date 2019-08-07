5 математических уравнений, над которыми сейчас ломает голову весь интернет

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Ученые настаивают на том, что занятия математикой — это одна из лучших тренировок для нашего мозга. Интересно, что полезными могут быть не только сложные вычисления, но и простые головоломки, которые часто можно встретить в интернете.

Мы в AdMe.ru любим испытывать себя такими задачками, поэтому предлагаем и вам решить несколько уравнений, которые стали вирусными в последнее время.

1. В твиттере спорят из-за школьной задачки

Недавно хитом стало простое на первый взгляд уравнение. Спорить пользователи социальной сети начали из-за уточнения автора твита: «Это математический мем, который на самом деле смешной, а не глупый. Вы, вероятно, не поверите, но ответ — 5!»

Большинство людей считает, что правильный ответ — 120. Но профессора математики продолжают настаивать на том, что 230 — 220 × 0,5 = 5! Кто прав?

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2. Еще одно уравнение, которое разделило интернет на 2 лагеря

Есть 2 распространенных ответа: 1 и 16. Даже калькуляторы запутались:

Вы на чьей стороне?

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3. Тест на внимательность

В Гонконге эту задачку должны уметь решать ученики 1-го класса.

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4. По какому принципу построены эти примеры?

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5. Задачка от карикатуриста, который прославился своими головоломками

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Может, вы помните уравнения, которые еще больше запутают людей? Если да, поделитесь ими с другими читателями. Кто знает, может, ваша задачка станет новым хитом интернета.

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