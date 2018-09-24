7 кулинарных приемов, от которых нужно отказаться, если вы следите за здоровьем

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Принимай еду как лекарство — и не будешь принимать лекарство как еду, говорили древние. Эти слова отлично сочетаются с современной модой на правильное питание: мы стараемся есть здоровую и полезную для тела пищу. Однако даже самое полезное блюдо легко загубить, если неправильно его приготовить.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие именно ошибки в приготовлении способны испортить даже самую здоровую пищу и как их избежать.

Использовать некачественную посуду

Для нашего здоровья важно не только то, что мы готовим, но и в чем это делаем. Тефлоновое покрытие, которое настолько облегчает готовку, может наносить вред: при производстве тефлона используют перфтороктановую кислоту, взаимосвязь которой с заболеваниями печени и других органов сейчас исследуется. Качественная посуда с покрытием из тефлона следов этой кислоты уже не содержит, но если сковорода сделана плохо, то при нарушении покрытия пары кислоты будут пропитывать пищу. Стоит выбирать надежного производителя или перейти на чугунную или керамическую посуду.

Варить в воде

Овощи и рыба после варки выглядят чаще всего непрезентабельно, да и бульон вымывает из них многие полезные свойства. Лучше всего готовить их на пару — так сохраняется приятный внешний вид блюда, хрустящая структура некоторых овощей, да и само приготовление идет быстрее.

Добавлять много масла

Одним из самых вкусных блюд для правильного питания стал овощной салат — можно свободно соединять ингредиенты и подбирать самые вкусные сочетания свежих и полезных овощей. Но испортить салат очень просто — достаточно просто налить в него слишком много масла. В 1 ст. л. оливкового масла содержится 286 ккал, а если залить в салат 3 или 4 ст. л. — полезным назвать его будет сложно. Лучше заменить масло бальзамическим уксусом или лимонным соком — в первом всего 88 ккал на 100 граммов, во втором — 25 ккал.

Жарить еду

Постное мясо, свежие овощи, рыба — это далеко не полный перечень продуктов, жарка которых не идет на пользу ни им, ни вам. Исследования связали диабет 2-го типа с частотой употребления жареной пищи, и было доказано, что у тех, кто ест жареное 7 и более раз в неделю, появление диабета вероятнее на 55 %, чем у людей, которые едят его менее 2 раз в неделю. Лучше всего запекать овощи, готовить их на гриле или на сковороде без масла.

Готовить во фритюре

Хрустящие чипсы, картошка фри и прочие вкусняшки из фритюра выглядят крайне заманчиво, однако и от них лучше отказаться, во всяком случае от тех, за приготовлением которых вы не можете наблюдать. В целях экономии некоторые рестораны используют для фритюра масло повторно или готовят на одном масле весь день — при каждом новом использовании масло все больше проникает в пищу и приносит уже не только «запасные» килограммы, но и холестерин, и повышенное давление. Если уж и баловать себя такими блюдами, то только от проверенного повара.

Пережаривать мясо

О вреде сырого мяса широко известно, однако и пережаривать его не стоит. Обжаренное до черной корочки мясо (как на сковороде, так и на гриле или открытом огне) при постоянном употреблении может нанести сильный удар по здоровью — ученые связали употребление в пищу черных хрустящих корочек с риском появления онкозаболеваний. При этом о вреде зажаренных на огне овощей пока нет данных. В любом случае рекомендуется медленно готовить мясо на жаре от углей без высокого огня: такой шашлык вреда не принесет.

Использовать готовые соусы

Если вы не слишком любите стоять у плиты, то готовые заправки для салатов или пасты кажутся отличным решением, однако готовым соусом можно навредить любому блюду. Прежде всего, они очень калорийны: если в обычном кетчупе 97 ккал на 100 граммов, из которых 90 % — углеводы, то в сырном соусе их уже 197, причем почти все — жиры. Однако калорийность — это еще не самое страшное, ведь большая часть готовых соусов и заправок содержит много соли, злоупотребление которой вредит сердечно-сосудистой системе. Лучше всего готовить соусы самостоятельно, выбирая легкие и натуральные ингредиенты, например на основе белого йогурта.