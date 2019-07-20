7 обычных сочетаний продуктов, которые не несут здоровью ничего хорошего

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То, что некоторые продукты несовместимы между собой, мы нередко узнаем методом проб, проверяя желудок на чувствительность. Привычные сочетания, которые на первый взгляд безобидны, на самом деле мешают организму усвоить полезные вещества, плохо влияют на кишечник, могут быть причиной болей и развития токсических состояний.

Нам в AdMe.ru грустно признавать, что некоторые вкусности наносят удар по организму, но все же знать, какое застолье может быть потенциально опасным, стоит. Особенно если у вас есть заболевания пищеварительной системы или предрасположенность к ним.

1. Морепродукты + сливки

Сливочный соус и морепродукты — такое сочетание может стать причиной тяжести в желудке вплоть до ощущений, напоминающих отравление. Причина в том, что при встрече двух разных видов белка происходит передозировка организма протеинами и он просто не справляется с такой нагрузкой. Возникает тяжесть в желудке, тошнота, может быть осложнение на почки, особенно если к этому есть предрасположенность. Гастроэнтерологи говорят о том, что в одном блюде нежелательно сочетать несколько видов морепродуктов. Поэтому крабов едят отдельно от креветок, рыбы, мидий и улиток. Лучшее дополнение к дарам моря — овощи. Они помогают полезным веществам быстро и правильно усвоиться.

2. Вино + десерт

Плохая новость для сластен, которые любят дополнить бокал вина десертом. Алкоголь значительно увеличивает выработку инсулина в организме, а десерт помогает превратить это в настоящий инсулиновый взрыв. В такой ситуации употребляемые простые сахара превращаются в жиры. Для хорошего самочувствия и фигуры лучше заменить десерт на нежирные сорта сыра и овощи.

3. Мороженое + газировка

Любимое сочетание детей при походе в заведения фастфуда оказывается наиболее опасным для них же. Хотя и взрослый желудок плохо переносит этот «тандем». И если у здоровых людей после такого перекуса может многие часы (до 6 часов) сохраняться сильное вздутие и тяжесть в животе, то у тех, кто страдает диабетом, язвенной болезнью желудка или гастритом, болезненные состояния могут обостриться значительно. После мороженого диетологи рекомендуют пить воду, чай или кофе.

4. Молоко + яйца и сыр

Еще один вариант белкового удара, с которым может справиться далеко не каждый организм, — привычный омлет. А если добавить сыра, нагрузка на пищеварение и почки возрастает. Лучше заменить омлет обычной яичницей или вареными яйцами. К тому же сочетание двух довольно аллергенных продуктов — яиц и молока — может спровоцировать высыпания на коже, в частности на предплечьях.

5. Дыня + другие продукты

Существуют исторические свидетельства того, что люди погибали от употребления дыни, сочетая ее с другими продуктами во время обильного застолья. Современная селекция дынь не даст погибнуть, а вот неприятные состояния может обеспечить. Дыня переваривается в желудке очень быстро, но если этому препятствуют другие продукты, то возникает сильное брожение. Например, дыня и молочные продукты дадут мощный слабительный эффект, сочетание с алкоголем может привести к интоксикации, а с прошутто — вызвать колики и запор.

6. Помидоры + сыр

Пицца «Маргарита», горячие бутерброды, салаты — сочетание сыра с помидорами классическое, и кажется, что желудок воспринимает его прекрасно. Но одновременное употребление этих продуктов имеет отсроченные негативные последствия — провоцирует образование нерастворимых кристаллов минеральных солей. Эти кристаллы откладываются в суставах, что может проявляться болями и ограничением их подвижности.

7. Рыба + подсолнечное масло

Рыба и растительное масло — главные источники важных жирных кислот. В рыбе много омеги-3, а в масле — омеги-6. Кислоты благоприятно влияют на суставы, состояние кожи и волос, работу сердца. Однако если рыбу жарить на масле, омега-3 исчезает под воздействием омеги-6. Мало того, при избытке в организме омеги-6 ускоряется процесс старения клеток. Поэтому лучшие делать гриль, запекать рыбу в фольге или готовить в пароварке. Ученые отмечают, что баланс этих кислот в организме часто бывает нарушен: возникает недостаток омеги-3 и переизбыток омеги-6.

Нашли свои любимые сочетания?