13 психологических трюков, которые используют недобросовестные работодатели на собеседовании

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По статистике, люди проводят на работе 90 тыс. часов, или треть жизни. Конечно, все мы трудимся за деньги, но не менее важно моральное удовлетворение, хороший коллектив, комфортные условия да и просто человеческое отношение начальства. Чтобы не тратить свою драгоценную треть жизни на токсичную работу, важно раскусить недобросовестное предприятие еще на этапе собеседования.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили тактику кадровиков и расскажем, в каком случае с собеседования нужно бежать без оглядки.

1. Навязчиво рекламируют место работы

Недобросовестный рекрутер обещает вам неправдоподобно высокий оклад, но при этом избегает всякой конкретики. Например, на прямой вопрос «Как оплачиваются отпускные?» кадровик отвечает «Это приличные суммы, мы вас точно не обидим». Второй тревожный знак — эйчар настоятельно советует вам прямо сейчас заполнить анкету и немедленно дать ответ, чтобы не упускать блестящий шанс. Возможно, кадровик пытается выполнить свой план по найму либо на это предприятие просто никто не хочет идти.

2. Тянут с ответом на резюме

В добросовестной компании вас не заставят ждать — в ответ на резюме придет письмо, где будет подробно описан ход обработки запроса. Да и после собеседования результаты сообщают быстро и не тянут месяцами. Не помешает проанализировать и тон приглашения на собеседование: является ли он действительно приглашающим или звучит как повестка в суд? Согласны ли кадровики подстроиться под ваше расписание и, если вы приезжаете из другого города, оплатить дорогу? Все эти мелочи еще до приема на работу помогут понять, насколько компания ценит своих работников.

3. Собеседование заканчивается слишком быстро

Наверное, каждый мечтает о том, чтобы его наняли на работу без лишних церемоний. Однако в том, что ваше собеседование длится 5–10 минут, нет ничего хорошего. Либо на это место уже взяли кого-то и беседуют с вами для проформы, либо место настолько ужасное, что кадровики рады, что вы вообще пришли. С другой стороны, есть организации, которые проводят многочасовые поэтапные собеседования, выматывающие душу. Обычно это очень бюрократизированные структуры, где вам придется заполнять массу ненужных документов.

4. Приглашают на собеседование в нетипичное место

Иногда кадровики ищут кандидата на место человека, которого еще даже не уволили. Вам могут предложить пройти собеседование в кафе, на прогулке или во внеурочное время (на выходных, рано утром). Опытные хедхантеры не советуют принимать такие предложения по 3 причинам. Во-первых, ваши будущие коллеги будут смотреть на вас как на человека, который вонзил нож в спину ничего не подозревающему сотруднику (хотя вы его в глаза никогда не видели). Во-вторых, вы упускаете возможность оценить атмосферу в офисе. И наконец, в-третьих, где уверенность, что с вами не поступят точно так же?

5. Поведение босса вызывает большие вопросы

Босс с барскими замашками — горе в офисе. Если ваш будущий начальник ведет себя как средневековый феодал (гоняет сотрудников за кофе, придумывает унизительные прозвища, вводит нелогичную систему поощрений), то ваша зарплата будет полностью зависеть от его настроения. Пара слов о штрафах за поведение. На современных предприятиях денежные наказания недопустимы — в конце концов, вы не шестилетка, которого нужно ставить в угол.

6. На собеседование выстроилась огромная очередь

Если в зал для собеседования набивается десяток и больше кандидатов, дело неладно. Это значит, что компания испытывает проблемы с кадрами. Вряд ли вам понравится место, откуда люди бегут сверкая пятками. Второй возможный вариант — мошеннические схемы. Сетевики, которые продают бабушкам очередной чудодейственный прибор или косметику, созывают на собеседование несколько десятков человек за раз в надежде, что кто-нибудь из пришедших заинтересуется вакансией.

7. Кадровик задает интимные вопросы

Профессиональный кадровик никогда не будет лезть в личную жизнь соискателя. Вопросы про планируемую беременность, финансы, состояние здоровья, сексуальную ориентацию и религиозную принадлежность — строгое табу. В некоторых странах закон даже запрещает интересоваться возрастом будущего работника во избежание дискриминации. К сожалению, такие неуместные вопросы на собеседовании все равно не редкость. Опытные эйчары говорят, что вы можете вообще не отвечать на такой вопрос либо сказать что-то вроде «Это никак не влияет на мою работоспособность» / «Я привык разделять работу и личную жизнь».

