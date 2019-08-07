5 математических уравнений, над которыми сейчас ломает голову весь интернет

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Ученые настаивают на том, что занятия математикой — это одна из лучших тренировок для нашего мозга. Интересно, что полезными могут быть не только сложные вычисления, но и простые головоломки, которые часто можно встретить в интернете.

Мы в AdMe.ru любим испытывать себя такими задачками, поэтому предлагаем и вам решить несколько уравнений, которые стали вирусными в последнее время.

1. В твиттере спорят из-за школьной задачки

Недавно хитом стало простое на первый взгляд уравнение. Спорить пользователи социальной сети начали из-за уточнения автора твита: «Это математический мем, который на самом деле смешной, а не глупый. Вы, вероятно, не поверите, но ответ — 5!»

Большинство людей считает, что правильный ответ — 120. Но профессора математики продолжают настаивать на том, что 230 — 220 × 0,5 = 5! Кто прав?