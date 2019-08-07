5 математических уравнений, над которыми сейчас ломает голову весь интернет
Ученые настаивают на том, что занятия математикой — это одна из лучших тренировок для нашего мозга. Интересно, что полезными могут быть не только сложные вычисления, но и простые головоломки, которые часто можно встретить в интернете.
Мы в AdMe.ru любим испытывать себя такими задачками, поэтому предлагаем и вам решить несколько уравнений, которые стали вирусными в последнее время.
1. В твиттере спорят из-за школьной задачки
Недавно хитом стало простое на первый взгляд уравнение. Спорить пользователи социальной сети начали из-за уточнения автора твита: «Это математический мем, который на самом деле смешной, а не глупый. Вы, вероятно, не поверите, но ответ — 5!»
Большинство людей считает, что правильный ответ — 120. Но профессора математики продолжают настаивать на том, что 230 — 220 × 0,5 = 5! Кто прав?
2. Еще одно уравнение, которое разделило интернет на 2 лагеря
Есть 2 распространенных ответа: 1 и 16. Даже калькуляторы запутались:
Вы на чьей стороне?
3. Тест на внимательность
В Гонконге эту задачку должны уметь решать ученики 1-го класса.
4. По какому принципу построены эти примеры?
5. Задачка от карикатуриста, который прославился своими головоломками
Может, вы помните уравнения, которые еще больше запутают людей? Если да, поделитесь ими с другими читателями. Кто знает, может, ваша задачка станет новым хитом интернета.