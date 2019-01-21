13 ответов на разные «почему», которые откроют вам несколько тайн нашего мира

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Кажется, что человечество накопило столько знаний об окружающем нас мире, что нас, живущих в эпоху интернета, удивить чем-то новым практически невозможно. Однако наша планета гораздо таинственнее, у нее есть еще много сюрпризов. Например, Мировой океан изучен всего на 5 %, а сами ученые шутят, что знают о нем меньше, чем об обратной стороне Луны. Кстати, а вы знаете, почему Луна на горизонте кажется больше, чем высоко в небе?

AdMe.ru продолжает исследовать загадки окружающего мира для того, чтобы вы каждый день узнавали что-то новое.

Почему в транспорте укачивает?

Несмотря на то что исследования механизма морской болезни продолжаются, предполагается, что укачивает нас из-за разных сигналов, которые поступают в мозг. Так, например, вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе, может сообщать мозгу о том, что мы не стоим на месте, а глаза, смотрящие на неподвижный объект, уверять, что тело находится в состоянии покоя. Существует теория, утверждающая, что морская болезнь, возникающая во время езды на большой скорости, — это не что иное, как реакция мозга на отравление, за которое он и принимает слишком быстрое движение.

Почему после сладкого и соленого хочется пить?

Все знают, что если посыпать мясо солью, а фрукты сахаром, то на поверхности того и другого выступит влага. То же самое происходит и с нами: соленая и сладкая пища меняет баланс между содержанием соли и сахара в клетках и за их пределами. Это создает осмотическое давление, то есть вода из клеток начинает вытягиваться. Рецепторы, отвечающие за контроль осмотического давления в организме, отправляют нам сигнал о жажде, чтобы мы не допустили обезвоживания.

Почему запутываются провода от наушников?

Ученые-физики из Калифорнии Дориан Рейнер и Дуглас Смит провели эксперимент, в ходе которого они клали провода в коробки и встряхивали. Они сделали 3 000 попыток, и оказалось, что в 50 % случаев провода завязывались в узлы, причем отрезки длиной более 15 см запутывались всегда. Выяснилось, что чаще всего провода завязываются в простые узлы, но встречались и узлы с 11 пересечениями. Ключевую роль в запутывании играли свободные концы: сначала провода закручивались в спираль, а затем концы «протискивались» между витками. А вот провода, которые меньше скользят друг по другу, — жесткие, с шероховатой оплеткой и плоские — запутываются гораздо меньше.

Почему темнеет срез яблока?

Вопреки распространенному мнению, это происходит не из-за железа, которого в яблоке довольно мало. На самом деле потемнение вызывает вещество под названием «полифенол». Другие вещества, содержащиеся в яблоках, окисляют полифенолы, в результате чего образуется хинон, который и взаимодействует со всем, что встречает на пути, вызывая тем самым потемнение на срезе. В природе этот механизм (который, кстати, работает и в картофеле или, например, в грибах) защищает плоды от вредителей.

Почему еда кажется невкусной после чистки зубов?

Из-за вещества под названием «лаурилсульфат натрия», который добавляют в зубную пасту для пенообразования. Он облегчает нам чистку зубов, однако разрушает особый слой на языке, который блокирует горький вкус, и к тому же подавляет рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса. Кстати, тот же лаурилсульфат натрия есть и в шампуне, так что если попробовать почистить зубы им, то эффект будет такой же.

Почему ребенок не тонет в животе матери?

Из-за того, что ребенок не дышит легкими. Как известно, для того чтобы утонуть, необходимо попадание воды в легкие, однако ребенок получает все необходимые для развития вещества через пуповину. Находясь в утробе матери, ребенок заглатывает в больших количествах околоплодные воды (на поздних сроках — до нескольких литров в день), которые затем выводятся из его организма вместе с мочой. Всего же к концу беременности в матке находится примерно 1–1,5 литра жидкости, которая обновляется каждые 3 часа.

Почему дельфины и киты выбрасываются на берег?

