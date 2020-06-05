12 пар явлений, из которых почему-то известно только одно

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«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Гамлет был прав: в мире действительно очень много разных явлений. Об одних мы слышим чаще, о других — реже. Бывает и так, что у достаточно известных вещей есть аналоги или противоположности, о которых мало кто знает.

Мы в AdMe.ru решили подготовить подборку таких пар, в каждой из которых один объект оказался популярнее другого, и открыли для себя много нового.

Северное сияние и южное сияние

Южное сияние завораживает не меньше, чем его северный собрат, но менее известно. Возможно, потому, что возле Северного полюса живет большее число людей. Однако исследование доказало, что полярные сияния не идентичны друг другу. Они могут отличаться по форме и локализации в результате наклона магнитного поля Земли, который происходит под давлением солнечного ветра — потока заряженных частиц, испускаемых Солнцем.

Плацебо и ноцебо

Всем известен эффект плацебо — когда пациент верит в лечебные свойства принимаемого препарата (даже при его отсутствии) и начинает выздоравливать. Эффект ноцебо так же основан на самовнушении: самочувствие человека может ухудшиться без реальных на то причин, если он заранее убежден в том, что его здоровью грозит опасность. Прочитали симптомы в гугле и почувствовали, что вам резко поплохело? Это типичный пример эффекта ноцебо.

«Трое в лодке, не считая собаки» и «Трое на четырех колесах»

Хотя продолжение знаменитой повести Джерома К. Джерома не менее уморительно, увы, оно относительно малоизвестно. Возможно, в России тому виной стал еще тот факт, что в переводах оно фигурирует под разными названиями: «Трое на четырех колесах», «Трое на велосипедах», «Трое за границей». Однако мы настоятельно рекомендуем любителям первой книги почитать, как герои путешествуют по Германии конца XIX века.

Амнезия и гипермнезия

Оказывается, противоположная амнезии гипермнезия — это тоже болезненное явление. Оно проявляется в удержании в памяти человека, как правило помимо его воли, огромного количества малосущественных деталей.

Симбиоз и антибиоз

При симбиотических взаимоотношениях хотя бы один из видов получает для себя пользу (или оба, как на картинке сверху: рыба-клоун и морской анемон). А антибиоз приносит вред как минимум одному из взаимодействующих организмов. Он может включать в себя конкуренцию (как на второй картинке), хищничество, паразитизм и ответную реакцию организма на него — умерщвление паразитов, вирусов и бактерий.

Либидо и мортидо

Согласно теории психоанализа, у личности есть два начала: либидо (созидательное) и мортидо (деструктивное). Под последним имеется в виду влечение к смерти, самоуничтожению.

Форзац и нахзац

Бумажный лист, который соединяет переплет книги с последними страницами, это не «задний форзац», как мы его называем, а нахзац.

Фортель и нахтель

Аналогичное заимствование из немецкого языка, в котором приставки vor- и nach- противоположны по значению. Мы знаем, что фортель — это ловкая выходка, а вот слово «нахтель», обозначающее дурацкий и неудачный поступок, вышло из употребления.

«Квадраты» Малевича и Альфонса Алле

Вы наверняка знаете, что помимо «Черного квадрата» Казимир Малевич написал еще «Красный квадрат» и «Белый квадрат». Но знаете ли вы, что в этом его опередил французский журналист Альфонс Алле, известный своими остроумными выходками? Еще в 1880-х годах он создал 3 монохромные картины со следующими названиями: «Битва негров в пещере глубокой ночью», «Малокровные девицы, идущие к первому причастию в снежной буре» и «Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексичными кардиналами».

«Бритва Оккама» и «Бритва Хэнлона»

Все помнят знаменитый принцип «Не стоит множить сущности без необходимости»? Спустя более чем 500 лет, в XX веке, по аналогии с «Бритвой Оккама» назвали новую презумпцию, которая гласит: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».

НС-скинхеды и скинхеды против расовых предрассудков

«Лорел Эйткен: Поезд скинхедов».

Сегодня под словом «скинхеды» многие подразумевают националистов и расистов, хотя те относятся лишь к одному из течений субкультуры скинхедов — национал-социалистическому (НС-скинхеды). Изначально же движение зародилось на Ямайке и объединяло людей, интересовавшихся танцами и футболом и далеких от агрессии, многие из них были темнокожими. А в конце 1980-х годов появились шарп-скинхеды, которые активно выступают против расизма и нацизма.

Альфа-лидер и бета-лидер

«Альфа-лидер», или «альфа-самец», — довольно популярный термин в биологии и психологии. Но бета-лидер — эдакий серый кардинал, который находится в тени «альфы», — обладает не меньшим влиянием, поскольку он ближе к остальным членам группы.

А какие незаслуженно забытые или малоизвестные факты знаете вы? Пополните нашу коллекцию своими примерами.