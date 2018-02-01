10 здоровых привычек, которые легко превращаются во вредные

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Культ здорового образа жизни набирает все большую популярность, поэтому логично, что вокруг столько советов о том, как правильно, а как неправильно, что можно, а что нельзя. Но полезны ли на самом деле все эти советы и рекомендации? AdMe.ru рассказывает о 10 привычках и убеждениях приверженцев здорового образа жизни, которые на самом деле оказались не такими уж и полезными.

За столом лучше стоять, а не сидеть

Некоторое время назад весь мир облетел факт, что за столом нужно стоять, поскольку это намного полезнее, чем просто сидеть. Но проведенное американскими учеными исследование доказало, что сидячее положение за столом нисколько не хуже стоячего. Также отмечается, что во время стоячей работы за столом есть риск заработать отеки и перегрузить спину. Чтобы не навредить здоровью, достаточно просто регулярно вставать из-за стола и делать небольшую разминку.

От хлеба толстеют

С хлебом связано очень много стереотипов. Многие считают, что хлеб вреден для фигуры, а в последнее время подвергается нападкам и клейковина. Вот только все это не так уж и опасно, учитывая, что непереносимостью клейковины (глютена) страдает только 1 % всего населения планеты. Остальные, скорее всего, принимают обычное вздутие или метеоризм за аллергию. Хлеб — источник медленных углеводов, поэтому его употребление положительно сказывается на состоянии организма (при условии, что у хлеба хороший состав).

Нужно обязательно проводить детоксикацию организма

Различные комплексы питания, помимо всего прочего, направлены теперь и на «очищение» организма. Но, пожалуй, убеждение в необходимости проведения подобных «чисток» также можно отнести к числу ложных. У человека уже есть почки и печень, прямые функции которых заключаются в избавлении организма от всего лишнего. Таким образом, наш организм просто не нуждается в дополнительной детоксикации.

Туалет в ресторане или кафе — худшее место

Большинство людей, если даже не все, с невероятным отвращением посещают туалеты в ресторанах или кафе. Руководствуемся мы тем, что крышки общественных унитазов — это место, где можно подхватить какую-нибудь болезнь. Однако это неправда, потому что большинство вирусов не настолько живучие, как думают многие: они погибают, едва человек успевает выйти из кабинки. Также ученые отмечают, что кожа — это хороший защитник от различных вирусов. Кроме того, в таких местах регулярно делают уборку. Единственным исключением в данной ситуации является наличие ран на теле — в этом случае следует быть более осторожными.

Нет ничего полезнее свежевыжатого сока

Это тоже очередной миф. Полезные свойства свежевыжатых соков значительно преувеличены: при выжимании фрукты и овощи лишаются своих волокон, в которых как раз и сосредоточены все полезные вещества. Кроме того, следует помнить, что свежевыжатый сок не стоит пить на голодный желудок, ведь такой напиток способен вызвать раздражение слизистой оболочки. Но это вовсе не означает, что нужно начать покупать пакетированный сок в магазинах, поскольку с ним дела обстоят намного хуже. Лучше всего фрукты просто есть, а не пить.

Желток — самая бесполезная часть яйца

Кажется, стереотип о желтках постепенно начинает развеиваться, но стоит напомнить о нем еще раз. Какое-то время бытовало мнение, что яичные желтки — это источник холестерина, который вреден для организма. На самом же деле человеку со здоровым сердцем холестерин, содержащийся в желтках, не может принести никакого вреда, потому что он не влияет на уровень холестерина в крови.

Нужно регулярно принимать витамины

Как это ни удивительно, но от витаминов в таблетках пользы практически нет, что было доказано многочисленными исследованиями. Но это вовсе не означает, что организму не нужны витамины: они нужны, но получать их необходимо правильными путями. Лучшим вариантом будут овощи и фрукты, а не таблетки, потому что витамины из таблеток усваиваются намного хуже. К тому же здоровому человеку чаще всего не нужны дополнительные витамины, потому что он способен получать их из обычной пищи.

Следует задерживать дыхание, когда кто-то кашляет

У некоторых людей есть привычка задерживать дыхание, когда кто-то поблизости начинает кашлять или чихать. Но не многие знают, что бактерии при чихании вылетают со скоростью до 350 км/ч, поэтому просто бессмысленно пытаться спастись от них таким способом. Можно просто попросить человека прикрывать рот или чихать в другую сторону.

Нельзя хрустеть пальцами

С этим пунктом знакомы очень многие, ведь даже легкий хруст в пальцах сразу вызывает у кого-нибудь из окружающих странную реакцию, сопровождающуюся словами «будут суставы в старости болеть». Но все, кто так говорит, ошибаются, потому что это вовсе не хруст: такой звук издают газы, которые сжимаются. Главной функцией этих газов является придание суставам эластичности. Получается, чем больше «хрустят» пальцы, тем больше в них газов и тем меньше шансов в будущем узнать об артрите.

Нельзя разогревать еду в микроволновке

Это заблуждение также очень распространено. Бытовало мнение, что во время подогревания в микроволновой печи еда теряет свои питательные свойства. Но это неправда. Ученые из Гарварда провели исследование и доказали, что, хотя часть питательных веществ и теряется, это происходит не из-за микроволновки, а из-за самого процесса нагревания. Таким образом, в данной ситуации между плитой и микроволновой печью нет никакой разницы.