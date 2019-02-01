12 продуктов, из-за которых у вас может появиться целлюлит

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Целлюлит — штука загадочная. О причинах появления злосчастной «апельсиновой корки» ломают голову ученые и многие женщины. Генетическая предрасположенность, нарушения гормонального фона, прием некоторых лекарств и, конечно, наше питание оказывают прямое влияние на то, как мы выглядим.

Поэтому AdMe.ru прошелся по авторитетным источникам в поисках продуктов, которые могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит.

1. Изделия из белой муки

Все дело в том, что в белой муке содержатся очищенные углеводы. Попадая в организм, они трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. Она, в свою очередь, разрушает коллаген и провоцирует развитие целлюлита. Отказ от белого хлеба, макарон и выпечки повысит ваши шансы на победу в борьбе с «апельсиновой коркой». Обратите внимание на азиатскую лапшу из батата, зеленых бобов или гречневой муки.

2. Роллы

Многие виды роллов и суши — «Калифорния», роллы с тунцом, темпура и так далее — состоят из таких жирных ингредиентов, как майонез и сливочный сыр, а также содержат рафинированные углеводы в виде белого риса. Они очень калорийны и запускают процессы задержки жидкости в организме. Все чаще можно встретить роллы, в которые далекие от японских традиций люди добавляют майонез, бекон и другие нетипичные ингредиенты. Любители азиатской кухни могут переключиться на овощные роллы или, если умеют готовить, заменить белый рис коричневым.

3. Конфеты без сахара и подсластители

Конфеты без сахара не выход для тех, кто хочет и сладенького поесть, и от целлюлита избавиться. Продукты, в чьем составе нет сахара, но есть искусственные подсластители, часто приготовлены с использованием консервантов. Исследователи полагают, что они могут воздействовать на мозг, вызывая у нас желание употреблять больше искусственно ароматизированных продуктов с нулевой пищевой ценностью. Но продукты искусственного происхождения организму труднее перерабатывать, а значит, «безобидные» конфетки вполне могут трансформироваться в жир и «апельсиновую корку».

4. Соевый соус

Сам по себе соус не вызывает целлюлит. А вот если вы уже от него страдаете, соевый соус может усугубить ситуацию. Все из-за большого количества соли: вода задерживается в тканях, поэтому появляются отеки. По этой причине кожа выглядит сморщенной и воспаленной. Конечно, совсем исключить соль едва ли возможно: в большем или меньшем количестве она содержится во многих продуктах. Но можно держать ситуацию под контролем: взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 1,5 г соли в день.

5. Алкоголь

Разрушаясь, алкоголь производит свободные радикалы и повреждает структуру ДНК. Это, в свою очередь, приводит к повреждению коллагеновых волокон, которые отвечают за эластичность кожных покровов. Помимо этого, происходит обезвоживание организма, что приводит к воспалению и гиперпигментации кожи. Отсюда — появление морщин и «апельсиновой корки».

6. Заправки для салатов

Заправки для салатов и соусы, которые поджидают нас на полках магазинов, совсем не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Витаминов в них нет вообще. Зато сахар, насыщенные жиры и соль, как правило, присутствуют в составе. Их калорийность зашкаливает: например, в 2 ст. л. соуса «Цезарь» содержится 15 г жиров и 150 ккал. В том же объеме соуса «Блю чиз» — 17 г жиров и 170 ккал. Полезные вещества, которые содержатся в овощах, легко нейтрализуются с помощью нескольких ложек таких соусов. Сахар и соль в их составе пагубно сказываются на состоянии соединительной ткани, следовательно, целлюлита станет больше. Если не хотите ограничивать себя в еде, научитесь готовить домашние соусы. Это не так уж и сложно, и такие соусы гораздо полезнее и вкуснее своих магазинных аналогов.

7. Молочные продукты

В молочных продуктах содержатся энзимы, которые организм не может полностью расщепить. Это актуально для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. Выраженной аллергии на молочные продукты может не быть, но тело не так уж хорошо переваривает эти вещества. Плохое пищеварение приведет к усугублению целлюлита. Кроме того, в обработанных молочных продуктах содержится эстроген и большое количество соли. В совокупности все это может привести к задержке жидкости в тканях и появлению целлюлита. В качестве альтернативы можно использовать миндальное или кокосовое молоко.

8. Зерненый творог

Когда мы хотим привести себя в форму, мы закупаемся низкокалорийными продуктами, в том числе и зерненым творогом. Если вы не хотите спровоцировать появление или усугубление целлюлита, об этом продукте придется забыть. Калорий в таком твороге действительно немного, равно как и жира. А вот соли содержится в избытке. К примеру, в 100 г такого творога содержится 373 мг хлорида натрия. Итог — задержка воды и целлюлит.

9. Газированные напитки и соки

Когда мы активно употребляем углеводы (к примеру, сахар), наш организм вырабатывает больше инсулина. Последний способствует увеличению размера и количества жировых клеток, которые удерживают жидкость и токсины. По мере накопления жидкости ухудшается кровообращение, а токсины расщепляют коллаген и эластин, которые делают кожу гладкой и упругой. Поэтому держите под контролем употребление сахара, в частности сладких газированных напитков, пакетированных соков, пирожных, тортов и иже с ними. Гораздо полезнее пить зеленый чай, который ускоряет метаболизм и препятствует расщеплению коллагена.

10. Снеки, сладости и сухофрукты

Употребление рафинированного сахара истощает запасы питательных веществ, среди которых кальций и магний, цинк и витамин D. Сахар быстро усваивается организмом, вызывая резкое повышение уровня глюкозы и провоцируя появление целлюлита. По этой же причине вредны и сухофрукты. При обезвоживании фрукты сжимаются, их порция в сухом виде кажется маленькой — и мы съедаем больше, чем нужно. Снеки и фастфуд — бомба замедленного действия. В их составе присутствуют сразу 3 врага гладкой и красивой кожи: соль, сахар и жиры. Помимо этого, они калорийны и негативно влияют на сосуды. Хочется съесть что-нибудь вкусненькое? Возьмите вместо печенья и конфет ягоды или цитрусы. Они улучшают циркуляцию крови и выводят токсины из организма.

11. Деликатесы

Бекон, мясные деликатесы и прочие гастрономические изыски кажутся приятным и легким перекусом. Однако при небольшом объеме они зачастую содержат около половины суточной нормы соли. Например, в 100 г грудки индейки содержится 772 мг соли. Всего 200 г такого мяса — и вы уже получили дневную норму соли. Из-за этого вода задержится в тканях и прибавит лишние килограммы, сделав целлюлит более заметным.

12. Кофе и кофеиносодержащие продукты

Кофе сам по себе не может вызывать целлюлит. Зато может осложнить ситуацию: все из-за того, что кофеин оказывает обезвоживающее и сосудосуживающее действие. Кровоток замедляется, в жировые ткани поступает меньше крови, и обмен веществ в них происходит медленнее. Конечно, утренняя чашка кофе не подарит вам «апельсиновую корку». Тем, у кого есть целлюлит, стоит пить меньше кофе. Как вариант — кофе можно использовать в качестве ингредиента для домашних скрабов против целлюлита.

Какие продукты, вызывающие целлюлит, вы бы могли назвать в продолжение нашего списка? А может, вы знаете такие, которые, напротив, помогут с ним справиться?