8 мифов о «суперфудах», которые доказывают, что они не круче привычных продуктов

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Так называемые «суперфуды» (продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ, больше нигде не встречающихся в природе) существуют на планете более тысячи лет, но только сейчас, на волне увлечения правильным питанием и здоровым образом жизни, на них обратили внимание спортсмены, вегетарианцы и адепты ЗОЖ. Но не стоит забывать, что сам термин «суперфуд» не является ни научным, ни медицинским, — он придуман маркетологами, как и его преувеличенная польза для организма.

Сами суперфуды и продукты с их использованием часто стоят неоправданно дорого. Поэтому намного экономичнее и правильнее найти им достойную замену.

AdMe.ru выяснил, так ли на самом деле необходимы для правильного питания суперфуды и стоит ли верить в их невероятную пользу.

1. Ягоды годжи

Миф: годжи, или тибетские ягоды долголетия, — уникальный и полезный продукт, в котором витамина С в 5 раз больше, чем в мандаринах. Регулярное употребление ягод укрепляет иммунитет, стабилизирует работу сердца, способно регулировать кровяное давление, избавляет от депрессии, омолаживает и способствуют похудению.

Реальность: годжи — волчья ягода, или дереза обыкновенная, содержит меньше витамина С, чем черная смородина. А чтобы организм получил такое же количество антиоксидантов, которое содержится в обычном красном яблоке, потребуется выпить 13 порций сока ягод годжи. На самом деле нет ни единого научного подтверждения, что эти ягоды оказывают эффективное положительное воздействие на здоровье.

2. Семена чиа

Миф: регулярное употребление семян способствует жиросжиганию, похудению, утолению чувства голода, снижению холестерина, нормализации уровня сахара в крови.

Реальность: конечно, это полезный продукт, однако по количеству витаминов и пищевых волокон семена чиа не отличаются от обычных семян льна и кунжута. А исследования показали, что вес от употребления семян чиа не уходит.

3. Зеленый кофе

Миф: зеленый кофе содержит меньше кофеина, чем обычный, а хлорогеновая кислота, содержащаяся в нем, помогает похудеть, избавляет от целлюлита, улучшает рост волос и укрепляет их, устраняет растяжки.

Реальность: на самом деле зеленый кофе по количеству кофеина и хлорогеновой кислоты ничем не отличается от черного кофе. Важно знать, что в процессе обработки зеленый кофе часто находится в нестерильных условиях, а количество опасной для здоровья кофейной пыли таково, что работникам запрещают находиться на территории завода без маски. К тому же этот кофе не обжаривают, а значит, бактерии и микробы остаются на зернах.

4. Киноа

Миф: крупа киноа — это мощнейшее общеукрепляющее средство, она восполняет силы организма, выводит из него все вредные вещества, а частое употребление киноа даже помогает предотвратить развитие раковых заболеваний.

Реальность: да, этот продукт богат белком (почти как гречка), содержит пищевые волокна и является источником полезных углеводов, однако содержит мало питательных веществ, при этом крупа не самая легкоусвояемая. Поэтому лучшая альтернатива — привычная гречка или дополнительная порция овощей.

5. Кокосовый сахар

Миф: кокосовый сахар способствует выработке в организме гормона глюкагона, который помогает сжигать жир и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Он положительно влияет на работу сердца, улучшает качество сна, снижает риск возникновения рака.

Реальность: калорийность кокосового сахара практически не отличается от обычного. Наоборот, кокосовый сахар менее сладкий, чем свекольный, поэтому при употреблении может потребоваться большее его количество для получения привычного вкуса при такой же калорийности. Полезные вещества в этом сахаре есть, но их немного, а цена его в несколько раз больше, чем у его белого собрата.

6. Спирулина

Миф: спирулина — уникальное растение, может излечивать до 70 % известных в современном мире заболеваний, его регулярное употребление замедляет старение и помогает похудеть. Источник полноценного белка, способный заменить животный белок.

Реальность: в живой спирулине и правда много полезных веществ, однако после обработки, сушки, создания капсул все полезные свойства снижаются на 50 %. Исследователи не обнаружили в ней каких-либо элементов, способных повлиять на похудение. Спирулина содержит много белка, однако менее полноценного, чем в молоке и яйцах. А для восполнения потребностей в белке нужно съесть больше 100 граммов спирулины в день, что проблематично.

7. Ягоды асаи

Миф: ягоды асаи помогают похудеть, борются со старением, депрессией, нормализуют сон и даже уничтожают раковые клетки. Ягода асаи содержит больше белка, нежели яйцо курицы.

Реальность: нет еще ни одного настоящего исследования, доказавшего пользу ягод, а из-за фальсификаций сложно найти и купить настоящие ягоды асаи. В свежем виде ягоды содержат действительно много антиоксидантов, но после обработок большая часть теряется. При этом продукция стоит больших денег. А примерно такое же количество антиоксидантов содержат привычные нам клюква, брусника, черника и черная смородина

8. Кэроб

Миф: кэроб, порошок из плодов рожкового дерева, богат антиоксидантами, которые продлевают молодость, он также способствует снижению аппетита и холестерина в крови.

Реальность: калорийность у кэроба выше, чем у какао-порошка (347 против 289 ккал на 100 г). Показатель уровня сахара также более высокий — около 40 %, при этом в горьком шоколаде только 23 % сахара. Может быть, не стоит переплачивать в 2 раза, а позволить себе кусочек горького шоколада?