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос у ученых нет, а ведь такие случаи происходят довольно часто: в год на берег выбрасывается до 2 000 особей китообразных. Среди причин называют шумовое загрязнение Мирового океана, из-за которого повреждаются органы слуха и нарушается эхолокация, поэтому животные не могут определить, что перед ними берег. Есть также теория о том, что на поведение китообразных могут воздействовать солнечные бури, «отправляющие» на Землю заряженные частицы, которые тоже влияют на способность китов использовать эхолокацию.

Почему глубоководные рыбы такие страшные?

Глубоководные обитатели живут в очень суровых условиях: в их дом почти не попадает солнечный свет, а давление воды настолько велико, что ни одно «земное» существо не способно его выдержать. Из-за этого их глазные отверстия выглядят не так, как у обычных морских созданий, а форма тела адаптирована к гигантскому давлению. Кроме того, там, где обитают «морские чудовища», очень мало пищи, так что их пищеварительная система вынуждена была формироваться с учетом этой особенности, что также повлияло на внешний вид рыб. Так, например, удильщик может глотать пищу, которая в несколько раз превышает его в размерах.

Почему на ртутных термометрах максимум 42 °С?

Все просто: эта температура считается критической для выживания человека. Когда температура тела поднимается до 42 °С, в нем начинаются необратимые процессы, несовместимые с жизнью, например начинают «склеиваться» клетки крови, из-за чего перенос кислорода становится невозможным. Температура свыше 41,5 °С относится к экстремально высоким и требует быстрого охлаждения тела — для того, чтобы увеличить шансы на выживаемость, ее необходимо понизить на 2–2,5 °С.

Зачем кошкам шершавый язык?

Все мы знаем, что кошки уделяют много времени очистке своей шерсти. Но как у них получается ее очистить от загрязнений по всей длине? Ведь кажется, что они водят языком только по поверхности. На самом же деле строение языка позволяет кошке добираться даже до кожи: конусообразные выросты на языке, придающие ему шершавость, заканчиваются отверстиями, наполненными слюной. Моясь, кошки «ставят» язык так, чтобы выросты находились перпендикулярно шерсти, и таким образом чистят не только нижние слои меха, но и кожу.

Почему мы машем руками во время ходьбы?

Вероятнее всего, потому, что мы тоже животные. Как известно, несколько миллионов лет назад человек начал ходить на 2 ногах, однако центры в мозге, отвечающие за перемещение на 4 конечностях, никуда не делись. Несмотря на то что в процессе эволюции наш мозг менялся, он до сих пор синхронизирует движение всех 4 «лап». Конечно, мы можем заставить наши руки быть неподвижными при ходьбе, но как только мы забудем о контроле, они тут же придут в движение.

Почему Луна на горизонте большая, а высоко в небе — маленькая?

Лунная иллюзия — это оптический обман, который был впервые описан как минимум во времена Аристотеля, жившего более 2 500 лет назад. Однозначного объяснения феномена пока нет, но одна из наиболее вероятных версий гласит, что наш мозг принимает небо не как правильную полусферу, а как слегка сдавленную. Из-за этого он считает, что Луна на горизонте находится дальше, чем предмет (та же Луна) в зените, и автоматически делает поправку на расстояние, хотя наши глаза видят Луну одинаковой на любом удалении от нас. А вот почему у мозга возникло такое представление о небосводе, пока неясно. Согласно второй теории, Луна на горизонте кажется больше из-за других объектов, находящихся в поле нашего зрения, а высоко в небе она «теряется» на фоне бескрайнего неба. Кстати, если посмотреть на Луну на горизонте через трубку из листа бумаги, то ее размер будет такой же, как если бы она находилась в зените.

Почему в незнакомом месте спится хуже, чем дома?

Ученые из Брауновского университета в США выяснили, что, если нам приходится ночевать в незнакомом месте, наш мозг засыпает только наполовину, то есть одно из полушарий не погружается в сон. В ходе эксперимента, в течение которого люди проводили несколько ночей в незнакомом месте, выяснилось, что в первую ночь правое полушарие погружалось в сон, а левое находилось между сном и бодрствованием. А вот во вторую ночь оба полушария засыпали. Ученые считают, что подобная особенность досталась нам от предков, условия жизни которых были весьма суровыми и каждая ночь в незнакомом месте могла оказаться последней.

А вы узнали для себя что-то новое?