8. В объявлении есть слова-триггеры

«Самое короткое собеседование в моей жизни: — Как вы относитесь к переработкам? — Отношусь вполне нормально. Оплачивать их будете? — Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму денег?! — Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму халявы?! — Вы нам не подходите. До свидания». dimadei4ik / Pikabu

Уже по объявлению о наборе можно узнать, что вас ждет на новом месте работы. Фразы вроде «Вам предстоит работать в дружной команде», «Мы ждем от вас гибкости и ответственности» — это на самом деле тревожные звоночки. Упор на работу в команде говорит о том, что пробиться наверх на новом месте работы почти невозможно и вы так и останетесь частью «большого и дружного коллектива». Когда работодатель говорит: «От вас потребуется гибкость», значит, вас ждут стрессы, неразбериха и кадровые перестановки. «Ответственность» на языке нанимателя часто означает, что на новом месте из вас сделают козла отпущения.

9. Помещение, где располагается офис, вызывает тревогу, а сотрудники не выглядят довольными жизнью

Если вы пришли на собеседование и обнаружили, что офис находится в полуподвальном помещении, освещенном тусклой лампочкой, а на двери вместо таблички висит потрепанный лист бумаги, не тратьте время на разговор. Необустроенное рабочее пространство без кабинетов, со старой офисной техникой и праздношатающимися сотрудниками говорит о том, что работодатель абсолютно не заботится о своих подчиненных. Посмотрите на своих будущих коллег и оцените их язык тела: они спокойны, не втягивают голову в плечи при появлении шефа, дружелюбно приняли вас и спокойно общаются друг с другом? Отлично, это место вам подходит. Хмурые, небрежно одетые люди с выражением вселенской печали на лице — знак того, что работодатель нещадно эксплуатирует своих подчиненных.

10. На работу готовы принять всех без разбору

При помощи некорректных объявлений нечестный работодатель может втянуть вас в мошенническую схему. Незадачливых соискателей заманивают в финансовые пирамиды, заставляют платить за собеседование или оставляют без зарплаты после первого отработанного месяца. Главный признак мошеннической схемы — «всеядное» объявление. Оно выглядит примерно так: «Работа в офисе или на дому со свободным графиком, зарплата от ₽ 80 тыс. Образование и опыт значения не имеют. Возраст — от 18 до 70». Разумеется, такой работы на свете не существует и ни один работодатель, находящийся в трезвом уме, не будет платить приличные суммы непрофессионалам за пустяковую работу. Бизнес-эксперты дают простой совет: проверяйте подозрительные компании в интернете, читайте отзывы тех, кто успел побывать на собеседовании.

11. У вас упрямо просят копию паспорта или других документов

Порядочный работодатель никогда не попросит вас предоставить сканы паспорта / ИНН / СНИЛС на этапе рассмотрения кандидатуры. Прием документов осуществляется только в отделе кадров и никак иначе. Такая беспечность грозит проблемами — ваши личные данные могут попасть к недобросовестным людям. В итоге вы станете «обладателем» кредита или подставным директором фирмы для отмывания денег.

12. Кадровик заставляет вас проходить тесты, которые не относятся к будущей работе

«Пару месяцев назад попалось мне на глаза предложение от одной компании с зарплатой в ₽ 80 тыс. (для нашего города зарплата огромная). Недолго думая, отправила я свое резюме, и меня пригласили на собеседование. Предложили пройти письменный тест, который длился полтора часа, больше похожий на экзамен. Но чего не сделаешь ради перспективы получения ₽ 80 тыс. На следующий день мне позвонили и радостным голосом сообщили, что меня приняли, потому что тест я прошла отлично. Но есть один небольшой нюанс: мне будут платить не ₽ 80 тыс., а ₽ 20 тыс. На мое справедливое „Чтоооо?“ девушка объяснила, что они специально поставили такую цифру, потому что люди отказывались проходить тест на полтора часа. Когда я отказалась от заманчивого предложения протирать штаны в их удивительной конторе, меня пожурили за меркантильность и отсутствие преданности делу». Lia777 / Pikabu

Специалисты по набору персонала говорят, что работодатель проявляет свои лучшие качества именно во время собеседования. Если вы заметили малейший намек на пренебрежительное отношение — знайте: дальше лучше не будет. Когда будущего сотрудника заставляют проходить изнурительные многочасовые тесты, которые и к работе то не относятся, значит, ваши профессиональные качества никого не интересуют. Либо эйчар не знает, о чем вас спрашивать, и просто создает видимость работы. Вас могут попросить решать логические задачки, заполнять числовые ряды, играть в угадайку — все это абсолютно непрофессионально.

13. Парковка перед офисом забита машинами руководства

Бизнес-спикер Майл Керр поделился лайфхаком, который поможет с первого взгляда определить, как в компании относятся к рядовым работникам. Если на парковке офиса половина мест зарезервирована за руководством, то организация строго иерархична. Наверняка у директора здесь будет десяток замов, а рядовому работнику пробиться наверх почти невозможно.